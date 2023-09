Vecina denuncia ataque de perros a su madre y diagnóstico erróneo en el SAPU

Adulta mayor quedó con varias puntadas en su cabeza, una fractura de húmero y lesiones en sus piernas.-

A través de Diario El Trabajo, la vecina Rocío Fuentes ha querido hacer pública la situación que la aqueja, puesto que el pasado domingo 10 de septiembre asegura que su madre, adulta mayor de 78 años, fue atacada por un grupo de perros pertenecientes a un domicilio en calle Abdón Cifuentes con Santa Teresa, dejándola con heridas en su cabeza y una fractura de húmero.

El hecho habría ocurrido cuando las mujeres y un amigo volvían de pasear a su mascota, cerca de las 18:00 horas, momento en el que, al pasar frente a un portón, uno de los canes que se encontraba en la vereda se lanza contra la mascota, mientras que cuatro perros más salen desde dicho portón, uno de los cuales habría arremetido en contra de su madre, quien perdió el equilibrio, se golpeó contra la pared y azotó su cabeza contra el suelo.

La molestia de la vecina tiene que ver con que el presunto dueño de los canes, quien se habría encontrado lavando un camión al momento del hecho, no prestó la ayuda necesaria hacia la malherida adulta mayor, sino que habría iniciado una confrontación con el acompañante de las vecinas. Rocío indica que ese mismo día realizó la denuncia respectiva en Carabineros, fijándose una audiencia para el próximo 26 de octubre en el Juzgado de Policía Local de San Felipe.

ERROR EN EL SAPU

Los problemas para la familia continuaron, puesto que luego del accidente y según la versión de Fuentes, su madre habría tenido -entre otros problemas- un diagnóstico erróneo por parte de uno de los funcionarios del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), al notificar que no existía fractura de por medio, lo cual sí fue confirmado por el Hospital San Camilo. La vecina estableció que esto traería una serie de consecuencias.

Rocío Fuentes, hija de la adulta mayor afectada, explicó que «esto fue el domingo 10 de septiembre, 18:00 horas, en calle Abdón Cifuentes con Santa Teresa. Lo que pasa es que nosotros veníamos con mi mamá, otro amigo y una perra pequeña que tenemos nosotros, de pasear por la (calle) Costanera. Bajamos por Abdón Cifuentes para doblar acá hacia Santa Teresa, porque nosotros vivimos en Las Acacias y en la esquina, donde está un negocio, justo en la esquina y hay una casa de un perro ahí justo afuera en la vereda, y había una perra sentada al lado del portón negro, en donde el dueño de estos perros estaba lavando un camión.

«Veo a la perra que está sentada, porque empieza a ladrar inmediatamente al doblar nosotros con nuestra perra; yo tomo a la perra en brazos, seguimos avanzando por la vereda y la perra se tira, mientras que de adentro salen otros cuatro perros para atacar a mi perra. Uno de ellos se le tiró a mi mamá y la azota contra la pandereta roja que está ahí, mientras que el hombre de dicha casa sale del camión, pero a encarar a la persona que andaba conmigo, que es un amigo de la familia, como diciéndonos ‘como tanto escándalo, ese es un instinto de los animales, los animales son así’, y no socorría a mi mamá que estaba sangrando en el suelo, lo único que quería el hombre era agredir nada más, en ningún momento quería atinar a socorrer a la persona que estaba en el suelo.

«Ella pierde el equilibrio y azota su cabeza en el suelo, donde quiebra sus lentes ópticos, donde tiene un corte entre ceja, fractura de húmero y lesiones en la pierna, que no son mayores, pero son lesiones. Yo podría haber ido donde estaba, podría haberlo agredido, porque era mi mamá la que estaba afectada por la culpa de sus perros, pero no lo agredí en ningún momento, porque yo sabía que si yo lo agredía, la que iba a salir perdiendo era yo, porque iba a decir que yo lo agredí a él», detalló.

Respecto a las consecuencias que trajo este hecho, la vecina aclaró que «la denuncia la hice el mismo día en Carabineros por la Ley Cholito, donde ahora esto se pasa al Juzgado de Policía Local, porque a todo esto, mi madre fue atendida en el SAPU por un médico que le da un diagnóstico erróneo, donde su traslado fue a cuenta de nosotros, mío, y donde él podría haber interferido, pedir la ambulancia. Él me la manda al Hospital San Camilo para que le hagan radiografía y después me pide que la vuelva a enviar al SAPU, donde yo vuelvo a hacer ese trayecto con ella; ella llorando, venía muy mal, ‘shockeada’. El tecnólogo me dice que tiene una fractura, yo la vuelvo a traer para acá (SAPU), donde el médico con súper poca ética profesional, nada de ética, me dice que no la traiga porque no tiene nada, no tiene fractura, un Naproxeno y para la casa.

«Me la llevo en la madrugada al Hospital San Camilo, dado que pedí la ambulancia en el SAMU y el SAMU se niega a darme la ambulancia, porque me dice que para trasladarla no era necesario; yo no tenía redes, estaba sola con ella, entonces no sabía qué hacer. Esto fue a las 06:00 de la madrugada y llegando al hospital, me la atendió el doctor Porras, que yo tengo que darle las gracias, el cual me la toma, me la mete a radiación scanner, vuelve a hacer una radiografía, porque se dio cuenta de la fractura y me pregunta que quién le dio el diagnóstico. Le conté todo lo que le estoy diciendo y exactamente mi madre tenía una fractura en el brazo izquierdo, en el húmero. Además, él me dice que cómo me hacen trasladarla bajo mi cuidado, sabiendo que ella es una adulta mayor, hipertensa, podría haber tenido otras agravaciones, más con el ‘shock’ de la caída y el impacto de los perros», comentó.

RESPUESTA SALUD MUNICIPAL

A raíz de esto, Diario El Trabajo tomó contacto con la Dirección de Salud Municipal, quienes a través de un comunicado, informaron lo siguiente:

«Estimada Comunidad:

«En relación al reciente reclamo presentado por una usuaria a través de solicitud ciudadana en el portal web del Servicio de Salud Aconcagua, la Dirección de Salud Municipal informa que:

«Hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de nuestros procedimientos internos y queremos destacar que todos los protocolos del caso se están cumpliendo rigurosamente de acuerdo a las normas de calidad establecidas.

«Entendemos la importancia de escuchar y abordar las preocupaciones de nuestros usuarios de manera abierta y colaborativa. Por esta razón, hemos agendado previamente una reunión con la usuaria para escuchar sus requerimientos y perspectivas en detalle.

«Finalmente, queremos recalcar nuestro compromiso para continuar fortaleciendo nuestros procesos, adaptándolos a los recursos disponibles con el objetivo de garantizar una atención de calidad para toda nuestra comunidad».

