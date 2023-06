Vecina destaca parte humana de su jefe al contratarla siendo adulta mayor

Mujer destacó la sencillez y humildad de su empleador, además de la iniciativa solidaria que tiene en su negocio.-

Una de las cosas importantes en esta vida, tiene que ver con reconocer la parte humana y virtudes de otra persona, demostrando quizás la admiración que se tiene por ella. Este es el caso de Lucía Castillo, trabajadora de 61 años de edad de Óptica Visión 2020, quien se puso en contacto con nuestro medio para realizar un acto no tan frecuente como es destacar a su empleador.

La razón de esto, se sitúa en el contexto de que la vecina es adulta mayor, por lo cual tuvo múltiples dificultades para conseguir trabajo, principalmente por su edad. En la óptica, ubicada en calle Arturo Prat #762, uno de los dueños, Eddy Arancibia, le dio la oportunidad de seguir laburando, además de enseñarle todo acerca del rubro.

La mujer ha querido destacar la sencillez y humildad con la que su jefe -el cual posee casi 20 años menos- la ha acogido en este nuevo trabajo, en el que ya está próxima a cumplir siete meses, y en el que recalca, no sabía nada acerca de la materia. En este sentido, Castillo también apela a la paciencia que ha tenido Arancibia al momento de enseñarle.

Como si fuera poco, la vecina ha querido compartir una de las iniciativas que tiene su jefe, ya que reciclan los marcos de lentes en buen estado y que la gente ya no ocupa, con el fin de crear unas gafas nuevas, las cuales son entregadas a niños y adultos mayores de escasos recursos.

«Lo más lindo para mí es que me haya dado la oportunidad de trabajar, soy una adulta mayor que no tenía idea de ópticas, donde gracias a él y a su paciencia yo puedo estar acá. Como tú sabes, a los adultos nos cuesta para que nos reciban a trabajar, yo siempre he sido cajera y no tenía idea de óptica, entonces él ha tenido harta paciencia conmigo, porque tú sabes que ya a la edad de uno hay muchas cosas que se nos van, y ya voy a cumplir siete meses trabajando acá», manifestó Lucía respecto a la oportunidad de seguir laborando.

En relación a los sietes meses que lleva trabajando y la iniciativa de marcos de lentes para reciclar, Castillo explicó que «la experiencia que he tenido en estos siete meses ha sido muy linda, porque es verdad que sí hay cosas que se me olvidan, pero él me ha ayudado tanto, que es por eso que yo lo destaco a él.

«Al reciclar esos lentes, los marcos de los lentes, él quiere hacer una cooperación con niños de escasos recursos, ahí en Rinconada si no me equivoco e ir a ver los niños, porque hay muchos niños que igual necesitan ópticas, necesitan lentes y yo encuentro, que del tiempo que yo llevo acá en San Felipe, es primera vez que veo a una persona tan humana».

A su vez, la trabajadora nos contó acerca de una competencia que disputará su jefe, en la cual representará a San Felipe en unos Nacionales de Atletismo. «Yo sé que se va el día 29 de este mes, para competir el día 30 y es lindo eso de que nos representen, porque tú sabes que las noticias siempre son malas, son muy pocas las buenas, y por eso me gustaría destacar a mi jefe. Me gustaría decir que todas las personas que tienen locales, deberían tener un poquito más de corazón y darle la oportunidad también a la gente adulta de trabajar, ya que no porque seamos viejas o adulta mayor, no podemos ponerle empeño», sostuvo.

Por su parte, el jefe al cual nos referimos, Eddy Arancibia, se mostró sorprendido por las palabras de su trabajadora, indicando que «Lucía llegó como cliente y empezamos a conversar, congeniamos bastante bien y me empezó a contar que le había costado mucho encontrar trabajo nuevamente, sobre todo por el tema de la edad, y uno se pone a pensar también en que si su mamá o su papá estuviesen buscando trabajo, a uno le gustaría que le dieran la oportunidad.

«No por ser adulto mayor, es incapaz de ejercer o aprender un trabajo nuevo y aprendió bastante bien, ella es muy amable, gentil con la gente y mientras uno tenga las ganas, como ella las tiene de aprender, es perfecto. Me sorprendió harto (sus palabras), porque uno no hace este tipo de cosas buscando un reconocimiento, lo hace porque es así, nace de uno mismo, pero me sorprende y gracias», cerró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...