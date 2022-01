Vecino denuncia que canalistas con tractor construyeron calle en su propiedad

Juzgado de Policía Local ya investiga la grave acusación:

PUTAENDO.- Una denuncia por Usurpación de propiedad y Daños y Prejuicios es la que presentó esta semana en el Juzgado de Policía Local de Putaendo, Francisco Galdámez, vecino de calle José Antonio Salinas camino al cementerio. Según el denunciante, los encargados de administrar el canal El Pueblo, mismo que pasa en medio de su propiedad, decidieron sin pedirle permiso a él ni a los demás propietarios, crear con un tractor un camino rural, destruyendo en el proceso los pocos árboles y el pequeño bosque, dañando además las pircas de los vecinos.

EXIGE RESPETO

Diario El Trabajo visitó el sector la mañana de este miércoles para conocer la situación, al llegar a la propiedad de don Francisco nos encontramos con una escena de destrucción y aparente invasión de los terrenos.

«Mi propiedad mide 9 metros de frente por 100 de largo, el problema que tengo yo y otros vecinos, aunque sólo yo estoy reclamando, es que acá se arregló el canal El Pueblo, se contrató una empresa y esta empresa no respetó los derechos de los propietarios. En el caso mío se metieron y me arrancaron matas de olivo que estaban en producción. Acá más encima se salieron del metro de servidumbre que les corresponde al canal y acá dejaron todo el escombro de todos los troncos. Las piedras que sacaron del canal las dejaron todas acá abandonadas, y nadie quiere dar la cara», comentó Galdámez a Diario El Trabajo.

– ¿Logró usted hablar con los encargados de estas obras en su terreno?

– Hablé con la persona, este compadre que está encargado de la obra, me dio la respuesta que dado por la ubicación geográfica del terreno, ellos no tenían que pedirle permiso a nadie ni autorización a nadie. A mí, en el caso mío, a mí no me han dado ni un documento donde me piden permiso (…) sin embargo yo tengo mis documentos en regla de mi propiedad con el Dominio Vigente y todo, entiendo que ellos sólo pueden usar un metro a cada lado del canal, un metro de servidumbre nada más, y han destruido harto espacio.

– ¿Don Francisco, y qué ha hecho al respecto, usted ha hablado con el alcalde?

– Sí, yo hablé con él, puse una denuncia en el Juzgado de Policía Local, hablé con el alcalde. Hay concejales que también están al tanto de este tema y no he recibido yo prácticamente del Municipio alguna respuesta hasta hoy (ayer) porque me dicen que ellos no tienen nada que ver en esto.

– ¿Qué es lo que usted pediría entonces a las autoridades o a estas personas que metieron tractor a su propiedad?

– Que primero empiecen por sacar lo que dejaron en mi propiedad, las piedras y la tierra, que nos dejen como estaban los terrenos, deben sacar los escombros, las rocas, los troncos que dejaron acá. Eliminar esta calle porque esta calle no es una calle peatonal, esta calle ahora la gente se mete ahora acá, y lo otro, que cierra la propiedad como estaba.

REYES RESPONDE

Nuestro medio habló con Jorge Reyes, director de Obras de la Municipalidad de Putaendo, quien reconoció estar al tanto de la situación, pero que aún desde el Juzgado de Policía Local no le han hecho llegar alguna solicitud de fiscalización de las obras que denuncia don Francisco Galdámez.

«Efectivamente se nos informa de esta denuncia, la cual acá a la Dirección de Obras aún no nos llega el Oficio, no hemos sido notificados por el Juzgado de Policía Local o por el mismo afectado, si es que él ya hizo alguna denuncia ante el juez, probablemente pidan informes técnicos a esta Dirección. Por lo tanto, tendremos que constituirnos para verificar cuáles son estos posibles daños, hay que ver si es que es así. No sólo tenemos que verificar junto con la Junta de Vigilancia, también todos los canalistas y el afectado para poder ver cuáles son las intervenciones que se hicieron, qué daños están haciendo al afectado al propietario, y ver si sobrepasan los permisos correspondientes. Esto quiere decir que el canal de por sí tiene servidumbre de paso para los canalistas y los que están a cargo las compuertas para que puedan transitar entre los terrenos privados. Pero es una medida específica. Generalmente dejan un metro de servidumbre para cada lado de los perfiles del canal, pero es algo que nos van a tener que informar en su minuto, posiblemente la Junta de vigilancia y los canalistas», indicó Reyes.

Intentamos hablar con dos funcionarios de la Junta de Vigilancia pero no respondieron a nuestras llamadas.

Roberto González Short