Vecino denuncia que continúan tronaduras mineras en sector El Asiento

«Y nadie hace nada», lamenta:

El conocido vecino y ex presidente de la Junta de Vecinos del sector El Asiento, Luis Ortiz, está denunciando públicamente que continúan las actividades mineras con tronaduras en el sector, las que provocan gran preocupación y malestar entre los vecinos por las consecuencias que tienen para ellos.

«Mira, en la mañana ‘tiran’ casi toda la mañana. Ayer (martes) en la tarde fueron como 12 tronaduras. El tema es que no nos dejan pasar para nosotros grabar y para que después lo demos a conocer como corresponde, porque ya está bueno que siempre nos estén mirando como el patio trasero a los sectores rurales. San Felipe tiene autoridades, hay una representante del presidente de la república acá en la gobernación (delegación provincial), hay una oficina que tiene que ver con las mineras. Así es que… qué sacamos con tener tanta gente si no hacemos nada».

– ¿Se sabe de qué minera son o saben algo ustedes sobre los propietarios?

– Mira, la minera es de los Amar, de Víctor y Alejandro Amar, que ellos la tienen arrendada.

– ¿A quién?

– Eso es lo que no sabemos porque no nos dejan pasar, no sabemos. A mí me gustaría ir para arriba, pero manejan el portón cerrado.

– ¿Cuáles son las consecuencias de estas explosiones, vibran las casas con las tronaduras, se han quebrado vidrios? La otra vez había problemas en el colegio.

– Sí, es que se remueve todo, los vidrios de las salas del colegio suenan, entonces en cualquier momento puede haber una quebrazón de vidrios, se les pasa la mano a estos caballeros, y va a haber una que puede dañar hasta los niños o a cualquier persona que vaya pasando, entonces es terrible, ya está bueno.

– ¿Esto viene de cuándo, desde la otra vez cuando hicieron la denuncia públicamente, ha seguido esto?

– Sí, correcto, cuando se hizo la denuncia la otra vez paró un tiempo y ahora otra vez nuevamente empezaron, de la semana pasada que están meta y meta y yo no sé cómo lo hacen, quién los controla a ellos, y aparte de eso te transportan el material minero de explosión en camioneta y eso no está permitido, pasan por todo el pueblo con eso.

– ¿El llamado a las autoridades?

– Mira, el llamado a las autoridades que se preocupen de nosotros, por último que vengan para acá y me ubiquen, si la mayoría de las autoridades me ubican a mí, así es que vengan nomás y podemos pedir permiso y subir, si no es posible que tengan el camino cerrado. Los jóvenes de acá de El Asiento se criaron en el cerro con sus padres, sus viejitos antiguos y hoy no te dejan pasar a nadie.