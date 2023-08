Vecinos Barrio Miraflores rechazan instalación de un Centro Gastronómico

En Hermanos Carrera con Bernardo Cruz:

Bastante molestos están los vecinos del Barrio Miraflores porque se enteraron que la Municipalidad de San Felipe pretende instalar un Centro Gastronómico donde alguna vez se pensó en un centro cultural para la ciudad. Es más, para manifestar su descontento hicieron una encuesta donde rechazan el proyecto apoyando la idea de una sede vecinal, plazoleta y multicancha.

Se reunieron este día sábado precisamente en el terreno y conversaron con nuestro medio.

El primero que lo hizo fue el presidente de la Junta de Vecinos, Jesús Chaparro Jiménez, indicando que en la última sesión del concejo municipal «se presentó que en este barrio, donde se des priorizó la biblioteca, se va a colocar un centro foodtruck de comidas sin preguntarnos a los vecinos. Una vez más nos sentimos pasados a llevar por esta administración en ejecutar proyectos sin avisar. Igual como se hizo con la biblioteca, se despriorizó sin darnos cuenta; o sea, en el barrio estamos de mayor a menor: primero un centro cultural, después biblioteca convertido en basura, y ahora quieren colocar estos carros sin previo aviso. Entonces por eso estamos demostrando la disconformidad con esta administración, que no es solamente por eso sino por todo el barrio, si usted se da cuenta aquí hay más de 400 hoyos de una prolongada dimensión, que los vehículos se pueden hacer daño, están las calles con señaléticas malas, los árboles, el alumbrado, en mal estado. Le presentamos tres cartas a esta administración y no han tenido la gentileza de venir acá al barrio a poner la cara la alcaldesa, sino que manda emisarios que ellos tienen la voluntad de hacerlo, pero nosotros necesitamos a la autoridad presente acá, a la alcaldesa, a todos que pongan la cara, porque San Felipe no es tan grande y por eso estamos aquí enojados con la autoridad por ese tema», señala.

También aprovechamos para conversar con otros residentes del sector. La primera fue Fabiola Suco, a quien le preguntamos sobre el proyecto que pretenden instalar en el lugar, nos respondió que es «un centro gastronómico y de esparcimiento comunitario, así lo nombró la señora alcaldesa. Ahora qué envergadura tendrá, no lo sabemos; ¿cómo nos va a dañar?, sí lo sabemos. Nuestra población es mayoritariamente de gente adulta, de la tercera edad, que necesita y merece vivir tranquila; nuestras calles están muy deterioradas y no queremos que además no podamos vivir tranquilos. Que nuestras calles sean inundadas de personas que no tengan ningún miramiento con las personas que viven aquí, porque si uno ve, la gente se estaciona en las veredas y aquí transita gente de la tercera edad, adultos mayores, personas con coches que van al hospital y eso no tiene ningún respeto por los demás», señala.

Suco fue enfática en decir que «no queremos este centro, porque además por aquí han pasado varios proyectos, ya sea centro cultural, biblioteca municipal, y ahora ¿un centro gastronómico?, en la tierra donde se acumula la basura, donde generalmente en las noches viene gente de otros sectores a botar basura, escombros, muebles, lavadoras, colchones, etc. Este es un lugar insalubre y lo que queremos es una respuesta a eso… no el deterioro de nuestra población», indica.

Otro vecino de la tercera edad, Rafael Vásquez, reconoce que «como nos han ilusionado con tantos otros proyectos como biblioteca, centro comunitario y ahora gastronómico, no sé si estará bien o no. Hay ratones, hoyos, andan perros, no sé cómo… cuánto gastronómico es eso», comenta.

De todas maneras reconoce que se opone a este proyecto porque «me imagino porque ya la plata la habían colocado, 1.200 millones para hacer esos proyectos anteriores, y como se demoraron dicen que la plata se fue para otro problema».

Nancy Allende vive hace 25 años en el sector y señala que el proyecto le parece «horrible, porque la primera vez que fue el alcalde Jaime Amar, hizo hasta una maqueta y la puso en la municipalidad; muy de acuerdo qué sé yo, llegó la plata se gastó la plata, no sé en qué; después otra vez llegó la plata, la gastaron, Patricio Freire también recibía plata… nada, incluso la deuda histórica de los profesores tampoco la pagó y le llegó, entonces ya es sinvergüenzura ya, y otra cosa que quieren poner aquí con gente, saben todos que se camuflan los rateros con esos toldos en el centro pasa y por qué aquí no. Aquí sobre todo mucha gente vivimos solas y otros trabajan, por lo tanto los rateros miran y después se meten a robar, así es que no sirve», indica.

Aprovechamos de conversar con el expresidente de la junta de vecinos, Cristian Gallego, quien conoce todo el proceso y nos dijo que «este sitio eriazo tiene mucha historia. Ha pasado de municipio en municipio, distintas administraciones. Una dio la idea de crear un centro cultural, que fue de don Jaime Amar, el cual no se concretó debido a que cuando él terminó ese proyecto, quedó en veremos y lo tomó don Patricio Freire, el cual hizo una consulta ciudadana preguntando si nosotros estábamos de acuerdo con ese centro cultural, ya que como edificio era muy invasivo, más que nada también cuando se hiciera un evento, iba a ser muy complicado por el asunto de los estacionamientos de vehículos, de gente que venía de otros sectores, sin discriminar obviamente, pero necesitábamos algo más propio de nosotros. Se achicó el proyecto, se modificó a un edificio de menos envergadura que iba a dar los mismos beneficios, y se nos había consultado si por parte de nosotros, si podíamos usar parte del edificio como sede, lo cual nos querían colocar una sede, siendo así nosotros realmente necesitamos una sede como todo barrio, con multicancha para hacer distintas actividades; hay gente adulta mayor acá, hacer talleres, todo lo que un centro comunitario hace y necesita», señala.

Respecto a la idea de un centro gastronómico, Cristian Gallegos dice: «Mira, aquí como es un terreno del municipio, muchas veces, con tanto cambio de administración. Me acuerdo siempre que a nosotros nos preguntaban si querían poner juegos inflables, circo y todo, nos pedían la opinión a nosotros como vecinos y directiva, a lo cual les decíamos que no porque se invade en cierta parte la privacidad, el entorno de los vecinos, y si tú aguantas una vez ya todo se empieza a ‘chacrear’ como decimos en buen chileno. Aquí se puso un carro con venta de completos, cosa que es de una vecina del otro lado de acá, de La Santita, por lo que hemos sabido, pero si tú aguantas como te digo, un carro, van a empezar a venir todos. El municipio ni siquiera nos consideró, no nos dijo: «Esto se quiere colocar». Qué pasa, que empiezan a llegar vehículos, se estacionan arriban, meten bulla en la noche, entonces invaden de cierto modo la privacidad y lo que queremos es algo construido para los vecinos… algo que contribuya realmente», concluye.

Por su parte Marcela Silva Opazo, al referirse a este proyecto, señaló a nuestro medio que era «totalmente negativo, no estoy de acuerdo principalmente porque la idea de este terreno es con otros fines, culturales, aéreas verdes, de darle a este barrio todavía el toque de tranquilidad que nosotros tenemos, que teníamos hasta hace poco tiempo, donde podíamos incluso hacer deportes, salíamos a correr por acá, las cuatro calles, era un barrio bastante tranquilo, y todo esto cambió, yo creo que no han considerado eso, que este barrio que lleva 24 años aproximadamente de historia, estos últimos tres años se ha visto trastocado por todos estos cambios que se han ido impulsando en pro de la modernidad, el progreso, pero si han pasado a llevar las necesidades de los vecinos que es tener un barrio tranquilo», termina.

«DUEÑO DEJÓ ESE LUGAR PARA ÁREAS COMUNES»

Mientras tanto Fabiola Mancilla señaló haber trabajado en la constructora INCA, empresa que construyó las casas, «la cual toda la vida, por normativa personal del dueño, siempre construía y dejaba un sector que era una plazuela para uso de los vecinos como tal, y además siempre en todos sus proyectos él dejaba estipulado un sector de uso comunitario, pero sin fines de lucro, para poder instalar una sede o una capilla, multicancha que fuera útil para la comunidad, pero sin fines de lucro, y este sector era para eso, porque él al comprar lotea y el lugar para la multicancha y plaza eso estaba estipulado desde antes», señala.

Cabe destacar que en la ocasión fueron más de 20 los vecinos que se reunieron para expresar su indignación con el proyecto.

Asimismo, respecto a la encuesta realizada por los vecinos, cabe destacar que contempla una muestra de 143 personas, cuyas respuestas son categóricas. A continuación los gráficos con las consultas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...