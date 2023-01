Vecinos de Calle Brasil y Ejército Libertador piden rechazar Plan Regulador

Protestas y reuniones por polémica propuesta:

Movimiento de vecinos integrado por personas que viven en Ejército Libertador y Calle Brasil, en Putaendo, están ‘en pie de guerra’ por las indicaciones que trae el nuevo plan regulador, de las cuales no tenían la más mínima idea porque simplemente nadie les había hablado de expropiaciones.

Debido a lo anterior se han manifestado con protestas públicas y realizado reuniones para interiorizarse del proyecto, porque el plazo termina este día 3 de febrero para entregar observaciones.

Marcela Salazar, quien en la práctica ha tomado la vocería del movimiento, en conversación con nuestro medio agradeció por darle cobertura a este reclamo.

«La verdad es que por casualidad nosotros nos enteramos hace unas dos semanas del plan regulador, del cual se había dicho que no iba a haber expropiación. Nosotros pedimos entrevista con el alcalde, tuvimos la primera reunión donde él se comprometió a que nos iba a dar más plazo, porque como nosotros estábamos recién enterándonos, no teníamos tiempo para coordinarnos, ordenarnos, organizarnos, lo que no ocurrió. Pasó una semana y después nos dijo que no, que no había más plazo y hemos estado haciendo todo lo que hemos podido. La verdad es que se ha acercado bastante gente, porque la municipalidad nos favoreció llevando a la gente de la Secplac al colegio para mostrar realmente de qué se trataba el famoso plan. La propuesta del plan regulador, porque no es plan aún, la gente no sabía por dónde pasaban las calles, qué lugares están destinados a áreas verdes. La verdad, cuando vi que en el colegio nos quitan un metraje importante y pido ver lo de los vecinos, la verdad es que quedé impresionada, porque era como realmente una masacre. Porque desaparecen casas, que la calle pasa por la mitad de las plantaciones, es una situación realmente insostenible. Nosotros como comunidad Ejército Libertador y Calle Brasil, fuimos los primeros en darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo; la gente de otros sectores de la ciudad no lo sabían y tampoco tenían acceso a saber realmente de qué se trataba la propuesta del plan regulador.

«Tuvimos una segunda reunión donde fueron algunos concejales, fue el alcalde y habíamos pedido que nos dieran más tiempo, el alcalde había manifestado que posiblemente la calle pasara por la orilla del Río. Bueno en esa reunión, en la segunda, ninguna de las dos situaciones se dio a lugar. No había más tiempo, perdimos una semana en organizarnos y ordenarnos. Pero es así como agradezco a toda la comunidad Brasil, Ejército Libertador, porque estamos contactándonos con las distintas juntas de vecinos, trabajando con Las Coimas, acá de Brasil, del Ejército Libertador, y tratando de reunir más gente porque realmente… no, no, no. La propuesta del plan regulador es hecha por personas de Santiago yo creo, o de otros lugares, donde se pierde la esencia de Putaendo. Putaendo es una ciudad patrimonial muy bonita, yo creo que una de las pocas ciudades que tienen un estilo colonial. Muy pocas hay en Chile por lo menos ¿ya? Y esa es la belleza y la identidad quizás lo más importante que tiene Putaendo ¿no? Y con un plan regulador como el que se está presentando, esto pasaría a ser ciudad, ya perdería su esencia».

– Como decimos en buen chileno, podría explicar con peras y manzanas, ¿cuáles vienen siendo las desventajas que ven ustedes en este plan regulador?

– Las desventajas son en general; la calle, quieren unir Rinconada de Silva con Putaendo y para eso pasa una carretera por la parte de atrás del colegio y pasa por casas que desaparecen absolutamente, y las calles transversales, perpendiculares que están diseñadas en este plan regulador. También pasa por plantaciones. Lo peor es que la gente no sabía. Hay ignorancia plena al respecto, porque se hicieron, no sé, ellos dicen que en el 2018, resulta que no se hizo un trabajo como se debía hacer, porque leyendo uno la documentación de un plan regulador, hay un acápite que especifica claramente que con los primeros que tiene que conversar, llamar a participación ciudadana, es a los afectados. Es impresionante todos los afectados que estábamos en la primera y segunda reunión, ninguno tenía información ¿ya? , el presidente de la junta de vecinos dijo que se va hacer un plan regulador, pero en ningún momento se dijo que se iba a expropiar, no entraron al detalle. Si nosotros no nos damos cuenta, el 3 de febrero que vence el plazo para hacer las observaciones, se habría aprobado el plan regulador, que nadie se habría dado cuenta.

– Para cerrar y agradecer, señora Marcela, ¿qué esperan ustedes que suceda?

– Nosotros esperamos, rogamos, exigimos que se rechace absolutamente la propuesta del plan regulador, porque no corresponde de la forma de que se trabajó, y hay muchos errores. Técnicamente puede que sea bueno, pero hay muchos errores porque están pasando a llevar a la población.

– A propósito, señora Marcela, ¿cuántas personas se verían afectadas si se aprueba el plan regulador?

– Muchas. Por lo menos en la zona nuestra, mucha, mucha. Muchas casas desaparecen de los lugares que eligieron para áreas verdes, hay casas que ya están construidas de muchos años. La verdad que es impresionante un día verla en la ciudad 90 años desaparecida completamente. Así muchas situaciones, mucha la gente afectada, mucha.

– Una reflexión final de todo esto.

– Nosotros queremos agradecer a los concejales, porque los concejales que han ido a las reuniones nos han entendido y nos están apoyando, y la verdad eso yo lo agradezco mucho porque al fin y al cabo, el concejo municipal que es quien decide, ve esta situación. Ahora, el señor alcalde al parecer, escuché por ahí, que en las redes sociales habría manifestado que rechazaría, pero la verdad es que para nosotros lo importante es tener certeza. Tener certeza, porque él ya nos había dado una certeza que no se cumplió, entonces igual nosotros estamos juntando cartas para llevarlas digamos, que son las observaciones donde nosotros rechazamos en su totalidad la propuesta del plan regulador. Entonces el llamado es a la gente, a la comunidad de Putaendo que vaya a la municipalidad, que pidan revisar el plan, que lleven la dirección de su casa porque ahí le dicen ahí mira le afecta, o no le afecta.