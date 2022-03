Vecinos de La Troya plantean problemas de locomoción colectiva al municipio

Presidente de la Junta de Vecinos del sector aseguró que incluso deben cancelar hasta dos pasajes para poder ser transportados.-

En la sede vecinal del sector de La Troya se llevó a cabo una reunión entre vecinos y vecinas más autoridades de la municipalidad de San Felipe, instancia en la que los habitantes del sector plantearon una serie de problemas que viven en el marco del transporte público en dicha localidad.

Oscar Valencia, presidente de la junta de vecinos de La Troya, detalló que «estamos muy complicados con el tema de la locomoción, hemos tenido una reunión buses Puma para un servicio a las 7:30 de la mañana, eso duró dos semanas, y esta semana no ha pasado y genera preocupación en los escolares para llegar a sus colegios».

Mismo problema también lo viven con el transporte de colectivos, y es que según señaló Valencia, «acá hay una línea de colectivos, la línea 11 que no vienen, y cuando hay una persona en el centro no vienen, hay que ofrecerles pagar dos o más pasajes para que vengan».

Respecto del porqué viven esta realidad con el transporte público, el dirigente vecinal sostuvo que «buses Puma nos dijo que tenían pocos conductores, no hacían el recorrido completo por el mal estado de las calles, los colectivos también le echaban la culpa al estado del camino. Transporte escolar no viene para acá, hay personas que están buscando pero no han encontrado, afortunadamente tenemos la gestión del colegio Almendral que dispuso de dos furgones que son de gran ayuda. Sin embargo, no es suficiente porque hay niños que van a otros colegios y muchos se van caminando».

Último punto, el del transporte escolar, fue abordado por la directora de la DAEM de San Felipe, Natalia Leiva. En este ámbito, Leiva indicó que «nosotros en el mes de marzo acogimos el llamado de los vecinos desde la escuela Almendral, ya estamos con dos servicios, uno con el Ministerio de Transportes por un sistema licitado, y el otro es dependiente del DAEM, donde tenemos un recorrido que transporta a 20 estudiantes desde este sector hasta el establecimiento».

Respecto de la movilización que requieren niños y niñas que estudian en otros colegios, la directora de la DAEM dijo que «estamos analizando las necesidades de contar con la ayuda para estudiantes de otros establecimientos, ver si es posible, a ver si es posible abrir nuevos recorridos».

Por su parte la alcaldesa Carmen Castillo se comprometió a entregar todos estos antecedentes a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. La edil precisó que «en este caso Seremi de Transportes y Telecomunicaciones tiene que tener un rol protagónico, porque necesitamos que se regulen muchas cosas que en este momento no están siendo ejecutadas como corresponde, ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tránsito de buses y colectivos, que tienen que tomar una nueva fuerza y organización para que cumplan con los vecinos y vecinas de localidades como La Troya».

Finalmente la alcaldesa Castillo expresó que «esos son temas que tenemos que hablar con la Seremi de Transportes porque la responsabilidad es de ellos responderle, nosotros como municipio apoyaremos con las mejoras que se deben hacer porque en este momento no están respondiendo como corresponde».