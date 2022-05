Víctima de robo de automóvil logró recuperar su vehículo a horas del hecho

Hombre salió en persecución de los delincuentes y junto a carabineros pudieron encontrar su auto en buenas condiciones.-

Un nuevo caso de robo de vehículo ocurrió en nuestra ciudad de San Felipe, en esta oportunidad, el afectado fue Víctor Mesa, hombre que dejó estacionado su auto en calle Toromazote, y que vio como dos delincuentes se lo llevaban del lugar.

El hecho se registró la tarde del pasado día miércoles, cuando el hombre dejó su auto estacionado en dicha calle, descendió desde su vehículo, y sin pensarlo, descubrió como dos delincuentes abrieron su auto, se subieron y lo robaron, huyendo hacia el norte.

Víctor Mesa conversó con Diario El Trabajo y señaló que «en calle Toromazote me robaron mi vehículo, yo me di cuenta porque estaba en el mismo lugar, afortunadamente no fue un robo con intimidación, estaba en el lugar y los tipos sabían que estaba ahí, igual lo abrieron con tecnología, no rompieron vidrios ni nada».

Con la adrenalina circulando a full por su organismo, la víctima de este nuevo robo de vehículo salió persiguiendo a los delincuentes, lamentablemente sin poder alcanzarlos. No obstante, de inmediato llamó a carabineros, quienes llegaron minutos después, adoptando el procedimiento de rigor.

En este sentido, el hombre relató que «yo los vi, los salí persiguiendo, eran dos tipos que robaron mi auto y arrancaron hacia el sector de Los Molles. Llamé a carabineros, hice la denuncia respectiva, pero roban autos todos los días, carabineros llegó como a los 3 minutos, me recogieron donde yo quedé persiguiendo a estos tipos».

Afortunadamente, horas más tarde lograron encontrar el auto sin daños. «Lo logramos encontrar a la orilla del estero en el camino a La Troya, lejos de donde lo habían robado. Menos mal el auto estaba en buenas condiciones, no rompieron nada. De los delincuentes no se ha sabido nada.

«Fue una fortuna porque mucha gente a la que le roban el auto no lo vuelve a ver. Hasta que a uno no le pasa, no lo cree que es tan fácil robarse un vehículo para estos tipos», agregó.

Una situación lamentable, pero que como relata, afortunadamente los delincuentes no lo agredieron y pudo recuperar su vehículo. «Gracias a Dios no pasó a mayores y tuve la fortuna de poder recuperarlo, a otras personas les pasa esto y pierden todo, sus autos que muchas veces son sus herramientas de trabajo y lo pierden», sostuvo la víctima.

Finalmente, Víctor Mesa indicó que «San Felipe está muy complicado con este tema de los robos de autos, yo estuve casi una hora en comisaría y lo único que quería era salir de ahí y en el fondo uno quiere salir a buscar el auto, revisar alguna cámara, solicitar apoyo en el momento, pero esto pasa también porque todo lo tiene que pedir fiscalía, y eso es muy lento, y en ese tiempo el vehículo ya desaparece, el actuar tiene que ser más efectivo».