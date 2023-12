Viuda de motorista fallecido habló con su esposo 10 minutos antes de morir

«Me había llamado porque venía a cuidar la niña para yo ir hacer un trámite».-

La viuda de Juan Pablo León Segura, motorista de 35 años de edad trágicamente fallecido este día miércoles en Punta El Olivo, en un accidente de tránsito, ha iniciado una campaña para poder reunir dinero y costear los gastos que implican los servicios funerarios.

Stephanía Calderón Jerez conversó con Diario El Trabajo, donde relata lo sucedido con su marido, contando que 10 minutos antes del accidente había hablado con él porque venía a cuidar a su hija de 1 año.

Según indicó, había hablado «10 minutos antes del accidente con él, estaba en el Puente 21 de Mayo, venía en su moto por la vía de las bicicletas y el camión viró un poquito más allá de la Punta El Olivo y los vio, porque todos los que tienen videos grabados lo dicen, cuando lo chocó, lo arrastró. Él venía con un sobrino, quedando debajo de las ruedas de adelante del camión, así es que él quedó aplastado ahí, por eso fue su fallecimiento, a él no lo lograron sacar porque el camión no frenó.

– O sea, según usted, ¿habría una responsabilidad del conductor del camión?

– Por todo lo que me dijeron, sí. Porque él quedó en las ruedas de adelante del camión, y la motocicleta no estaba chocada como para que dijeran que él chocó contra el camión. No, la moto estaba intacta.

– ¿Cómo está su sobrino?

– Su sobrino se quebró un pie. Pudo salir del camión y trató de sacarlo a él, pero no pudo.

– ¿Cómo se entera usted, la llamaron por teléfono?

– Lamentablemente sí, yo lo estaba llamando porque todos me empezaron a llamar y una niña, que encontré muy desubicada, a mí nadie me había avisado, me mandó un Messenger donde me puso: «mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de su esposo», yo andaba con mi guagua de 1 año y quedé helada. Yo lo llamaba a él porque me había hablado 10 minutos antes, así me enteré yo y fui al lugar, claro, era verdad, él estaba debajo de un camión, aplastado.

Agregó la mujer «tengo una bebé de 1 año y uno de 3 que son hijos de él, y no me puedo quebrar por ellos, ¿qué me queda?… No puedo andar llorándolo a él con ellos tan pequeños, qué les voy a decir.

– ¿En qué trabajaba su marido?

– El era temporero en el pasto.

– Ahora como se dice, viene la parte triste que son los funerales.

– A mí me pilló sin ningún peso, él tuvo un accidente en marzo de este año, igual en moto, estuvimos solos y ahora que falleció llegó mucha gente, así es que como dicen por ahí: «les dan más plata a los muertos que a los vivos».

– ¿O sea hay gente que le ha cooperado?

– Sí, yo he reunido 270 mil pesos con transferencias anónimas, amigos de él que me llevaron dinero, que publiqué en mi Facebook, y me han llegado transferencias de 5 mil, 200, de 500 pesos, me han llegado muchas de 50 lucas, de 25 lucas a través de mi Facebook con mis amigos, he tratado de reunir esas platas. Las hermanas de él salieron a hacer una colecta en 21 de Mayo y juntaron cerca de 200 lucas más, igual hemos tratado de movernos lo que más podamos y ahora estoy en la alcaldía, que me mandaron a hablar con don Hernán Herrera (administrador municipal) para ver si él me podía ayudar. No sé, yo soy de Valparaíso, así es que ando haciendo trámites por inercia porque yo no sé con quién vengo a hablar, no lo conozco, me mandó don Covarrubias así es que ando así.

– A propósito de eso mismo, tiene dinero, pero anda en una campaña porque tiene que reunir un millón quinientos mil pesos.

– Esto es sólo para poder retirar del SML, tengo que tener como 600 mil pesos para que me puedan dar el cajón y me va a quedar en cuotas lo que quedaría de pagar del cajón o la urna, que es la más barata que encontré, y después tengo que tener el gasto del cementerio, sin eso me dicen no puedo sacarlo del Servicio Médico Legal.

– ¿Puede entregar una cuenta RUT para que nuestros lectores puedan ayudarla?, porque es un momento doloroso para usted.

– Sí, mi cuenta Rut es 18.915.013-K me llamo Stephania Andrea Calderón Jerez.

– Tiene la esperanza de juntar ese millón y medio, pero si se puede reunir más bienvenido sea porque usted va a necesitar seguir viviendo más adelante.

– Claro, yo tengo dos pequeños que quedaron de él, que no alcanzó a disfrutar la nada misma porque el mayor tiene 3 años y la menor 1 año.

– ¿Cuál es el recuerdo de él?

– Tenemos bonitos recuerdos, nosotros nos casamos este año con la esperanza de tener muchas cosas y la vida me lo quitó tan pronto.

– ¿Dónde vivían ustedes?

– Nosotros estamos en la Villa El Totoral, ahí me prestaron un departamento para la recuperación de él, porque en marzo tuvo un accidente y se quebró una pierna y como las circunstancias no nos dieron para que siguiera su recuperación, él tuvo que salir a trabajar y este accidente que tuvo fue en el destino del trabajo a la casa.

– ¿Él de dónde venía?

– El venía del trabajo, de cargar pasto ahí como él era temporero, venía de allá hacia a la casa. Si él me había llamado porque iba a cuidarme la niña para yo ir a hacer un trámite, 10 minutos como le digo él me llamó, justo me llamaron y dijeron que estaba muerto.

– Es dolorosa esta pregunta, pero ¿alguna reflexión final, señora Stephanía?

– Qué le puedo decir, si ya no me lo pueden traer de vuelta tengo que apechugar sola. Mucha gente ayer (miércoles) llegó que no conocía, que nunca la había visto; «que vamos a estar ahí», y ahora ando haciendo todo sola… Es lo que me toca no más.

Reiteramos la cuenta RUT número 18.915.013-K a nombre de Stephanía Andrea Calderón Jerez.

