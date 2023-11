Wilson Castro: «Fue por mi propia imprudencia que me arrastró el tren»

Profesor de tenis aún recuerda lo vivido en 2021:

Este día miércoles 23 se produjo un accidente de tránsito en el cruce de la línea férrea, entrando a San Felipe, donde un vehículo chocó con el tren. Pues bien, uno que vivió una experiencia similar en el mes de diciembre del año 2021, fue el profesor de tenis Wilson Castro, quien de milagro salvó con vida luego que fuera arrastrado más de 50 metros por el metalero.

Tras sobrevivir a tan fuerte experiencia de vida, donde la inmensa mayoría de estos accidentes terminan con resultados fatales, Castro se apresura a reconocer que en su caso fue nada más que su propia imprudencia.

– Profesor, cuéntenos cómo es la experiencia de chocar con el tren.

– Primero que todo yo fui imprudente, porque yo iba por la calle paralela a la línea del tren, entonces iba a doblar a la derecha, hacia el puente, y delante de mí había una camioneta blanca y yo sabía que venía el tren, piteaba y todo, y después la camioneta pasa lento y dije yo ‘alcanzo a pasar, como los tontitos’. Y pasó lento, tranquilamente, y el tren venía ahí cuando de repente entro a la línea y se me para el motor del auto en la mitad de la línea, en la mitad de la línea, y yo abrí la puerta para tirarme y ya el tren venía a 5 metros y me chocó. No me quise tirar porque yo creía que me podía arrollar y de ahí me arrastraba. Sabes tú que con la mano le hacía así (gesto que parara o se detuviera), la inercia debe ser para ver si paraba el tren, imagínate… la tontera. Ya después me arrastró, me arrastró, me arrastró y con el pie abajo por 50 metros y ahí yo salí caminando.

– ¿O sea no la cuenta dos veces?

– No, son 50 metros.

– ¿Qué pasaba en ese momento por su cabeza, cuando iba siendo arrastrado?

– Yo, nunca creí… siempre pensé que podía bajar del auto, pero también pensé que me podía arrollar; afortunadamente me arrastró.

– ¿Qué pensaba en el momento cuando iba siendo arrastrado? ¿Me voy a morir?

– No, o sea me puse esto, como yo soy bien católico (se refiere a una medalla con una imagen de una cruz), en la boca; me puse esta cruz y dije ‘yo no me tengo que morir’ y consciente de todo y me bajé.

– ¿Sintiendo el ruido?

– Sí. El maquinista no me vio porque las máquinas vienen al otro lado, me vio cuando chocó. Me bajé y la gente me atendió muy bien, me toqué la cara llena de sangre, pero era un vidrio que me saltó aquí, nada más, y eso fue.

– ¿Sano y salvo?

– Sano y salvo caminando, a avisar por teléfono que había tenido un accidente… salí hablando por teléfono. Me senté y la gente me decía «señor siéntese». Yo estaba ahí, a lo mejor estaba choqueado, y me senté ahí en una cuestión de cemento que hay y me puse a hablar por teléfono: «Aló, tuve un accidente en el tren». Llegó mucha gente, pero fue imprudencia mía, una tontera de que paso… alcanzo y después no alcanzo.

– ¿Qué puede decir a los conductores con la experiencia vivida?

– Te vuelvo a insistir, imprudencia mía, creyendo que podía pasar. No había disco Pare y más encima me pasaron una infracción y todo, y más encima no me pagaron el seguro del auto… ¡Imagínate!

En el caso que hubiera muerto, «lo único que lamentaría es no haberme juntado con el ‘Chino’ Ríos», concluye, ya que tenía que reunirse con el exnúmero uno del mundo.

Importante reiterar a nuestros lectores que este accidente ocurrió en diciembre del 2021, de Wilson Castro, lo damos a conocer más que nada para saber la experiencia de chocar con un tren.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...