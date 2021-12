A 17 años de cárcel cada uno condenan a asesinos de Cristian Tapia Trigo

El Tribunal Oral en Lo Penal de Los Andes condenó a los acusados Patricio Veas Palma y al cabo 1° de dotación del Regimiento Yungay Nicolás Bertín Meneses, a purgar una pena de 17 años de cárcel cada uno por el homicidio calificado en contra del joven de 24 años Cristián Tapia Trigo, crimen ocurrido el día 12 de enero de 2020 en el Supermercado Zakar de esa ciudad.

El abogado querellante a nombre de la familia en esta causa, Fernando Castañeda Magna, entregó la información de esta audiencia de lectura de sentencia realizada el día de ayer a eso de las 15:00 horas en el tribunal.

«Fueron condenados ambos acusados a la pena de 17 años de cárcel cada uno. Si bien nosotros habíamos solicitado como parte acusadora particular, 20 años para cada uno, creemos igualmente que los 17 años es una condena alta que se acerca más menos a lo que nosotros habíamos trabajado y lo que teníamos como fin por este juicio, en la condena», dijo.

– ¿Aparte una indemnización en dinero para las víctimas?

– Sí, se condenó a cada uno de los acusados a pagar 30 millones de pesos en favor de la víctima que yo represento, que es la madre de una niñita de 8 años de edad que ha quedado huérfana por estos hechos por los cuales hoy (ayer) han sido condenadas estas personas. En su totalidad fueron 60 millones, que esperamos de alguna forma se puedan ejecutar, quizás puedan servir para alguna reparación especialmente psiquiátrica de las víctimas que por cierto la necesitan.

– ¿Se dictó en la sentencia que se abona a la pena el tiempo que han estado en prisión preventiva?

– Claro, efectivamente eso como bien dice usted siempre ocurre, ellos llevan casi dos años en prisión preventiva, en enero cumplirían dos años, esos años se tienen que abonar a la condena efectiva y cada uno de ellos va a cumplir la condena, en el caso de este civil entiendo en Santiago 1, allá está actualmente, y el condenado que es un funcionario militar, yo entiendo que administrativamente va a ser degradado y va a tener que cumplir la condena en una cárcel común.

– ¿En la familia quedaron conformes con esta pena?

– La verdad que tienen sentimientos encontrados porque cualquier pena, sanción, no va a reparar jamás cuando la persona que se pierde es un ser amado. Ellos entienden que 17 años de cárcel, encontrándose con un máximo de 20, está dentro de los rangos altos de la pena, pero no obstante a ello la gente lo que espera siempre la mayor pena posible, pero es un momento de dolor que les significa recordar nuevamente el hecho del mismo homicidio, esta revictimización que se produce cuando el Ejército desafortunadamente hace esta comunicación que hasta el día hoy no se ha disculpado, no ha hecho lo que se había comprometido que era pedir disculpas y hacer una nota aclaratoria, son hechos que aumentan el dolor, que aumentan la sensación de pena, de humillación por parte de la familia y cualquiera sea la condena, la indemnización, nada los va a llevar a sentirse reparados y es un hecho que es totalmente entendible.

SATISFACCIÓN EN FISCALIA DE LOS ANDES

En tanto desde la fiscalía Local de Los Andes, el fiscal a cargo del caso, Alberto Gertosio Páez, dijo que sentía mucha satisfacción «al escuchar el contenido de la sentencia en la parte resolutiva que condenó a los acusados a una pena de 17 años, es una pena que me parece ejemplificadora y además dentro del grado que nosotros habíamos solicitado en la acusación, 17 años para ambos imputados me parece que es una pena justa y además a lo que corresponde en derecho, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que el Tribunal dio por acreditado, un homicidio calificado», señaló.

Ahora la defensa de los imputados tiene 10 días corridos para presentar un recurso de nulidad en el caso de encontrar algún vicio en el fallo del Tribunal.

Recordar que este homicidio calificado ocurrió el día 12 de enero del año 2020 en el Supermercado Zakar de Los Andes, y la víctima fue identificada como Cristian Tapia Trigo, de 24 años.