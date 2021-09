Administrador de fundo grave tras ser atropellado en sector San Roque

Aunque grave, sobrevivió tras ser impactado en su rostro:

PANQUEHUE.- Un grave atropello se registró la tarde de este jueves en el sector San Roque de la ruta Troncal Panquehue 601, luego que el conductor de un vehículo Mercedes Benz que conducía en dirección a San Felipe, no pudiera evitar atropellar a un peatón, mismo que intentó cruzar la ruta sin advertir la aproximación del vehículo, siendo impactado a gran velocidad en su cabeza, cayendo al pavimento y emanando un profuso sangrado.

GOLPE EN SU ROSTRO

Las cámaras de Diario El Trabajo estuvieron en el lugar del percance. Hablamos con el conductor que arrolló al peatón, el profesor pensionado Jorge Muñoz Duque: «Yo vengo de Lo Campo, había ido a dejar a mi hermana, pues tiene un tratamiento médico en San Felipe, y luego la dejé ahí en su casa y después me vine tranquilamente y pasó esto (…) Entré moderadamente donde dice en la ruta la señalética que hay que venir a 50 Kph., la persona llegó y cruzó, no miró hacia el oeste por donde yo venía, y alcancé a sacarle el quite, me lo saqué de encima que incluso pude haber chocado con un vehículo que venía en el sentido contrario, ese vehículo se hizo para el lado y yo alcancé a sacármelo, le pegué con el espejo de mi auto, cuando me detuve sí vi que estaba sangrando pues el golpe fue en su cara, así que vamos a ver qué es lo que determinan las autoridades, lamento mucho lo que le ha sucedido a este vecino», indicó Muñoz a Diario El Trabajo.

SIGUE CON VIDA

Nuestro medio habló con los vecinos presentes en el lugar, varios de ellos aseguraron que la persona atropellada, quien ellos identificaron como Nelson Huentemilla, de aproximadamente 46 años de edad, administra el fundo ‘Gloria Sánchez’ en el sector de San Roque donde ocurrió el accidente, y tiene una única hija que vive en el sur de nuestro país.

Al lugar del percance acudió una unidad del SAMU, Carabineros y la unidad RB-6 de Panquehue.

Hasta el cierre de nuestra edición se pudo confirmar que don Nelson habría sido ingresado al Hospital de Los Andes.

Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL