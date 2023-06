Administradora de restorán se queja por malos trabajos en Santo Domingo

‘Si vienen a arreglar, que pongan cariño y amor’, sostuvo la mujer, visiblemente molesta por la calidad del trabajo realizado.-

Ximena Arias es administradora del restorán ‘Mar y Tierra’ ubicado en calle Santo Domingo, a un costado del Fortín Prat, y a través de nuestro medio quiso hacer pública su queja por trabajos mal realizados frente a su local. Dice que le prometieron dejar una taza para árbol, ya que le sacaron uno, además de las terminaciones que son sencillamente horribles, de pésima calidad. Sólo pide que si van a volver a arreglar, lo hagan con un poco de cariño y amor, ya que los montos involucrados en estas obras son millonarios.

– Cuéntenos, hay quejas por el mal trabajo de las veredas.

– Correcto, que en mi apreciación quedó un trabajo malo en realidad, entonces mi queja es que igual hicieron tira aquí afuera del restorán y no realizaron un buen trabajo, no hicieron las terminaciones como correspondía, y por lo demás lo que yo solicité fue una taza para colocar un árbol, la cual tampoco nos dejaron.

– Claro, porque usted antes de la entrevista nos decía que le habían sacado un árbol.

– Sí, sacaron el árbol que estaba acá afuera con el compromiso que ellos iban a colocar otro, o bien iban a dejar el espacio para colocar el árbol.

– ¿Esto a usted le causa preocupación, molestia? porque debiera haber quedado más bonito.

– Sí, o sea a la vista debiera haber quedado más decente. Las veredas igual las arreglaron así, yo pienso un trabajo súper rápido, mal hecho a mi gusto y no con detalles; uno no espera un gran trabajo, pero tampoco que quede de esa forma. No sé si usted va a sacar alguna foto para que vea cómo quedó aquí afuera del restorán y la vereda en sí no quedó bien… a mi gusto.

– ¿Ustedes igual conversaban con los trabajadores en ese sentido, qué les decían?

– Sí, en el momento en que ellos estaban haciendo su trabajo, nuestra consulta fue si iban a hacer mejores terminaciones, las cuales dijeron que sí, pero yo pienso que ellos ya se ausentaron y esto no va a mejorar.

– ¿Desde qué día se ausentaron?

– El viernes pasado ellos ya dejaron de trabajar aquí, dijeron que esto quedaba listo. Nosotros pensamos que a lo mejor iban a venir en esta semana a arreglar los detalles, pero no los han arreglado.

– Sigue todo igual en el fondo.

– Sigue todo igual. La taza del árbol no la hicieron, a mi vecina le quedó la taza del árbol horrible, podrían haber hecho un marco, ellos son maestros, manejan el tema, pienso que uno con madera puede a lo mejor hacer algo más bonito para el árbol también, y a nosotros no nos dejaron ningún espacio para el árbol.

– ¿Con más detalles?

– Claro, con más detalles. Si usted ve, esto no está parejo, llegaron, picaron y tiraron cemento.

– Esta queja ¿por qué hacerla pública?, porque en el fondo es hermosear la ciudad, a ustedes les causa preocupación, molestia en ese sentido.

– Mire, yo más que nada pienso de que igual esto no salió barato ¿ya?, entonces bajo ese sentido yo pienso que cuando uno hace un buen trabajo, con los aportes que tengan, me imagino que no es un aporte mínimo, entonces pienso que hay que hacer las cosas bien y es una molestia porque quedó horrible, si comparamos con la vereda del frente que está muchos años, con esta que supuestamente la arreglaron, ahora hay una diferencia tremenda.

– ¿Qué se podría hacer señora Ximena, arreglarla?

– Me gustaría que ellos vinieran, arreglaran un poco aquí afuera del restorán, que le pusieran un poquito más de cariño y amor, eso solamente.

