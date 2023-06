Este fin de semana se vive la VIII Feria Medieval en la Plaza de Armas

Este sábado 3 y domingo 4 de junio, entre las 11 y 21 horas, se realizará la VIII Feria Medieval de San Felipe, instancia muy solicitada por la comunidad sanfelipeña, en donde se puede revivir esta hermosa época.

Jorge Gaete, organizador de la feria, nos comenta que «es motivo de gran orgullo que esta locura que comenzó con realizar una modesta feria, haya crecido tanto con el tiempo y ya estemos realizando la octava versión. Año a año se suman más expositores de todo el país y los asistentes a versiones anteriores siempre nos preguntan con gran entusiasmo cuándo se hará la siguiente. En esta feria hemos querido plasmar varios aspectos de este largo período de mil años (más o menos entre el 500 y el 1500) en el cual pasaron muchas cosas muy interesantes y que determinaron nuestra historia. Será un excelente panorama familiar, en donde se podrán realizar distintas actividades: expondrá la agrupación de recreación escandinava ‘Dalskjold’, jóvenes locales que partieron en un taller realizado en el Liceo Mixto de San Felipe, con ellos se podrá combatir y hacer lanzamiento de flechas; también viene ‘Varmesjord Recreación Vikinga’, una agrupación de gran trayectoria que han participado en esta feria desde su primera versión, los tan conocidos que gritan ‘PROPINA’, ellos cuentan con armaduras, espadas, escudos y hachas que podrán utilizar los asistentes; también participará la gran cantante ‘Tania Skogsdotter’, una verdadera hada que nos encantará con su mágica voz; contaremos también con el gran show de ‘Leoniuous Pino’, gran gaitero que nos hará bailar con sus melodías; los locales ‘Camerata Aconcagua’ no pueden faltar, es un grupo vocal dedicado exclusivamente a la música antigua, muy queridos en el valle; finalmente contaremos con la gran presencia de ‘Luna Negra Danza Tribal’, gran bailarina sanfelipeña que nos cautivará con su espectacular baile. El día sábado realizaremos un concurso con los mejores trajes medievales, por lo que les recomendamos a los lectores que vayan en familia caracterizados y podrán participar en un entretenido concurso. Y a propósito de trajes, estará a disposición un puesto hermoso en el que podrán ponerse un traje medieval y lucir como un verdadero noble o una fina princesa. A toda esta entretenida parrilla programática, se suman los artesanos de excelencia que nos traen artículos únicos: trabajos en porcelana en frío, madera, piedra, metal, cuero, etc. A través de las artesanías estará disponible una gran gama de productos directamente relacionados con la edad media y que no se encuentran comúnmente en ninguna tienda o feria artesanal de otro tipo. Si usted lo desea puede disfrutar durante todo el día de las múltiples actividades que realizaremos, también puede probar de las deliciosas comidas que habrá para el deleite de los asistentes, así como cerveza artesanal de primera y la exquisita hidromiel, que es el brebaje más antiguo del cual se tiene registro. Si ustedes aún no lo prueban, este fin de semana tienen la posibilidad de hacerlo, les encantará».

