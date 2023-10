Adulta mayor sufre caída en la vía pública por tapa de fierro sobre puesta

Quedó con esguince y hematomas:

Zunilda del Carmen Carvajal Paiva es una mujer de 72 años que lamentablemente el día sábado 23 de septiembre, pasadas las 9 de la noche, sufrió una caída al pisar una tapa sobrepuesta en calle Portus frente al número 23, entre Artemón Cifuentes y Alameda Chacabuco, en San Felipe.

Nos cuenta que fue ayudada por unas personas del lugar. También que a consecuencia de la misma caída resultó con hematomas y un esguince grado 2.

Actualmente se encuentra en reposo en casa de su hija en Curacaví, hasta donde ella la llevó al servicio de urgencia de esa comuna, porque no puede, por su trabajo, estar acá en San Felipe.

– Señora Zunilda, cuéntenos sobre este accidente en calle Portus el día sábado 23 en la noche.

– Sí, el sábado a las 09:30 (PM), yo venía de la casa de una amiga y pisé ahí y me hundí. Por suerte no era tan grande la profundidad, pero afirmé el pie en el fondo y tengo un esguince grado 2, me cuesta mucho andar, quedé machucada entera por las orillas del hoyo.

– ¿La ayudaron unas personas?

– Sí, fue suerte mía nomás, porque no era tan temprano, habían unas personas de la casa del frente que estaban entrando cosas y cuando yo grité se fueron corriendo donde yo estaba, me sacaron entre tres porque yo no podía caminar.

– ¿Las consecuencias de esto?

– Un esguince grado 2, tengo también moretones por todo el cuerpo y bueno imagínese usted el susto, porque de repente vi que me estaba hundiendo y la tapa sonó muy fuerte.

– O sea usted pisó y la tapa estaba como sobrepuesta, débil, que se cayó.

– Claro, pero uno no mira, uno camina nomás. Yo no me puse a mirar el suelo jamás se me hubiera ocurrido algo así, a pesar de que yo como 3 años atrás, iba a ver unos peritos que estaban ahí a la vuelta, y una vez pregunté por ellos y me dijeron que un perro de esos se había caído, pero uno no le pone atención porque el ser humano somos tan egoístas, pensamos que los animales no merecen tanta atención. La cuestión es que este perro lo tuvieron que sacar los bomberos.

– Es decir, ¿sigue el problema, es como una trampa?

– Claro, la tapa está sobrepuesta y nadie se ha preocupado quizás porque el que salió perjudicado fue un perrito, pero ahora fue una persona y yo soy de la tercera edad, tengo 72 años.

– ¿Ha pensado a hacer alguna denuncia o iniciar alguna acción judicial?

– Sí, pero es que no sé a quién dirigirme, porque resulta que no me voy a dirigir al abogado de la muni ni al abogado gratis de la tercera edad, porque es un empleado de la muni, yo tendría que hacerle (la demanda) a la muni, ¿cierto?.

– Claro, por la mantención de las calles, después se verá qué organismo es el responsable de la mantención, pero usted resultó con lesiones.

– Sí, y podría haber sido más sino es que yo andaba con un carro y el carro quedó atravesado, entonces eso me detuvo para que siguiera más para abajo, porque si me dañó los dos pies, imagínese como camino, así es que el daño es donde caí parada, entonces el esguince lo tengo como en el empeine del pie.

– ¿Qué pasó después de sacarla, se fue al hospital?

– No, no fui a ningún lado, me fui afirmando hasta casa nomás y de ahí le avisé a mi hija y ella me dijo que me iba a venir a buscar, porque ella no puede estar aquí por el trabajo… no puede estar en San Felipe. Entonces me trajo para Curacaví y ahí me llevó a urgencia, me sacaron la radiografía.

– ¿Pero tiene su certificado médico, señora Zunilda?

– Sí, tengo el certificado médico y estoy en estos momentos acostada con el pie en alto tomando remedios, no puedo ir nada más que al baño, solamente estar quieta para que el esguince sane, porque si no me quedo con él por más tiempo.

– ¿Por qué hacerlo público?

– Bueno, porque quiero reclamar en la muni, advertir a la otra gente, porque eso quedó sobrepuesto, si uno de los que me paró la sobrepuso nomás y se fue ¿Cuánta gente pasa por ahí?, igual como pasé yo inocentemente, sin mirar el suelo, no se ve nada, no se ve corrida, pero donde está sobrepuesta es fácil que uno la corra al pararse.

El accidente ocurrió frente al número 23 de calle Portus.

