Denuncian actitud ‘matonesca’ de taxistas en el Terminal Rodoviario

Pedro Lazo está reclamando públicamente una actitud supuestamente ‘matonesca’ de unos conductores de taxis básicos que tienen su paradero en el terminal de buses de San Felipe, que sufrió el día domingo 23 de septiembre cuando, como todos los domingos, fue a dejar a su hija al terminal para que se vaya a Viña del Mar.

Según indicó Lazo, ese día «tuve una situación bastante desagradable en el terminal de buses de acá de San Felipe. Yo todos los domingos voy a dejar a mi hija que estudia en la universidad, en Viña. Resulta que aproximadamente a las 16:55 la fui a dejar, por ende a esa hora estacionamientos no hay nunca y por lo tanto efectivamente estacioné mal, yo lo reconozco, pero fueron aproximadamente 4 minutos».

– ¿Dónde estacionaste mal?

– En la orillita donde hay unos conos, donde no había ningún automóvil y había dos más adelante que estaban haciendo lo mismo que yo, dejando a sus hijos. Me bajé, fui a dejar a mi hija, íbamos atrasados, tenía bus a las 5. La dejé, me demoré aproximadamente 4 minutos, salgo del terminal y me increpa una señora o señorita de lentes, me dice dónde me regalaron la licencia tal por cual, así, de una, entonces yo me devuelvo y le digo: «Señorita, yo a usted no la estoy insultando». Resulta que en ese momento se acercan dos tipos y así como en forma ‘matonesca’ me dicen «oye tal por cual», no puedo decir los garabatos, que corriera la camioneta o si no me iban a sacar ‘cresta y media’ porque los estacionamientos eran de ellos. Estábamos en esa discusión, jamás insulté a nadie, se acerca un tercer tipo en forma así, matonesca, con puras ganas de agredirme realmente y me dice si yo no me corro me van a pegar y hacerle daño a la camioneta porque los estacionamientos son de ellos. Yo con ningún afán de pelear obviamente ya que eran tres tipos contra mí y no tenía nada que hacer, me subo a la camioneta y me cruzo frente donde están las micros, porque les dije «voy a llamar a Carabineros porque esto no puede ser». Llamo a Carabineros, lo cual obviamente nunca llegaron, estoy estacionado en mi camioneta y se acerca otro tipo donde me golpea el vidrio y él me dice textualmente: «Qué le dijiste a la señorita». Yo le respondí: «No le dije nada, ella me insultó». Y él me dice: «Yo voy a hablar con la niña, depende lo que ella me diga te vamos a sacar la… tal por cual y te vas a tener que ir golpeado de aquí».

– ¿Sacar la cresta?

– Exactamente, así tal cual fueron las palabras de estos señores, el cual este tipo (…) ya averigüé su nombre. El otro matón, uno grandote, creo que trabajaba en una disco, no sé. Así, nariz con nariz, estuvo a un segundo de pegarme un combo, y realmente estas cosas creo que no sé estamos viviendo una situación complicada realmente como país en todo sentido, pero ellos son unas personas que ofrecen servicios a las personas.

– ¿Esto dónde ocurre exactamente?

– Esto ocurre en el terminal de buses de San Felipe, afuera en los estacionamientos, donde uno llega a dejar a los hijos cuando se van a estudiar y en donde ellos se pelean a la gente.

– ¿Pero qué es lo que hay ahí, un estacionamiento de taxis o no?

– Ellos dicen que es de taxis… Ellos dicen que ese estacionamiento es de ellos.

– ¿Tú te estacionaste ahí en uno de los cupos de ellos?

– Un poquito más arriba, donde se ponen unos conos, no me estacioné donde ellos se meten de cola. El problema ocurrió ahí y el cual le vuelvo a repetir, son personas que trabajan, ellos se deben a su trabajo y uno va a hacer un trámite pucha de 5 minutos y lo tratan de esa manera, creo que esto no debe quedar así. Yo después me enteré que a otras personas les había pasado lo mismo y creo que no es la manera.

– ¿Hiciste algún reclamo?

– Sí, yo me dirigí a la Municipalidad porque ahí me dijeron que tenía que ir, porque eso pertenece a la Municipalidad. Hice el reclamo pertinente y luego me dirigí a la administración del terminal y hablé con don Nelson Leiva, el cual me trató bien, acogió mi reclamo y él me dijo había habido situaciones que habían pasado, de hecho hasta con un amigo de él le pasó y eso.

«YO ME ESTACIONO DONDE QUIERO»

Como medio de comunicación conversamos precisamente con la persona que fue aludida, Andrea Rojas, quien nos dijo que fue Pedro Lazo quien la insultó a ella.

– ¿Pero qué le dijo usted primero?

– Le pregunté si era suyo el vehículo. «Sí, ¿por qué?», fue la respuesta de él. «Sí, porque está mal estacionado, no puedo estacionar ni salir los vehículos de acá», le señalé. «Yo me estaciono donde quiero, ¿cuál es el problema?», me dijo. Ahí yo fui y se lo dije, dónde le regalaron la licencia, porque hay un letrero que dice ‘NO ESTACIONAR’, está marcado con amarillo y están los conos de no estacionar.

– Lo otro que dice de sus compañeros de trabajo, conductores, ¿qué puede decir?

– Lo que pasa es que cuando él llega, yo le dije eso, me devolví a mi lugar de trabajo para ofrecerle taxi, él me fue a increpar qué quién era yo, qué me creía yo por haberle dicho dónde le habían regalado la licencia, qué por qué yo le decía eso, y yo ahí le dije hay un letrero y ahí con mis compañeros porque él dijo cosas más allá que yo no escuché y ellos le dijeron «no vamos a aguantar que le faltes el respeto».

– ¿Lo fueron a amenazar?

– No, en ningún momento lo fueron a amenazar.

– ¿Con pegarle todo eso?

– Nooo, nada, absolutamente nada, ellos estaban ahí conmigo y le dijeron que no tenía porqué faltarme el respeto ni contestarme mal, que era súper claro que estaba mal estacionado y estaba perjudicando el trabajo de nosotros.

– Dice que un compañero suyo fue a golpearle el vidrio del vehículo para amenazarlo.

– No, no.

– ¿Algo más que agregar?

– No. Fue él muy prepotente, falto de respeto conmigo simplemente y más encima después de decirle que nos estaba perjudicando en el trabajo al estacionar los vehículos, se tomó un tiempo bastante largo de dejar el vehículo ahí y no moverlo, y ya después al rato lo movió; o sea, como que estaba él no se sí molestando a los chiquillos para que pudieran estacionar su auto, no lo sé porque yo después no hablé más con él.

– Las actitudes matonescas, agresivas de sus compañeros, ¿las descarta usted?

– Sí, porque fue un enojo.

– Por eso le pregunto, ¿sus compañeros de trabajo amenazaron con pegarle al reclamante?

– No, yo estaba ahí y ellos estaban al lado mío y en ningún momento lo amenazaron, sólo le decían que se fuera: «retira el auto, sal de acá… retírate», fue todo lo que le dijeron.

En todo caso nos decían que es una lucha diaria que deben brindar para que personas no se estacionen justo en la parte de salida, algo que pudimos apreciar los minutos que estuvimos ahí; es decir, hay personas que estacionan sus vehículo y obstaculizan la salida de los taxis. Menos mal que en ese instante no estaban estacionados taxis.

