Decodificador habría generado fuego estructural en El Esfuerzo:

Luego que un voraz incendio estructural se declarara a las 18:50 horas de este lunes en Población El Esfuerzo, en las inmediaciones de Diego de Almagro con Benigno Caldera, el recuento hecho por el matrimonio conformado por Olga González Pino y don José Zamorano Farías es de pérdidas totales, perdieron todo lo que tenían: sus camas, el ropero, utensilios de cocina y una cama ortopédica muy necesaria de doña Olga.

NECESITAN APOYO

Diario El Trabajo visitó la mañana de este miércoles para conocer qué clase de recursos necesitan para salir adelante tras la tragedia. Es una vivienda dividida en la parte frontal a la calle, la principal, y la parte trasera donde viven los jefes de hogar, el resto de familiares entre ellos los niños viven en la principal. Según doña Olga, fue un corto circuito lo que originó el incendio que consumió su apartamento: «Fue un cortocircuito que se hizo, no sé si habrá sido el equipo o el decodificador o la tele en sí, pero fue una de esas cosas, porque se cortó, saltó el interruptor, algo se me quedó prendido y cuando yo vine, o sea, mi nieto más chiquitito me dijo está saliendo humo de nuestra pieza, y cuando abrí la puerta explotó en llamas y explotó todo, la tele, lo equipos, se prendió todo al tiro, si no hubo caso con manguera, los vecinos de ambos lados ayudándome con mangueras, mientras tanto que llegaban los bomberos, no se salvó nada, incluso tenía una virgen, un altar de virgen no se me salvaron ni la Virgen ni nada», indicó doña Olga a Diario El Trabajo.

CAMA ORTOPÉDICA

También hablamos con don José Zamorano, esposo de doña Olga, él es temporero y todo lo que habían comprado para tener una vida tranquila ahora lo perdieron, «porque un radio, un tele nuevo o lo que sea, eso no es nada, lo que sí necesitamos es una cama súper King ortopédica para adulto, es para mi esposa porque ella es la que más sufre, pues hace seis meses que la operaron de cáncer, ya está mejor pero necesita esa cama ortopédica, nos falta un ropero con un ropero nos conformamos», comentó don José.

Los interesados en aportar recursos para esta familia, pueden hacerlo en la Cuenta Rut: 11.188.697-0 a nombre de Olga González Pino (+56968762685).

Roberto González Short