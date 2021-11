Drama humano sigue: Verdaderos hoyos perforan cuerpo de Boris Vásquez

Madre desesperada necesita apósitos y ayuda psicológica:

Pareciera que se tratara de una de esas condenas brutales del destino la que Elvira Tapia carga en sus hombros, pues lleva más de 20 años cuidando 24/7 a su hijo Boris Vásquez, quien permanece postrado en una cama desde que una aparente mala-praxis médica lo dejara en estado vegetal durante una cirugía en el Hospital San Camilo, y para colmo, hace pocas semanas falleció el papá de Boris, don Luis Vásquez, quien ayudaba a Elvira a cuidar de su hijo, sumándole con su partida más peso a su cruz diaria.

«El problema con Boris es que él antes no tenía escaras, porque la verdad de las cosas el Hospital me daban apósitos, con el tiempo me los quitaron, no me dieron más, creo que esta situación del faltante de apósitos tampoco es culpa del Cesfam, yo estoy muy agradecida de los Cesfam, siempre me han ayudado cuando han podido», comentó la angustiada madre, ya adulta mayor.

– ¿Qué tan graves son las heridas de Boris?

– Son gravísimas, porque lo que ahora tiene son hoyos en su piel, en su cuerpo, en sus glúteos, y eso a mí me mortifica mucho, porque a él lo curamos o las enfermeras que vienen le hacen las curaciones, le ponen todo para curarle los hoyitos para que sane, ¿pero de qué le sirve?, si a la hora y media cuando yo necesito cambiarle entonces se vuelve a herir los hoyitos, de nada sirve entonces la curación.

– ¿Usted cómo se siente emocionalmente, cómo está su salud mental?

– Mal, porque siento impotencia, mucha impotencia. Porque si digo yo, es verdad, y esta situación existe porque hubo una negligencia médica, yo tengo todavía la ficha, tengo todo, pero yo no puedo hacer más porque la verdad de las cosas tuve que hacerme cargo de mi hijo y ya yo estoy mal, también me cuesta dormir, caí muy mal al hospital y tuve 15 días o algo así, y tengo una afección cardíaca no sé cuánto, estoy muy enferma.

– ¿Te preguntas a veces por qué Dios te entrega esta cruz?

– A veces me pregunto eso, por qué. Boris era un joven bueno, yo he hecho mis cosas bien y sin embargo nos pasa esto, porque humanamente los culpables son los médicos. Mira, si Boris estaba consciente después del accidente, lo pusieron de lado para poder operar la cadera, entonces ellos no se dieron cuenta que la traqueotomía tenía tapado ahí y se les tapó por donde respiraba, lo pusieron de lado y no se dieron cuenta, algo pasó con la anestesia.

Para contactar a Elvira pueden llamarla al +56986205481, Boris necesita apósitos y pañales.

Roberto González Short