Agresiones y amenazas contra todo un curso en Escuela José de San Martín

Denuncian bullying físico con lesionados:

«Le VAMOS A Pegar A TODO 7º D», así dice un rayado en uno de los muros de la Escuela 62 José de San Martín en San Felipe, lo que tiene muy preocupados a los padres y apoderados de los alumnos, donde incluso algunos están pensando seriamente en retirar a sus hijos.

Lorena es una apoderada del 7º D que en conversación con nuestro medio reconoció que esta situación ya no da para más debido a este bullying.

«Nuestros hijos están sufriendo bullying por otro séptimo, el establecimiento no nos da solución, se avisó al DAEM, hay tres niños lesionados y hoy nos encontramos con un grafiti que decía que a todo el 7º D se le va a golpear. Tenemos audios de amenaza igual porque se topan en el almuerzo y ahí mismo y donde sea los amenazan. El otro día estaban con un palo, en la escuela dicen que hay que quedarse tranquilos, que no pesquen, pero ya hay tres lesionados y con esto de hoy que a todo el 7º D les van a pegar, entonces ya. Ahora nos vamos a juntar a las 12:30 horas para retirar a los alumnos, salen a la una, pero los vamos a retirar a las 12:30 y en el libro de retiro se va a poner por amenazas, porque la idea es que nos escuchen, que se pueda hacer algo».

– Señora Lorena, ¿cómo sucede en la práctica, en los recreos, como dice usted en el almuerzo, qué les dicen ahí, qué le han comentado?

– Al momento que se topan en un pasillo los garabatos… garabatos fuertes, empujones, muchos golpes, se han pegado porque no sólo son niños contra niños, sino que los niños le están pegando a las niñas del curso, entontes ya no. No es un juego tampoco, son con amenazas y golpes.

– ¿Ustedes han conversado para saber el motivo, hay alguna explicación para esto?

– A mí parecer como tonteras, cosas de niño, así como que ‘me miraste feo’, ‘que me empujaste tú’, no hay ninguna razón. Lo que tengo entendido por parte de mi hija que es presidenta del curso, ella es la que da las charlas cuando pasan estas cosas, me dice que no es con provocación, por último como para buscarle una excusa a todo esto que está pasando.

– Usted dice que hay niños que han sido agredidos y han tenido lesiones. ¿Qué se sabe?

– Sí, hay niños con lesiones y solamente llaman al apoderado para retirarlo y los padres de los alumnos con agresión fueron al DAEM y el DAEM quedó de ir al establecimiento a hacer una reunión o algo así, pero eso es todo el apoyo que nos dan, nada más que eso.

– ¿Qué les gustaría a ustedes que pasara o se hiciera?

– Una solución, ya hay suspendidos niños, pero los suspenden por un día entonces si ya hay niños suspendidos y sigue lo mismo e inclusive ahora más, ahora es todo el curso que está amenazando al otro, entonces o se elimina ese curso, me refiero a que se saque a ese curso, no sé si se puede hacer. Porque no podemos retirar a todos nuestros hijos del colegio, me refiero a cambiarlos de establecimiento.

– ¿Hay padres o apoderados que están pensando en retirar a sus hijos?

– Sí, sí tenemos el grupo de curso y esa es la solución que estamos encontrando, pero también no es justo que los otros niños sigan ahí porque si no son nuestros hijos, después vienen otros niños más, entonces esto tiene que cortarse de raíz.

– ¿Las agresiones son con algún tipo de arma u objeto o con las manos? ¿Qué se sabe de eso?

– Como ‘matones’, combos, patadas, ‘sacá’ de pelos, y la semana pasada estaba un grupito de ese curso, del otro séptimo, con un palo. Ya es mucho ya.

– Señora Lorena, estamos en el mes de abril, ¿desde cuándo se viene dando esto, del inicio del año escolar o en este último tiempo?

– Estamos en abril, como a fin de marzo, principio de abril.

– Bueno, emplacemos a la autoridad para se hagan cargo de esta situación.

– Claro, que se haga una campaña en el colegio, yo soy cuidadora de una adulto mayor, no tengo el tiempo, no puedo dejar a la señora con cualquier persona que está a mi cargo. Ahora pedí permiso y el hijo de la señora se va a quedar un ratito para que yo pueda ir a retirar a mi hija. Pensaba ir a Carabineros, lo hablamos con el curso, pero creo que hoy es aniversario, no se puede , me recomiendan ir a PDI, pero yo creo que es mi momento para hacer algo porque no tengo el tiempo, los otros apoderados tampoco lo tienen.

– ¿Hay mucha preocupación señora Lorena?

– Claro, estamos mal porque no sabemos si nuestros hijos van a llegar bien a la casa o no, sin nos llaman porque está agredido no sabemos qué va a pasar. Con eso de grafitear el colegio, eso ya es mucho, están avisando que sí o sí les van a pegar al curso, entonces ya es mucho, no sabemos qué hacer y nos encontramos así mismo como de brazos cruzados; por último meter bulla, de esta forma con lo que le decía de ir a retirarlos antes de que salgan, una para que no le hagan algo cuando salgan del colegio, no sabemos qué están planeando ellos tampoco.