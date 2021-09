Alertan sobre intento de sustracción de dinero en cajeros automáticos

En supermercado Tottus y Falabella:

Eugenio Silva Escobar denuncia o más bien quiere alertar a la comunidad en general, sobre dos hechos que le ocurrieron en dos cajeros ubicados en el Supermercado Tottus y en el límite con la Tienda Falabella. Ambos recintos comerciales ubicados en San Felipe.

Al iniciar la conversación nos cuenta que la semana antes pasada «el día viernes hice un giro a las 11 a 11:15 de la mañana, lo cual en la noche como a las 21:01 trataron de girarme plata, el cual el cajero no aceptó y no se pudo hacer la transacción», señala Eugenio. Explica que esa transacción la hizo en el cajero ubicado al costado de un puesto de lentes.

En tanto el día lunes de la semana pasada, hizo una transacción en el cajero ubicado al costado izquierdo entrando al Supermercado Tottus, «hice la transacción a las 11:10 horas, a las 21:08 minutos trataron de hacerme lo mismo, la transacción y no pudieron. Consulté con mi banco, el Santander, lo cual me respondió que la transacción fue hecha por banco Falabella. Lo cual no se explica, porque las transacciones son pasadas las 21:00 horas y esas tiendas están cerradas. Entonces ahí tiene que haber algún responsable, deberían ser los (…) que están ahí. Porque no hay nadie más. Eso, para que la gente tenga cuidado con esas partes de ir a sacar dinero a los cajeros que están ahí en esa parte», dice Eugenio.

– ¿Pero no le alcanzaron a sustraer el dinero en los dos intentos, sino que lo alertó el cajero?

– El cajero me alertó, trataron de sacar y el cajero como que quiso entregar y no entregó. Acá tengo como usted ve la respuesta del banco, el cajero… como que el cajero detectó algo anormal y no entregó el dinero. Fueron las dos veces que pasó lo mismo. Entonces yo le encargo a la gente que no vayan a esas partes, porque sí a mí no alcanzaron a hacerme, le puede pasar a otra personas.

Agregó más adelante que si la operación se hubiese concretado, habría perdido 400 mil pesos.

Señaló que comúnmente giraba dinero en esos cajeros, pero con esta experiencia vivida ahora no lo hará. Por eso hace el llamado a tener cuidado.

Agregó que nunca en otros cajeros había tenido este tipo de problemas. Es primera vez que vive una situación así, de intento por sustraer dinero desde su cuenta. Reconoce que le explicaron tanto en tienda Falabella y en el supermercado que los cajeros son un servicio externo.