Alumno del colegio Greenland es puntaje nacional de Historia en última PTU

A través de un llamado telefónico mientras estaba tomando desayuno con su madre, fue la forma como le avisaron que había sido uno de los cuatro puntajes nacionales en Historia de la Prueba de Transición Universitaria. Reconoce que inicialmente dudó un poco del llamado, pero finalmente creyó al escuchar que también estaban entregando otros resultados por teléfono. Eso es lo que nos cuenta Pablo Uribe Lorca, egresado de cuarto medio del Colegio Greenland ubicado en el sector de La Troya.

«Hoy día (ayer) estaba desayunando cuando me enteré de esta noticia, me llamaron y estaba con mi mamá así es que nos pusimos muy contentos, no era algo que yo estaba esperando; yo estaba esperando quizás un buen puntaje, pero en ningún caso un puntaje nacional. Súper contento, es el primer puntaje de la familia así es que contento», dice Pablo.

– Habiendo tanta ‘pitanza’ hoy en día, ¿no pusiste en duda el llamado?

– Sí, al principio dudé un poco, sin embargo se escuchaba detrás que estaban hablando como con otros puntajes, más personas en una oficina, y después obtuve otros llamados de otros lados así es que pude confirmar que el puntaje era real.

– ¿Qué fue lo primero que le dijiste a tu madre?

– Lo primero que le dije a mi madre, fue decirle ‘el Señor nos escuchó’, somos creyentes así es que habíamos estado orando por esto y la verdad fue un sueño cumplido, eso fue lo que le dije y luego de eso mi mamá me abrazó, se le cayeron un par de lágrimas también.

– ¿Cómo se llega a esto?

– Buena pregunta ah, ¿cómo se llega a esto?, yo empecé a estudiar en el verano de cuarto medio, desde enero empecé a estudiar por mi cuenta y con constancia, dedicación, sacrificando algunas cosas, por ejemplo hay veces que no pude salir con mi familia porque tenía que terminar estudios del preuniversitario, que también coincidían con los estudios del colegio, entonces hay que mentalizarse que en esto hay que hacer ciertos sacrificios, pero vale totalmente la pena.

– Vas a tomar desayuno con el presidente, viene la etapa de postulación, sabes que te van a llamar de universidades para ofrecerte becas, ¿qué carrera vas a estudiar?

– Sí, tengo entendido que ocurre eso, hasta ahora me han llamado dos universidades, yo de hecho pretendo estudiar en la Universidad Católica, ingeniería comercial. El día de mañana (hoy) empiezan las postulaciones, pero todavía no estoy cerrado, tengo claro que van a haber universidades que van a tener ciertas ofertas y todo, por lo tanto voy a esperar si aparecen si no… no, voy por mi opción.

– ¿Dónde estuvieron los tips de esto; prepararse en preuniversitario es válido; leer harto sobre las materias; solicitar ayuda a algún profesor, cuál es la forma de obtener un puntaje nacional?







– Personalmente encuentro en mi caso, que pude acceder a un preuniversitario, esa parte fue muy importante ¿ya?, las clases del preuniversitario fueron on line, no presencial, los libros que ellos tienen es una parte fundamental por lo menos de mi jornada hacia este puntaje, pero también fue muy importante para mí, el preguntarle a mis profesores del colegio, tuve la fortuna de que ellos siempre estuvieron dispuestos a ayudarme, siempre, e incluso por internet, WathsApp, daba lo mismo la hora, ellos estaban dispuestos a contestarme mis dudas, entonces cada duda que se presentaba es muy importante poder despejarla, porque a veces esta duda puede salir en un ejercicio y ayuda bastante. También es importante no aprenderse solamente las cosas del temario, sino ir un poquito más allá, quizás empezar a conectar distintos elementos que en una de esas pueden aparecer, por lo menos en la prueba de historia es muy importante estar informado y eso también conectarlo con hechos históricos.

– Cuando se tiene un logro tan grande llega la hora de agradecer, ¿a quién en este caso?

– Primero que todo como le dije a Dios en este caso, nosotros creemos en Dios y él fue el principal ayudador en esta materia; segundo a mis padres porque ellos hicieron un gran esfuerzo monetario para poder pagarme el preuniversitario y también para poder combinarlo con el colegio; a mis profesores en tercer lugar, también es una parte fundamental y también a toda la familia, la familia siempre estuvo presente, en este caso estuvieron apoyándome, mandando palabras de apoyo, esos son los principales agradecimientos que tengo que hacer.

– ¿Tremendo colegio Greenland?

– Sí, un buen colegio, estuve ahí desde chico, ha sido un pilar importante.

– Una reflexión final en este momento de tanta importancia en lo personal por este logro.

– Una reflexión final… Yo creo que el resultado puede ser negativo o positivo, pero lo importante es todo el proceso anterior, uno quizás no le toma el peso a disciplina que uno forma durante cuarto medio, también todo el tema del apoyo a veces puede estar o no estar, pero uno se da cuenta tan importante es la familia para poder uno lograr sus distintos objetivos y también debo decirlo, cuán importante es la búsqueda personal de sus metas; quizás uno culpa a ciertas personas, situaciones que uno no pueda lograr sus metas, pero yo soy prueba de que si uno se propone distintas cosas, uno lo puede lograr, es importante así es que eso es lo principal que puedo decir.

FAMILIA FELIZ

Su madre María Isabel Lorca, en conversación con nuestro medio dijo que estaban felices cuando estaba con él y recibieron la noticia; «cuando lo llamaron la verdad que me puse a llorar… de gratitud, de alegría, de orgullo porque Pablo ha sido un chico muy disciplinado, siempre, no sólo en cuarto medio; él ha estudiado siempre, desde la básica que es muy estudioso y muy disciplinado, estos es gracias a Dios y es un logro que sin duda él se merece absolutamente, así es que orgullosos y agradecidos de Dios y de todas las personas que tuvieron participación en su vida para enseñarle cada una de las cosas que él aprendió», dice.

COLEGIO ‘CHOCHO’

En tanto del Colegio Greenland, su director Bernardo Blanco Rojas dijo a nuestro medio que «es un cúmulo de emociones, es alegría por la familia en primer lugar, una familia ejemplar los chiquillos Uribe Lorca; en segundo lugar contento por el colegio y colega partiendo por su profesora jefe, Marta Silva. Martita un trabajo de joyería lo que fue los años de pandemia, trabajar con los niños en estas condiciones y el resto viene de los profesores y aquí está el mérito de mis colegas, de Rodrigo Fuentes, gran maestro del equipo completo porque cada uno va aportando un poquito, así que estamos ‘chochos’ con este primer puntaje nacional, habíamos estado una vez también en Historia a una pregunta de obtener puntaje nacional, entonces ya habíamos ‘pellizcado’ en su tiempo», aseveró.

DATOS DUROS

Pablo Uribe Lorca es uno de los cuatro puntajes nacionales en Historia. También obtuvo 803 puntos en lenguaje, 738 en matemáticas y 677 puntos en ciencia.