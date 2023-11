Artista del Maquillaje sanfelipeña fue jurado de certamen de belleza XL

Esther Carrasco tiene la esperanza de poder desarrollar un evento de las mismas características en nuestra comuna.-

Con más de doce años como artista del maquillaje, la sanfelipeña Esther Carrasco ha dado uno de los grandes pasos de su carrera, luego que fuera invitada para ejercer como jurado en el certamen ‘Miss XL Santiago’, el cual se realizó hace un par de semanas en la Región Metropolitana y que tiene el objetivo de descubrir a la mujer más bella en ‘talla grande’.

La oportunidad de llegar al certamen -que se realiza en diferentes comunas de nuestro país- vino desde la propia creadora de la iniciativa, Leonor Allende, quien trajo la idea desde México y comenzó a implementarla en comunas de nuestro país, en un trabajo conjunto de los municipios respectivos. La directora del certamen llegó a Ester a través de Instagram (@maquilladora.esther), donde expone sus trabajos.

Ahora, la maquilladora aconcagüina se esperanza y apunta a poder realizar este evento en nuestra comuna, en donde asegura que existen todas las condiciones para que una iniciativa de este tipo pueda prosperar. Además, Carrasco espera seguir formando artistas del maquillaje, labor que realiza desde hace cinco años y que hoy la tienen realizando clases en OTEC Cervantino Capacitaciones de San Felipe.

Respecto a esta destacada participación en el Miss XL Santiago, Esther Carrasco, maquilladora profesional aconcagüina, comentó acerca de los años que lleva en el rubro, así como las veces que ha intentado ejercer su trabajo en eventos de la zona. «Yo soy artista del maquillaje hace doce años y he crecido de a poco, yo sola, porque hay poco reconocimiento para los artistas en mi rubro acá en la zona. Siento que cuando hacen eventos grandes como Palmenia Pizarro (festival), yo me he ido a ofrecer como maquilladora, con mi staff, porque yo igual trabajo con chicas y he sentido un rotundo no, y la verdad de las cosas, es que es muy bonito cuando te hacen un reconocimiento.

«Yo he formado muchas chicas, yo llevo cinco años formando maquilladoras acá en la zona y he sentido el reconocimiento de mis pares. Aquí hay muchos artistas también, buenos maquilladores, hartos autodidactas, pero buenos, cuesta encontrarlos realmente, entonces, quizás eso falta, que te hagan un reconocimiento de quién eres», dijo.

En este sentido, destacó el apoyo de Diario El Trabajo en este paso en su carrera. «Claro, porque no se muestra mucho en las redes sociales, más se muestran eventos de Santiago, no sé qué más falta, quizás difusión y algo como esto (nota), creo que Marco (Juri) fue muy generoso al decirme ‘sabes qué, te quiero hacer una nota y veamos qué pasa’».

En relación a su rol como jurado en el certamen de tallas grandes, Carrasco explicó que «efectivamente, a mí me llama Leonor para invitarme, que es directora del ‘Miss XL’, donde me invitó a ser jurado del ‘Miss XL Santiago’, que se efectuó la semana pasada y me sentí súper honrada. Ella me sigue en redes sociales desde el año pasado y hemos estado las dos en contacto, donde la invitación fue muy del corazón y yo acepté la invitación, porque siento que eso a mí también me hace crecer como artista.

«Este certamen se viene haciendo hace 17 años con Leonor en este mundo, donde ella fue ‘Miss XL Chile’, ella participó en otro país y fue ganadora, donde se trajo la idea a Chile, entonces, ella trabaja con las municipalidades. Lo intentamos hacer en Calle Larga y no resultó, porque vino pandemia, pero sería muy bonito hacerlo acá en la zona, ya que en realidad hay muchas chicas ‘XL’, donde más que el certamen, la corona o el reinado que se pueda realizar durante un año, es más que nada de subir la autoestima en las mujeres que somos más ‘XL’, y yo me considero ‘XL’. La curva, la ‘Plus Ice’ como se dice, es muy bonito en las mujeres y hay muchas chicas que no tienen autoestima y eso hace subir mucho la autoestima», detalló.

Siguiendo esta línea, la maquilladora destacó el crecimiento de participantes de todas las tallas, las cuales ya se toman los escenarios más importantes a nivel mundial. «Actualmente en el ‘Miss Universo’ hay una chica que es de Nepal, que está súper ovacionada, porque ella es ‘Curvy’, curvilínea, entonces ella vino a romper todos esos estereotipos que hay, de ser una chica 90-60-90. Ella fue muy aplaudida y yo siento que esto va creciendo poquito a poquito y me encantaría que aquí en San Felipe o en el Valle del Aconcagua, se pueda realizar un certamen como éste».

También la sanfelipeña repasó lo que ha sido el avance de su carrera hasta la actualidad, en donde además envió un mensaje a las mujeres de nuestra comuna. «Yo la verdad como te decía al principio, he ido pasito a pasito creciendo sola, dándome mis propias fuerzas, mi propio empuje sola. Yo igual he maquillado alguna gente conocida y porque me han recomendado, ya que yo realmente no tengo mucha publicidad en mis redes sociales; la misma clientela a mí me recomienda. Yo he maquillado a Carolina Soto, Maura Rivera, a la doble oficial de ‘Madonna’ del programa ‘Yo Soy’, he maquillado a las chicas de ‘Rojo’, y todo por debajo durante doce años, entonces, ahora yo me sentí súper contenta de que alguien me haga un reconocimiento ya más al público.

«Yo tengo cuatro títulos profesionales de maquillaje y siento que maquillarse y enseñar a maquillar es totalmente distinto, hay que tener un don y paciencia también, entonces yo he llegado a varios institutos, actualmente estoy en Cervantino de acá de San Felipe y es una carrera que a mí me encanta, me fascina, estoy enamorada totalmente, entonces, cuando uno hace las cosas con amor, las hace bien.

«Yo actualmente, aparte de ser profesora de maquillaje, trabajo con novias que es mi especialidad; estoy actualmente en la temporada de novias y hago uñas, pestañas. Mis redes sociales, me encuentran en mi Instagram, que es @maquilladora.esther o directamente en mis teléfonos, que es +56 9 9867 9715. Que las mujeres se atrevan a sentirse bonitas, porque todas tenemos una belleza exterior que podemos potenciar. Todas las mujeres son hermosas, entonces, atrévanse a destacarse y a creerse el cuento», concluyó la profesional.

