Excelente le fue al Centro de Sangre en su colecta para Nicolás Tapia

Súper bien le fue ayer al Centro de Sangre Valparaíso en su colecta para Nicolás Tapia Pizarro, joven de 22 años que lucha contra una leucemia y que necesita 100 dadores. En todo caso también podían ir donantes altruistas.

La actividad estaba contemplada desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Conversamos con la encargada de esta colecta, Yasora Huerta, quien reconoció que «la verdad que nos ha ido súper bien, ha habido mucha gente que ha estado interesada en donar sangre, que ha donado y ha podido donar, que eso es lo más importante. Hemos recolectado más de 20 bolsitas, eso equivale por una donación a tres personas, pacientes que están en los hospitales, ayudamos a salvar tres vidas. Ha sido una grata experiencia, hemos estado moviéndonos para todos lados porque la verdad ha llegado mucha gente que se ha interesado y eso es súper bueno, que las personas tengan la consciencia de donar sangre y ayudar a las personas; como le digo, el donar sangre es salvar vidas, entonces ha sido súper bueno», dijo.

– En ese sentido, esta sangre es para reponer la ocupada por Nicolás.

– Esta donación es voluntaria, altruista. Aquí han venido a donar tanto personas altruistas, pero también han venido a donar para este paciente que es Nicolás. Claro, Nicolás tiene que haber utilizado alguna sangre de transfusión de manera urgente y lo que hacemos ahora es reponer la sangre que fue utilizada para él, para eso se hacen estas colectas y se hacen las donaciones a nombre del paciente.

Indica que es sumamente importante donar sangre para abastecer los bancos, «porque como le digo, los pacientes que están enfermos en los hospitales públicos necesitan la sangre en el momento, entonces se saca del banco. Abastecemos nosotros a los hospitales y después lo que hacemos nosotros con estas colectas, es reponer esa sangre que es utilizada, porque imagínese, si nosotros dependiéramos solamente de las donaciones de reposición, estaríamos esperando que alguien donara para recién poder transfundir a una persona, entonces eso no puede pasar porque incluso puede morir el paciente si nosotros esperamos eso; entonces siempre estamos constantemente abasteciéndonos de los donantes altruistas», señala.

Explicó que los donantes altruistas son aquellas personas que donan sangre «para cualquier persona, esas son altruistas; hay otras que son de reposición, que donan específicamente por un paciente, que es para poder reponer la sangre que fue utilizada para ese paciente en específico», aclaró.

– Lo otro, nos decían que si una persona está en Punta Arenas y se entera de esta noticia, ¿puede donar al Centro de Sangre Valparaíso?

– Sí, claro, nosotros abastecemos 16 hospitales públicos de Chile, desde Arica hasta la región de O’Higgins, entonces nosotros empezamos a abastecer a todos los hospitales públicos que estamos en la red conectados con el Centro de Sangre de Valparaíso, entonces sí se pueden hacer esas conexiones desde otras regiones y pueden donar acá, cuentan con una donación.

– ¿Cómo es en la práctica, se ocupa la sangre acá y después se repone?

– Lo que pasa es que nosotros, como le digo, abastecemos a estos hospitales, entonces la sangre viaja a esas ciudades. Obviamente si es en Arica, un lugar más lejano, viaja en avión; a los lugares más cercanos se traslada por tierra, se traslada la sangre.

– ¿La gente que quiera donar mañana, puede ir al banco de sangre de San Felipe?

– Exactamente a Los Andes en forma voluntaria, justamente nosotros nos abastecemos de las donaciones que son altruistas, porque sin esas, no tendríamos stock de sangre.

– ¿Hay harto altruista?

– Sí, pero las personas igual generalmente donan por paciente, porque no tienen tampoco la consciencia hasta que a uno no le pasa, no se enteran de las donaciones. Son pocas las personas que más que nada tengan el conocimiento de que se puede donar de forma voluntaria. Las personas generalmente donan porque necesitan o le ocurrió a un familiar cercano, y ahí recién se enteran y después de eso se vuelven donante altruista, pero después de una reposición. Más que nada porque no tienen el conocimiento de lo que significa la donación de sangre; como le digo, es cuando le pasa a uno o a un familiar o un cercano, ahí recién se enteran de este mundo o de lo que sucede… la realidad del tema de la sangre.

– ¿Quiénes pueden y quiénes no?, porque nos decían que personas con tatuajes no podían, ¿qué hay de cierto?

– Son hartos los requisitos que hay, pero el tema del tatuaje, piercing, sí pueden donar, pero tienen que pasar por lo menos 6 meses de haber realizado esa intervención; no es que no puedan donar nunca, solamente que hay que esperar un periodo de tiempo para poder realizarlo. En el caso de los tatuajes, piercing, son 6 meses.

– ¿Qué podemos decir finalmente, recomendaciones o alguna reflexión final?

– Que la gente tenga la consciencia de donación de sangre, porque como le digo la donación salva vidas. Con una, puede salvar tres vidas, entonces generar la consciencia en las personas, que no esperen que le pase a algún familiar para que puedan donar sangre. El procedimiento es súper corto, dura 30 minutos.

– ¿Cuánto se saca?

– Son 450 ml, equivale como al 10% de toda la sangre que tenemos en el cuerpo.

– Se supone que tenemos 5 litros.

– Casi 5 litros.

Reitera que es un procedimiento corto, no cuesta mucho y «la satisfacción que se siente al ayudar a otra persona es bastante gratificante», concluye.

Rogelio Flores Quezada precisamente estaba donando sangre, y al ser consultado por nuestro medio señaló que venía a donar sangre por Nicolás; «por la noticia, solamente por eso, pero yo soy donante altruista en Los Andes así es que lo hice acá por este momento», indica.

En cuanto a los motivos del por qué donar, respondió que le nace «dar vida, la sangre es dar vida, es una realidad, y lo otro que los bancos de sangre se abastecen gracias a estos operativos que hacen; si no es tanto lo que la gente dona normalmente, o no toda la gente dona, que es lo que se necesita hoy en día», comenta.

Aprovechó para enviar un mensaje a la gente para que lo piense; «si dar sangre es dar vida, como dice el slogan, hay que hacerlo simplemente, nada más», finaliza.

Reiterar que las personas interesadas en donar sangre para Nicolás Tapia Pizarro, pueden dirigirse al banco de sangre del Hospital San Camilo.

