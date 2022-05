Autoridad Sanitaria inicia sumario a vertedero ‘La Hormiga’ por malos olores

Tras denuncia de vecinos de Algarrobal:

La Autoridad Sanitaria inició un sumario por los malos olores provenientes del Relleno Sanitario que tiene muy molestos a los vecinos de Algarrobal. Esto tras la denuncia de dos vecinas, una de ella Andrea Quijanes.

«Yo particularmente y la Hellen que recibió a la alcaldesa, hicimos nuestros reclamos ante la Autoridad Sanitaria, pero tampoco hemos tenido respuesta todavía a los reclamos. No sé si otro vecino se habrá acercado o por la página web habrá hecho algún reclamo. Lo que tengo es la mía, la de Hellen y el oficio que mandó la municipalidad hasta el momento», dice.

– ¿Eso sería lo nuevo hasta el momento, que ustedes presentaron denuncia en la Autoridad Sanitaria?

– Sí, yo como persona particular, no como parte de la junta de vecinos, porque como le comenté, creo que la Junta de Vecinos está vencida y estamos en proceso de elegir otra nueva directiva, entonces yo lo hice como una persona particular y Hellen también lo hizo así, como particular. Lo otro que tiene más peso es el oficio que mandó la alcaldesa a la Autoridad Sanitaria y estamos esperando respuesta a esos tres reclamos, que todavía no tenemos.

AUTORIDAD SANITARIA INICIA SUMARIO CONTRA VERTEDERO

Consultada la jefa de la Autoridad Sanitaria, Claudia Abarca Cataldo, reconoció que se recibió una denuncia por parte de los vecinos de Algarrobal, «respecto a la percepción de estos malos olores que estaban recibiendo y también fue ratificada después por la municipalidad de San Felipe, e hicimos nosotros una inspección el día 6 de mayo, constatando que efectivamente se estaba recibiendo este tipo de productos, que está dentro de lo normal, estamos hablando que es un relleno sanitario, que su función es recibir deshechos. Eran unos camiones con restos de jibia que venían desde San Antonio. El problema fue generado porque no se estaba haciendo bien el proceso, en qué sentido, van llegando los camiones y debieran ir soterrando o tapando con tierra para evitar estos malos olores. Puntualmente esto ocurrió porque esperaron que llegaran muchos camiones, que se juntara una gran cantidad para tapar, y fue eso en general lo que ocurrió. Cuando nosotros fuimos a la fiscalización ya estaban tapando de manera casi simultánea a medida que iban llegando para evitar estas molestias que pudieran tener los vecinos», señala.

– ¿Puede recibir basura o restos de otra comuna, eso se puede hacer?

– Por su puesto, ese es su giro del negocio en el fondo, recibir elementos o basura en general, y puede recibir de cualquier parte del país, todo va a depender del tipo de contrato que hagan con las distintas empresas, diferentes comunas, municipalidades, etc.

– ¿Acá hubo un mal manejo del procedimiento de cómo se arrojó esta jibia al relleno?

– Exactamente, porque en el fondo es un producto que es muy molesto, los olores, entonces para evitar eso hay que irlo tapando inmediatamente. Se va bajando el camión inmediatamente viene el camión tolva que va tapando y evita que salgan estos olores, y el tema es que ahí se esperó mucho tiempo, ese fue el gran problema que tuvo.

– ¿Hay multas al relleno sanitario?

– Sí, de todas maneras cuando una disposición mal hecha van en el fondo las observaciones y los sumarios correspondientes a la empresa, esa es parte de nuestra acción.

Señalar que el sector fue visitado por la alcaldesa después que se hiciera público por parte de la presidenta Andrea Quijanes.