Banda estaría ‘cartereando’ a personas mayores en Feria Diego de Almagro

Dirigentes preocupados, este domingo encontraron 4 billeteras robadas:

Preocupados quedaron este día domingo en la Feria Diego de Almagro, más específicamente en el sector de Chacarería, luego que fueran encontradas cuatro billeteras sin dinero, solamente con los documentos en su interior, y lo más grave que pertenecían a adultos mayores. Desde la directiva temen que podría tratarse de una banda o un delincuente solitario que está ‘cartereando’ al público mayor, aprovechando la aglomeración de gente que concurre a comprar sus productos a ese lugar.

Nuestro medio conversó con la presidenta de Chacarerías, Jannet Carrasco, quien se manifestó muy preocupada porque dice que fueron «específicamente cuatro billeteras y no es normal que se hayan encontrado cuatro billeteras porta documentos, con sus documentos respectivos, sin su dinero, y principalmente de gente mayor», dice.

– ¿La presunción de ustedes es que puede andar una banda operando o sujetos aprovechándose de los adultos mayores para ‘carterearlos’, como decimos en buen chileno?

– Lamentablemente la feria es tan amplia que puede haber sido en diferentes sectores. Hay aglomeraciones de gente, yo creo que hay que hacer una reestructuración de los espacios, en el sentido de prevenir las aglomeraciones, los ‘carterazos’ y los ‘lanzazos’. Pensamos que puede ser una banda, no sé, no nos manejamos en ese sentido; también puede ser un delincuente solitario, porque Carabineros estuvo presente en la feria el domingo y nadie se percató de la situación hasta el momento en que encontraron la billetera debajo de los puestos respectivos de las personas. Es complicado, es preocupante, ojala que no vuelva a suceder. Ojala que las autoridades estén un poco más focalizados en el sector para poder prevenir estos incidentes.

– A propósito de eso mismo, ¿cómo ha ido funcionando la seguridad en el lugar? Carabineros, inspectores municipales, si nos pudiera comentar.

– Carabineros realmente hace lo posible con los recursos que tiene. El domingo estuvo el mayor, el teniente, por unos instantes tuvieron personas detenidas también por lo que supe, pero de parte de la municipalidad, inspectores municipales tampoco pueden ir el fin de semana porque seguramente trabajan en la semana, no sé el tema de las horas extras, entonces el domingo no tenemos inspectores municipales. La delegada nos había comentado que próximamente, me lo dijo como un mes, iba a realizar un operativo tal vez con fuerzas especiales en la feria. Estamos esperando, obviamente no nos van a decir qué día ni el horario, se supone que es en forma imprevista, pero ya ha pasado un mes y todavía no sabemos si es que lo van a realizar o no. Pero las cuatro billeteras que encontramos, que no es normal como mencioné, en un solo día, es preocupante que específicamente eran de adulto mayor. Así es que no sé si será una banda o un delincuente solitario.

– Es una señala potente eso.

– Sí, es tremendamente preocupante. Nosotros como locatarios queremos dar la seguridad para que la gente pueda ir con confianza a la feria, pero pasan estos acontecimientos que empañan todo lo que nosotros hemos tratado de manifestarle al cliente, que hay seguridad, que los productos son frescos y baratos. Lamentablemente suceden estos acontecimientos terribles. Porque es pésimo que un adulto mayor llegue a su casa sin sus documentos, tal vez el poco dinero que tienen se lo sacan, es terrible para el adulto, la familia. Por eso hacemos un llamado en general a las autoridades, pero también a las personas adultas mayores, aquí hay muchas individualizadas que no pueden salir solitas.

Señalar que, según información entregada por la presidenta, las billeteras o porta documentos fueron entregadas a Carabineros, quienes las devolvieron a sus respectivos dueños.