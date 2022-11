Imploran ayuda para internar en la UEPI psiquiátrica al ‘Mariachi Tequila’

Familia panquehuina desesperada:

Conocido cantante de música ranchera se encuentra preso en la cárcel de Valparaíso a pesar que padece una enfermedad mental y necesita tratamiento.-

Desesperada se encuentra la familia de Hernán Zubicueta, más conocido como ‘Mariachi Tequila’, quien hace algunos meses comenzó a evidenciar graves problemas de salud mental que hoy lo mantienen preso en la cárcel de Valparaíso, a pesar de sufrir una enfermedad mental diagnosticada por profesionales del Hospital Psiquiátrico de Putaendo.

Lo que la familia desea es conseguir lo antes posible un cupo en la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI) del Psiquiátrico de Putaendo, que está a cargo de Gendarmería, para su internación ya que está enfermo mentalmente y en estos momentos se encuentra preso por desacato en la cárcel de Valparaíso, hasta donde fue llevado desde San Felipe porque precisamente, debido a su enfermedad mental, afectaba a los demás internos con la bulla que provocaba de noche y de día. Esos al menos serían los argumentos entregados por Gendarmería a su familia al momento de informarles sobre el traslado.

Ayer en la Plaza de Armas de San Felipe tuvimos la oportunidad de conversar con los padres y una tía de Hernán Zubicueta.

En primera instancia dialogamos con su tía Magdalena Zubicueta, quien reconoce que están viviendo una situación desesperante «porque resulta que el niño está enfermo, tiene problemas mentales, entonces lo que él necesita es estar hospitalizado ¿ya?, o sea eso es lo que pedimos nosotros, que lo trasladen a la UEPI de Putaendo porque él necesita tratamiento psiquiátrico».

– Él era muy conocido porque pertenecía a un conjunto Mariachi.

– Era el ‘Mariachi Tequila’ de San Felipe, él hacía eventos.

– ¿Qué le sucedió?

– No sabemos realmente qué le pasó, porque él venía arrastrando hace rato una depresión y ahora en la actualidad él está mal, o sea no razona. Por decir, él hace desórdenes, no entiende. Por ejemplo lo tuvieron acá en la cárcel en espera de un cupo, ya fuera en la UEPI de Putaendo, Valparaíso, Santiago. Lo que nos comentaron acá en la cárcel, o sea el argumento de ellos, era que los tenía aburridos porque él no duerme ni de día ni de noche, entonces metía bulla, cantaba, tenía problemas, estuvo de dormitorio en dormitorio, entonces lo trasladaron a Valparaíso sin avisarnos, lo trasladaron el miércoles y yo supe el viernes que lo habían trasladado. Se suponía que estaba en un hospital… en el hospital de la cárcel de Valparaíso, y resulta que el día domingo él me llama desesperado: «Por favor, por favor tía, anote este número, esta cuenta», para que le depositáramos 20 mil pesos porque lo estaban extorsionando. Yo le dije: ‘Pero hijo, usted está en el hospital’. «No tía, estoy en el módulo 8 en la cárcel».

– ¿Dónde?

– En Valparaíso, me dijo como desesperado que allá la cosa era peluda, ‘brígida’.

– ¿Qué esperan con hacerlo público?

– Que lo trasladen a la UEPI de Putaendo porque nosotros, en este caso mi hermano, su madre y yo somos, personas mayores, nos va a costar un mundo ir a Valparaíso a visitarlo. Aparte creo que queda gente sin ver a los internos porque es muy grande, o sea es mucha la espera para entrar a ver a una persona.

– ¿Cómo están ustedes como familia?

– Destrozados, destrozados, yo estoy a punto de llorar, o sea estoy desesperada.

HERNÁN ZUBICUETA PADRE

También conversamos con Hernán Zubicueta padre, quien reiteró estar muy mal como familia debido a la situación que están viviendo con su hijo: «Estamos destrozados por los abusos que han hecho con él, porque este es un abuso totalmente. ¿Por qué motivo?, porque él no debía estar preso; él no es delincuente ni asesino, él es una persona activa, respetuosa. Lamentablemente ahora está con las facultades mentales totalmente desquiciado. Eso estamos viendo, que es un abuso lo que hicieron, haberlo trasladado a Valparaíso de la cárcel de acá, así es que lo trasladaron supuestamente al hospital psiquiátrico de allá, pero supuestamente lo estabilizaron y enseguida lo tiraron a la población.

– ¿Dónde debiera estar internado?

– En el hospital psiquiátrico.

– ¿Ustedes tienen certificados que acrediten su enfermedad mental?

– Sí, del psiquiátrico de Putaendo.

– ¿Tienen esa documentación?

– Sí, la tiene mi hermana acá.

– ¿Qué le han dicho en la fiscalía local de San Felipe?

– Mire nosotros hemos ido varias veces a la fiscalía, que nos mandan para allá, nos mandan para acá, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. No hay ninguna solución porque nos tiran para todos lados y en ninguna parte se nos abre la puerta. Hemos ido personalmente al psiquiátrico a pedir un cupo para que lo internen; «que no que hay que esperar», pero él es una prioridad porque él está enfermo, está mal, por eso entonces a nosotros nos duele el alma de que a él lo hayan trasladado de aquí, siendo que él no es delincuente ni asesino.

– Él está enfermo mentalmente.

– Claro y carabineros cuando lo detenía lo trató muy mal, los carabineros de acá de San Felipe, no vamos a decir todos, pero los que iban al procedimiento.

– ¿Cuándo lo detuvieron a él?

– A él lo detuvieron el 29 de agosto, ahí quedó ya.

– ¿Dónde lo detuvieron?

– Lo fueron a sacar de la casa en Villa La Estancia.

– ¿Porque estaba haciendo desorden?

– Claro, porque resulta que a él le estaba prohibido llegar a la casa, y con las facultades mentales malas él… lo soltaba Carabineros, porque lo detenía, lo soltaban, lo detenían, lo soltaban. Él se iba para allá y después no lo soltaron más, pero el trato fue totalmente malo de Carabineros.

En ese instante interviene la madre de Hernán, Erika Suárez, quien comenta que incluso hubo un video «de cómo lo trataron allá en la casa», dice.

– ¿Cómo se siente con todo esto?

– Muy mal, ya no tengo lágrimas que derramar de tanto llanto por él; no dormimos tranquilos.

– ¿Por qué está detenido?

– Por desacato, ha tratado mal a la gente, hay muchas denuncias contra él cuando estaba malo de la cabeza. Por desacato le pusieron porque trataba mal a la gente, hacía desórdenes, a Carabineros los trataba mal también, pero era porque no estaba en su sano juicio, por eso solamente.

– Reitere la petición pública que hacen con respecto a su hijo.

– Lo que pedimos nosotros es que lo trasladen si es posible y lo antes posible, al psiquiátrico de Putaendo, porque ahí tenemos la posibilidad de irlo a ver, estar con él, llevarle cosas, porque ahora nosotros estamos en el aire, ¿cómo lo vamos a ver a Valparaíso?

Desde la dirección regional de Gendarmería se informó que el Juzgado de Garantía de San Felipe ordenó el traslado de la persona privada de libertad al Complejo Penitenciario de Valparaíso. Ante esta orden el Servicio vino a cumplir con lo mandatado por el tribunal.