Bomberos alerta temporada complicada tras últimos incendios de pastizales

Sólo el pasado día miércoles y aún en invierno, personal de Bomberos debió concurrir a tres siniestros de carácter forestal.-

Preocupación existe en el Cuerpo de Bomberos de San Felipe tras los últimos incendios de pastizales ocurridos tanto en nuestra ciudad como también en la comuna de Panquehue. Y es que, con sólo horas de diferencia entre cada siniestro, desde la institución alertaron sobre una temporada complicada desde este punto de vista.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera Lillo, señaló que si ya la temporada pasada concurrían a cerca de seis incendios por día, para este año se espera que esta cifra pueda aumentar un poco más.

El primero de los siniestros que se produjo el pasado día miércoles, se registró poco antes de las 17:00 horas, cuando en el sector de La Troya en San Felipe, se dio la alerta por incendio de pastizales cercano al camping ‘Las Calabazas’. El fuego creció rápidamente ayudado también por el fuerte viento que a esa hora se dejaba sentir en el lugar.

Bomberos debió trabajar más de una hora para poder controlar el fuego que estuvo cerca de alcanzar a unas viviendas en el lugar. En este sentido, el comandante Lillo sostuvo que fue «una tarde bien movida en la parte bomberil, empezando con el incendio de pastizales en el sector de La Troya, donde costó bastante controlar esa situación porque las máquinas estaban a una distancia entre 60 a 80 metros, se tuvo que desplegar gran cantidad de material para controlar la situación».

El comandante agregó que «luego de una hora después se pudo controlar la situación debido a la gran cantidad de vegetación seca. Afortunadamente el trabajo fue rápido, lo principal era controlar la cabeza del fuego para evitar su propagación hacia los corrales y casas del sector, y afortunadamente el trabajo fue exitoso en ese sentido».

EN PANQUEHUE

Horas más tarde, Bomberos debió concurrir a un incendio de estas mismas características en la comuna de Panquehue, emergencia en la que también el fuego estuvo muy cercano de alcanzar a unas viviendas en el sector.

En este contexto, el comandante Juan Carlos Herrera Lillo indicó que «efectivamente, pasadas las 21:00 horas se produce un incendio de pastizales a la altura del kilómetro 40 (de la ruta 60 CH) en la comuna de Panquehue, donde se desplazaron seis compañías con el apoyo de Bomberos de Catemu y Llay Llay para poder controlar esta situación que tomó mucha fuerza, en ese sector corre mucho viento y se pudo controlar y evitar que el fuego llegara a las viviendas».

Respecto de las causas que provocaron estos dos siniestros, Herrera precisó que «en el incendio de La Troya no tenemos duda de que estaban haciendo unas quemas de pastizales y a esa hora, con el viento que corre constantemente, el fuego se les arrancó. En Panquehue es muy probable que haya sido intencional, no descartamos nada, porque un incendio de pastizales en esta fecha no tiene sentido, tampoco que se haya producido por el calor; todos estos incendios, y no lo descartamos, son provocados por terceras personas».

SAN RAFAEL

Y el tercero de estos siniestros se registró en el sector de San Rafael en nuestra ciudad de San Felipe.

En un principio se dio la alerta por incendio estructural, sin embargo, y afortunadamente en el contexto de la emergencia, se trató de fuego en pastizales.

«Se despachó en una primera instancia como incendio estructural, llegando las primeras dos máquinas al lugar, se trataba de un incendio de pastizales al costado de una vivienda. La persona que llamó se asustó porque el fuego tomó mucha fuerza, pastizal seco y afortunadamente se llegó rápido y se pudo controlar sin que el fuego alcanzara la vivienda», añadió Herrera.

Finalmente, el comandante de Bomberos manifestó que «nosotros estamos planteando que se viene una temporada muy difícil en la parte de pastizales, por el hecho que hay mucha vegetación seca todavía, y más aún porque la que está creciendo se va a secar en un tiempo y vamos a tener incendios de esta magnitud, si el año pasado teníamos hasta seis incendios de pastizales todos los días, yo creo que este año se nos va a complicar mucho más».