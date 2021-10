Campaña solidaria para Verónica y sus hijos que perdieron todo en incendio

Bomberos de la Cuarta y vecinos cierran filas:

Luego que la tarde de este lunes un incendio acabara con la vivienda y pertenencias de doña Verónica Salgado en calle Elena Aragón 2180 de Villa El Señorial, las manos solidarias para ella y sus dos hijos han llegado con ayuda para apoyarles en este duro momento, con mayor urgencia en virtud de que ella no cuenta con empleo, precisamente el siniestro se declaró cuando Verónica estaba buscando trabajo.

Los primeros que enfrentaron el siniestro fueron dos vecinos de la afectada, Marcos Cordero y Guillermo Aranda, quienes con dos mangueras de jardín lograron apaciguar en lo posible las llamas.

«Este incendio de la casa empezó con unas explosiones adentro, yo salí a buscar gente, llegó también el vecino Marcos de al lado, vimos que se estaba quemando la casa, como pudimos saltamos la reja y pusimos las mangueras, a los minutos llegaron los bomberos y se encargaron del resto», nos comentó Guillermo Aranda.

LO QUE MÁS URGE

Diario El Trabajo habló esta mañana del martes con doña Verónica, quien nos comentó lo que más necesitan como familia.

«Estamos muy mal, porque fue pérdida total para mí, porque yo soy una mujer sola, que tengo dos hijos y que en este momento estoy cesante. Entonces perdí todo, no me quedó nada de mis cosas, porque lo que se salvó está todo hediondo, todo está todo negro por el humo (…) por parte de la Municipalidad me dijeron que la ayuda no puede ser total porque es mucho el daño estructural, pero que evaluarán mi situación», comentó la vecina.

– ¿Cómo le está yendo con sus vecinos acá en la población?

– No tengo nada que decir, se han portado un 7, porque yo en el momento en que no estaba con este incendio, ellos enfrentaron las llamas, buscaron en todo momento salvar mis pertenencias, ellos me llamaron y se pusieron en acción, saltaron la reja incluso y llevaron mangueras para adentro y todo. No tengo nada que decir más que gracias (…) También doña Érika Álvarez de la junta vecinal, ella se ha puesto a nuestras órdenes para apoyar en lo que sea necesario, a ella también le doy las gracias.

– ¿Qué características tienen sus hijos?

– Mi pequeña se llama Trinidad, tiene 5 años de edad, necesita de todo, su ropita, todo lo perdió, ella dormía conmigo en mi pieza, ambas lo perdimos todo; el joven Vicente lo mismo, perdió todo, entiendo que dos escuelas de nuestra comuna ya nos han ofrecido paquetes de útiles escolares, pero no tenemos uniformes para ellos, estudian en el Mixto, él en cuarto medio y ella en kínder.

SIEMPRE LA CUARTA

Importante destacar la solidaridad brindada por voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos San Felipe, quienes este martes se hicieron presentes para retirar escombros de lo que quedó de la casa, revisar e instalar electricidad y todo lo que se pueda recuperar o reparar.

Los interesados en aportar directamente a doña Verónica Salgado, lo pueden hacer en la Cuenta RUT 14358089-K Banco Estado, y también la pueden llamar para coordinar ayudas al +56967386916.

Roberto González Short