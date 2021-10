Conocido pintor infraccionado cuando se reunía con delegado presidencial

Pide a las autoridades y municipalidad de San Felipe que «se pongan en el bolsillo del pueblo».

Sumamente molesto y pidiendo públicamente a las autoridades y a la municipalidad de San Felipe que se ‘pongan en el bolsillo de pueblo’, se encuentra Carlos Machuca Valdivia, destacado pintor de la zona. Lo anterior porque por un asunto personal tuvo que venir el día martes 6 de octubre a una reunión con el delegado presidencial provincial (DPP). Una vez terminada la cita con la autoridad, se dirige a su vehículo y se encuentra con la sorpresa que le habían sacado un parte. Algo que lo enfureció porque piensa que es injusto ser infraccionado por estacionarse teniendo en cuenta que al igual que todos los automovilistas, paga su permiso de circulación.

En conversación con nuestro medio quiso hacer pública su molestia que «es bastante fuerte. Porque a ver, yo vivo en el sector rural, en este caso Punta El Olivo, y tenía una audiencia con el Gobernador (actual DPP). Llegué a una hora, bastante temprano, para lograr un espacio, espacio que no pude tener para estacionar. En mí vehículo traía unos cuadros y obviamente no los puedo dejar botados en la alameda o en una población. Me estacioné en una calle, Traslaviña, pasadito de Santo Domingo. Después que termina la audiencia me encuentro con la novedad que tengo un parte», señaló.

Dijo que andaba consiguiendo recursos para un asunto personal «y aparte de eso el Estado, porque es una institución estatal, me saca un parte. Lo que resulta injusto desde mi punto de vista; pago permiso de circulación, revisión técnica, el específico en la bencina; es un escándalo en este país y no tengo derecho a usar las calles de mi ciudad para estacionarme. Yo creo que es injusto. Yo pienso que la señora alcaldesa o las autoridades de turno que estén a cargo de esto, debieran tomar cartas en el asunto a favor del pueblo, no en contra del pueblo. Porque está contra la ciudadanía, ¿ya? Hay un montón de gente en el Juzgado local ‘estrilando’ por lo mismo, pagando partes, tal vez que tienen menos que yo mismo, ¿me entiende? Y que no sé, vino por un remedio, por alguna situación de salud también y le sacan un parte. Yo no lo encuentro justo. Yo pienso que se haga público y que se haga masivo por la razón de que corresponde que, nosotros como ciudadanos sanfelipeños y chilenos en general, tengamos derecho a usar las calles para estacionarnos. Que saquen, que borren una cantidad de líneas amarillas. Porque hasta en las alamedas hay líneas amarillas y creo que no corresponde. Es un abuso para el pueblo sanfelipeño que te obliguen a pagar un estacionamiento privado… es un abuso, porque te obligan, pagas allá o me pagas el parte, sin alternativa, sin opciones», señaló.

– También es un tema de recursos para poder pagar el estacionamiento privado.

– El punto está que si tienes el recurso para la gasolina, para venir de la parte rural a hacer un trámite, a veces no tienes el recurso para el estacionamiento privado, y si dejas el vehículo botado te lo van a destrozar, te van a ver lo que tengas adentro y van a robarte. No es lo que te roben, es el daño que le hacen al vehículo. Entonces hay una cadena de situaciones que yo pienso que las autoridades tienen que evaluarlas.

– ¿Cuál es la recomendación?

– La recomendación es que la autoridad haga conciencia ciudadana que todos no tienen el dinero que tienen ellos para pagar un estacionamiento privado mensual o por hora. Todos no lo tenemos, entonces la recomendación es que se pongan en el bolsillo del pueblo para que saquen las líneas amarillas de estas calles. Porque está bien en las calles de alto tráfico no se puede, pero todas no son de alto tráfico. Uno se estaciona en un lugar donde encontró posible quedarse un rato más cercano al centro, pero eso no existe y pasa Carabineros, inspectores municipales, falta poco que pase la PDI también que te ande sacando partes. La señora alcaldesa debe tomar conciencia con el concejo municipal que liberen unas pocas calles para que la gente de esta ciudad se estacione, eso es.

Reconoció que pagó de inmediato el parte para que le saliera más barato. En este caso pagó la suma de $ 20.000. Dinero que, según él, le cuesta mucho reunir.

Señalar que hay varias calles céntricas pintadas de amarillo. Por ejemplo Portus, pero se suponía que era vía exclusiva para la locomoción colectiva.