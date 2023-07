Caos y malestar provocan vehículos estacionados en calles donde está prohibido

Denuncia Federación de Taxis Colectivos:

Conductores obstruyen el normal flujo vehicular al estacionar en calles Traslaviña, Freire, Portus y Santo Domingo.-

Un descontento generalizado es lo que existe de parte de la Federación de Taxis Colectivos de San Felipe, puesto que a pesar de que han comentado esta problemática con el municipio, el segundo anillo del damero central sigue siendo ocupado por conductores, los cuales estacionan sus vehículos en lugares donde está prohibido.

Traslaviña, Freire, Portus y Santo Domingo, son las calles por las que habitualmente transita la locomoción colectiva menor en el centro de San Felipe, las cuales se ven constantemente obstruida en su flujo vehicular, ya que siempre una de las filas de cualquiera de estas calles, se encuentra ocupada como estacionamiento. Desde la federación no piden que las calles mencionadas sean despejadas de una alameda a otra, sino que solo las del sector central.

La molestia de las líneas de taxi colectivos se debe a que, a pesar de no tener exclusividad en estas calles del centro de San Felipe, tienen la preferencia para el tránsito. Debido a esto, esperan que el problema se solucione lo antes posible, puesto que se terminaron las vacaciones de invierno y con la vuelta de los estudiantes, la obstrucción del flujo vehicular se hace más complicada en el centro.

Al respecto, Francisco Rivera Quiroga, presidente y representante legal de la Línea 11, y presidente de la Federación de Taxis Colectivos de San Felipe, indicó cuáles son las líneas de la federación, además de explicar esta molestia. «Aproximadamente estamos la gran mayoría de las líneas de taxis-colectivos urbanos y en lo que es la parte rural, estamos abarcando todo lo que es Putaendo, Santa María, dos líneas de Los Andes, Llay Llay, dos líneas de Putaendo y Rinconada; aproximadamente somos 15, 16 líneas de taxis, entre urbanos y rurales.

«Es lo que estamos pidiendo y nos pusimos un poco pesados desde diciembre hasta la fecha, y no hemos tenido ninguna respuesta, solamente estamos pidiendo, no toda la calle completa, como por ejemplo, no la calle Portus completa de alameda a alameda. Estamos pidiendo, por ejemplo, Portus desde Freire a Santo Domingo; Santo Domingo desde Portus a Traslaviña; la de Traslaviña desde Santo Domingo hasta Freire; y Freire desde Traslaviña a Portus.

«Pedimos que no se estacione nadie, porque se dijo en un principio, cuando se hizo el plan maestro, que esas calles serían expeditas, no exclusivas para la locomoción colectiva, sino que, de preferencia, pero hasta aquí no se ha hecho nada. Al principio se colocaron letreros ‘no estacionar’, ‘prohibido estacionar’, donde en muchas partes los sacaron y la municipalidad y Carabineros no hace nada. Incluso ahí mismo en Portus, donde hay un letrero que dice ‘prohibido’, tienen hasta un cono para que no se estacione ningún otro vehículo que no sean ellos, y uno se puede dar cuenta que todos los días se estacionan los mismos vehículos», sostuvo.

También el presidente de la federación habló acerca de este segundo anillo del centro en el cual transitan y las complicaciones que tienen respecto a la congestión vehicular. «En un principio costó acostumbrarnos a donde nos colocaron, la gente se acostumbró y hay gente que reclama que deberíamos estar por donde estábamos antiguamente, pero bueno, si no se puede sigamos donde estamos. Pero, vuelvo a insistir, el municipio es el que coloca las reglas dentro de la comuna y nos prometió que iba dar preferencia a la locomoción colectiva y no lo ha hecho. No sé qué está esperando el municipio que nosotros hagamos para que puedan reaccionar, ya que bajar por Portus y Santo Domingo es infernal, demorándonos un tiempo extraordinario que no hay como explicarlo.

«Si yo me demoro diez minutos cuando hay poco tránsito, cuando hay tacos producto de esta obstrucción, me voy a demorar media hora, entonces, obvio que voy a tener menos pasajeros, incluso hay pasajeros que se aburren y se van a pie, porque es mucho el tiempo que se demora uno», dijo.

Finalmente, Rivera emplazó al municipio ante esta problemática. «Primero a la municipalidad ya se le ha dicho hartas veces, se les han mandado notas, hemos hecho reuniones con ellos y hasta aquí no se ha hecho nada. La gente tendrá que tener un poco de paciencia para lo que está pasando en San Felipe, hasta que tengamos una reunión más adelante con autoridades y ver el asunto, además de quien es realmente el culpable de esto, porque generalmente siempre se echan la culpa unos a otros», cerró.

MUNICIPIO LAMENTA ACTUAR DE CONDUCTORES

Ante esta molestia generalizada que existe en la Federación de Taxis Colectivos de San Felipe, el administrador municipal, Hernán Herrera Caballero, señaló que «lamentablemente existe una mala conducta por parte de los conductores que no respetan las normas del tránsito en las calles que se señalan y que son utilizadas preferencialmente por la locomoción colectiva menor, donde están debidamente señalizadas como ‘no estacionar’. Nuestros Inspectores municipales han cursado en innumerables ocasiones infracciones a la Ley de Tránsito, sin embargo, se mantiene esta utilización de manera ilegal por parte de ciertas personas que se estacionan en estos lugares».

También explicó que se evalúan alternativas que den solución a esta temática y el trabajo que se espera implementar. «Se ha abordado y se ha trabajado con ellos en ciertas alternativas, que estamos tratando de efectivamente poder implementar, ya que es parte del abordaje que la alcaldesa Carmen Castillo, nos ha señalado respecto al plan maestro de gestión de tránsito de su análisis completo, para efectivamente determinar la viabilidad de este, en definitiva, como un plan operacional que fue implementado en las administraciones anteriores, y que hoy día está recién teniendo una aplicación más completa. En ese sentido, nosotros como municipio vamos a seguir trabajando y llamamos a los conductores a no estacionarse en dichos lugares, porque entorpecen la libre circulación de la locomoción colectiva menor», cerró Herrera.

