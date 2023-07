Fernando De La Fuente ciudadano destacado por trayectoria laboral

Será reconocido este 01 de agosto en el marco del aniversario de San Felipe.-

Ya adentrándonos en el mes de aniversario de nuestra ciudad, San Felipe, también se acerca la ceremonia tradicional de reconocimiento a ciudadanos e instituciones, la cual se realizará este 01 de agosto. Un conocido vecino y comerciante dirá presente en esta ocasión y se trata de Juan Fernando De La Fuente Molina, dueño de ‘Comercial De La Fuente’.

A pesar de ser oriundo de la ciudad de Los Andes, el comerciante cuenta con más de 45 años en el rubro, primero ubicándose en calle ‘Combate de Las Coimas’, y desde hace 23 años en calle ‘Salinas’ #1426, al frente de ‘Chilquinta’. En el conocido local se venden diversos repuestos de electrodomésticos, además de reparaciones de ciertos aparatos, como controles remotos y ollas a presión.

Conversando con nuestro medio, De La Fuente comentó su evolución desde que comenzó con su negocio, en el cual asegura que han pasado por altas y bajas, partiendo solo con unas pocas reparaciones a los 28 años de edad. Hoy con 71 años agradece el cariño de la gente que lo conoce, su esposa y sus hijos, quienes lo han acompañado hasta la fecha de este reconocimiento.

Respecto al trabajo que se realiza en el local, sus inicios y evolución, Fernando De La Fuente, indicó que «se vende todo tipo de repuestos electrodomésticos de casa, como enceradoras, lavadoras, televisores, jugueras, controles remotos; también se reparan controles remotos, las ollas a presión, se hacen copias de llaves, se venden llaves al por mayor también.

«Hace 45 años partimos instalados en calle Coimas y después nos cambiamos aquí a Salinas, que llevamos 23 años. Partí con 28 años de edad y hoy tengo 71 años. Hemos pasado por altos y bajos, donde partimos con pequeñas reparaciones y después fuimos creciendo de a poco, contratando más gente de a poco, pero a la larga todo se ha ido dando, ya que hemos aumentado los repuestos», sostuvo.

También aseguró que los años le han dado un sentido de pertenencia en nuestra ciudad. «Estoy feliz, porque tengo mucha gente que me conoce aquí en San Felipe por años y años, porque soy de Los Andes, pero la verdad es que yo me siento más sanfelipeño que andino, ya que tengo tantos años acá en San Felipe; mis hijos son nacidos aquí y gracias a la ayuda de mi señora, quien es la que me ha ayudado en todos estos años de negocio también. Mi hijo está muy feliz, porque él sabe todos los años que tenemos aquí y mi hija también igual. Rodrigo tiene 41 años y la Marcela tiene 35 años de edad».

Por otro lado, el conocido comerciante explicó por qué cree que se le entregará este reconocimiento. «Yo creo que se da este reconocimiento por la cantidad de años que tengo en esto y toda la gente que me conoce. Yo me siento satisfecho, porque la verdad que me conoce casi todo San Felipe y viene gente de Llay Llay, de La Calera, de La Ligua, desde Los Andes, porque somos el negocio más surtido de la zona.

«Yo le agradezco a toda la gente, porque donde yo ando caminando todos me conocen y me están haciendo preguntas por alguna cosa u otra, entonces soy conocido en muchas partes, por eso yo le agradezco a la gente que me conoce. A veces nosotros no estamos y después me andan buscando, preguntándome por qué nosotros no estamos. Han pensado que yo me he retirado, pero la verdad es que no, estamos tratando de descansar de a poco, un poco», agregó.

Por otro lado, dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y en este caso es Leticia Ortega Gallardo, esposa de Fernando, quien se refirió al apoyo que ha entregado en el negocio y la emoción que siente por el logro de su marido. «Nosotros llevamos 43 años casados, más uno de pololeo, son 44 años al lado de él, donde él ya trabajaba, lo que pasa es que no sabía de esto, pero todos tenemos que remar para el mismo lado, donde muchas veces no hubo técnico y yo lo ayudaba a reparar, a pesar de que soy media nerviosa, pero igual estaba ahí para él; o sea, siempre hemos estado todos, ya que los niños nos ayudan a hacer los alargadores. Siempre estábamos los cuatro (familia) siempre, esto fue forjándose en familia, todos trabajamos.

«Feliz del reconocimiento, porque es grato y yo no me lo esperaba. Fue muy emocionante, porque yo sé cómo es Fernando, no tiene que ver con que sea mi marido, pero yo sé que él es muy buena persona y, de hecho, el reconocimiento te enaltece, porque nunca me esperé algo para él. Qué rico que te reconozcan en vida, no después. Feliz de que te den esa noticia, yo lloré de emoción, porque justamente estábamos pasando un momento medio triste, había fallecido mi mamá, entonces que haya llegado esa noticia es muy lindo, es un orgullo para la familia», cerró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...