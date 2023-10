Comerciante ambulante se desmaya luego que le requisaran su  mercadería

Carabineros e inspectores municipales:

Una comerciante ambulante que la mañana de este jueves conversaba con otras mujeres, entre ellas sus hijas, repentinamente se desmayó provocando gran aglomeración de personas a la salida del Mercado Municipal de San Felipe, por calle Traslaviña.

Según lo que se pudo conocer en el mismo lugar de los hechos, la mujer se habría descompensado porque le habían quitado sus mercaderías, hecho que la alteró emocionalmente a tal punto, que finalmente se desvaneció frente a las demás personas que se encontraban con ella.

Precisamente conversamos con una hija de la comerciante, Anaís.

– ¿Qué pasó con tu madre?

– Nos quitaron las cosas y veníamos recién llegando, no alcanzamos a vender ni siquiera mil pesos para el pan y mi hermana me dice: «Mira, vienen los Carabineros». Voy y no alcanzamos ni a correr los carros porque se pusieron por delante y por detrás, nos empezaron a tironear. Yo, para que no me quitaran el carro, tuve que tirarlo para allá, para acá, más de cinco ‘pacas’ me tenían. Le cortaron el dedo a mi mamá, tiene todos los dedos cortados, y además ella es diabética, le diagnosticaron un cáncer, es hipertensa, ahora se acaba de desmayar con lo que ha pasado. Y mire, mi hermana que está embarazada, la tiraron al piso, la golpearon, ahí está con todos los dolores abajo también.

– ¿Quiénes fueron esos?

– Fueron inspectores municipales con Carabineros. Estaba el ‘Pancho’, uno nuevo, alto; estaba un tal Julio y uno nuevo, eran dos nuevos y dos antiguos, los demás habían llegado, una patrulla, los de motos, de bicicletas, los Carabineros y a mí como cinco ‘pacas ‘e tenían agarrada, me quebraron el ‘intranol’, lo tengo todo incrustado en el brazo.

– ¿Ella estaba conversando con ustedes aquí?

– Sí, estaba con nosotros y de lo más bien, de repente se relajó y le vino todo, ahí está convulsionando todavía.

– ¿Qué pasa con la mercadería?

– La dimos por perdida, no nos dejan ni contar la mercadería para que nos llegue el parte… nada.

– Decían que estaban botando en calle Portus, ¿qué hay de cierto?

– De nuevo creo que le están quitando a alguien arriba, botando la mercadería al piso.

VERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

Por su parte, desde la Municipalidad de San Felipe, el encargado de Seguridad Pública, Felipe Olivares, señaló que «esta comerciante fue fiscalizada en conjunto con inspectores y Carabineros. La labor del inspector municipal es cursar la infracción y realizar el decomiso, en el caso del control del orden público es resorte y atribuciones que tiene Carabineros».

– Ahora en esta situación, donde una comerciante resulta herida en su mano.

– Es justamente producto del forcejeo que se da entre esta señora y Carabineros en el marco del proceso de fiscalización.

Agregó Olivares que «esta es una labor de ordenamiento que está programada para realizarse en forma constante y sistemática en el centro y que va apuntando también a hacer respetar la ley y la ordenanza».

Consultado sobre qué sucederá con la mujer, en cuanto a su estado de salud y emocional, indicó que el departamento social del municipio «se va a hacer cargo de hacer los seguimientos con respecto a las eventuales externalidades que surjan de estos operativos».

