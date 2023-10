Hinchas vuelven a pensar que la directiva de Unión San Felipe no quiere subir a Primera

Si hay un hincha que puede hablar con autoridad de Unión San Felipe, sin desmerecer por supuesto a los demás, es Víctor Escobar, más conocido como ‘Longoni’, quien al referirse al momento que vive el Uní, lamentó que se haya perdido la posibilidad del ascenso directo a la división de honor.

Algo lamentable porque además vuelve aparecer esa idea de que el dueño de Unión San Felipe, Raúl Delgado, no quiere subir, algo que siempre descarta cuando es consultado.

– ¿Qué pasó con Unión San Felipe que iba tan bien?

– No sé, creo que no estamos jugando con la categoría que lo veníamos haciendo. Ocho partidos que no ganamos y hemos hecho un puro gol, creo que es un término de campaña muy malo (…) Me acuerdo de la presentación acá a principios de año, con el objetivo de pelear los primeros lugares, había equipo demás para andar peleándolo; estuvimos tres fechas creo puntero, y de ahí San Felipe se desinfló, se desinfló, se desinfló. Y uno se pregunta por qué nunca jugaron juntos los mejores jugadores: Briceño, Lujan y Espinoza, porque es el mejor mediocampo que había en toda la categoría, entonces uno se va cuestionando qué sucede. Porque la gente está muy disconforme, en el centro me lo hacen entender que siempre es lo mismo, la misma historia, que ellos sólo se conforman con llegar a la liguilla. La gente no quiere eso… Quiere subir. Vamos para los 15 años que no logramos un ascenso o algo importante en el fútbol, y yo creo que sin mirar más allá Unión San Felipe tiene la cantidad de jugadores para armar un equipo realmente para primera.

– Vuelve a renacer esto de que Raúl Delgado no quiere subir porque nuevamente, cuando van pasando estas cosas, renace ese pensamiento de que el dueño de la S.A. no quiere subir. ¿Qué piensas tú?

– Mira, me lo ha comentado mucha gente. El lunes anduve en la feria mayorista y la gente se cuestiona, se dice eso, porque no tiene otra respuesta, porque el término de campaña es muy malo; ya no es primer año, venimos hace años luchando con la ilusión de poder subir y llegan los últimos partidos y realmente es algo desastroso, porque uno como hincha lo sufre. Yo creo que los pocos hinchas que estábamos yendo al estadio, que vamos más, no somos más porque la gente se va cuestionando, aburriendo de este sistema que no logramos nada, no logramos objetivos de principio a fin.

– ¿Nunca han conversado con Raúl Delgado?

– Mira, de cuando salieron las nuevas sugerencias de estadio seguro, está prohibido para las barras hablar o trabajar con los jugadores como lo hacíamos en la época de gloria de Unión San Felipe, porque uno iba, charlaba con los jugadores, las directiva, mostrarle alguna inquietud. Ahora lamentablemente por las barras grandes pagamos el pato las barras chicas, de los equipos chicos que no podemos conversar y dar nuestro sentimiento, que nos escuchen realmente como hinchas. Eso es a nivel nacional, nosotros no podemos porque si no sería penado y castigado, castigarían al club con puntos, una pila de castigos que existen. Lamentable que no puedan escuchar la opinión del pueblo, del hincha, pero como barra los chiquillos igual van a seguir apoyando mientras se llame Unión San Felipe, lamentablemente vamos a tener que seguir apoyando.

– ¿Hay frustración?

– Sí, mucha, mucha, mucha porque no se jugó de la manera que teníamos que jugar; por lo mismo te digo, a veces hay jugadores mucho mejores que no se plantean bien los equipos, entonces te van quedando las inquietudes, la frustración como dices.

– ¿Por qué crees tú qué le pasa esto a Unión San Felipe?, porque como dices tú, siempre es lo mismo.

– Quizás, hay muchos cuestionamientos, muchas cosas, partamos; primero dicen que el estadio no está capacitado para jugar en Primera, hay una pila de cuestionamientos… que a la Sociedad Anónima no le conviene jugar en Primera por la cantidad de gente que va, es un costo mucho más caro. Entonces hay mucho cuestionamiento. Me gustaría saber la realidad de la parte directiva y ya ir viendo no sé un cambio de fondo, de gerente deportivo, porque ya no logras cosas. Yo creo que del que contrata a los jugadores, de ahí parte la base para poder lograr algo, como lo hizo Magallanes el otro año, armó un equipo de primera y le salió todo.

– ¿Alguna reflexión final o mensaje, algo que decir?

– Mira, los hinchas que realmente queremos a Unión San Felipe, que llevamos épocas, a seguir creyendo nomás, no nos queda otra y… lamentable.

En el último partido Unión San Felipe perdió con Deportes Recoleta que está luchando por mantenerse en la Primera B.

Los partidos que le quedan a Unión San Felipe: Este día domingo 8 de octubre a las 17:30 horas, frente a la Universidad de Concepción, de visita, y el día 15 de octubre, la última fecha de local frente a Deportes Puerto Montt, horario por definirse.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...