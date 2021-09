Complejo momento de salud vive conocido suplementero ‘Lucho Zelaya’

Debe operarse a corazón abierto:

Un complejo estado de salud está viviendo el conocido comerciante sanfelipeño Luis Zelaya Pará, ampliamente conocido como ‘Lucho Zalaya’, propietario del quiosco de diarios ubicado en calle Merced, a un costado del Banco Chile, quien deberá ser sometido a una delicada intervención quirúrgica como lo es la cirugía a corazón abierto.

Hasta ayer en la mañana se encontraba internado en la Clínica Santa María, donde a eso de las 4 de la tarde lo iban a operar a corazón abierto, sin embargo, en la mañana de ayer le comunicaron que iba a ser trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke, cumpliendo con un tema de la ley de urgencia.

De todos modos, el día martes conversamos con él para saber de su estado de salud. Ahí nos contó que lo iban a operar, le iban a cambiar unas válvulas y que no lo habían podido operar «porque la operación es media complicada, el corazón está funcionando un 25% y lo que temían ellos es que al cambiarme las válvulas se puede paralizar el corazón. Porque no es como un corazón sano que esté en movimiento, el mío tiene muy poco movimiento está muy deteriorado, entonces tuvieron que ver como lo iban a hacer y ahora ya me confirmaron, me están alistando para operarme mañana», (ayer) dijo.

– ¿En qué consiste la operación?

– En abrir… a corazón abierto, cambiarme las válvulas que están malas. Las válvulas hacen el trabajo que te entra (sangre), funcionan como en serie, te entra, se cierra una, y sale. La mía no, el papel que están haciendo las mías, donde están malas, sale la mitad y se devuelve la otra mitad para el otro lado, no sale. Entonces eso me hace producir líquido a mí, me tenía lleno de líquido. He bajado 12 kilos, que era puro líquido que tenía en el cuerpo.

– ¿Cómo fue que caíste a la clínica, fuiste a un control o algo así?

– Claro, estaba en un control con un doctor de acá en Santiago, entonces me faltaban unos exámenes y los hizo y encontró que estaba muy mal, entonces me dejó altiro hospitalizado. Me atendía con una doctora en San Felipe y con este doctor acá también, pero al último ya no era capaz, me cansaba por todo, que no podía hablar y estaba hinchado, si me sacaron dos cuestiones del corazón, no me acuerdo como se llaman. Te ven el corazón para saber cuánto porcentaje está latiendo, es decir te sacan toda la información de tu corazón y salió malo el primero… malísimo, y ahora me dice el doctor que está operable. No hay agua en los pulmones, porque se va a los pulmones el agua, se me fue a mí al hígado, a los pulmones, a las piernas… las piernas parecían de elefante.

– Una vez que te operen, ¿cuánto es el tiempo de recuperación, vas a poder llevar una vida casi normal?

– Sí, dice que sí el doctor, es muy lento eso sí la recuperación, era lenta.

– Lo bueno que estás con buen equipo médico.

– Sí, hay buenos profesionales aquí y el asunto que es todo digital, todo a mano, no se deja nada para mañana; si te tienen que sacar un scanner, te lo sacan. Por ejemplo a mí me han sacado dos scanner, dos radiografías al tórax, me sacaron una cuestión al hígado, como una mamografía al hígado para ver si lo tenía con agua o estaba hinchado. Ellos me tocaban la guata y el hígado, entonces tenían una duda si el hígado estaba hinchado por el agua o había otra cosa.

En ese momento nos dijo que estaba esperanzado con la operación, porque le va a cambiar la vida. Sin saber que ayer lo iban a trasladar al Hospital Gustavo Fricke, donde permanece actualmente a la espera de la operación.

Aprovechó de agradecer a todas las personas que lo han llamado para saber de su estado de salud, que ha sido mucha, reconoce: «Ahora te das cuenta que todos preguntan por ti, por mi salud, es bonito porque te ‘sentís’ bien acompañado, les doy las gracias y ya estaremos allá luego y a esos que te dan malas vibras, como un colega mío, también dile que voy a estar ahí», finalizó.

Hacer hincapié que ayer en la mañana conversamos con ‘Lucho’ Zelaya y nos contó que estaba a la espera de ser trasladado al Hospital Gustavo Fricke donde hay una fecha para operarlo. Esto teniendo en cuenta la ley de urgencia.

¿QUÉ ES LA LEY DE URGENCIA?

La Ley de Urgencia es una normativa asociada a la necesidad de una atención inmediata e impostergable para el paciente, por lo cual ningún establecimiento de salud podrá negarle la atención requerida, en caso de riesgo vital o secuela funcional grave.