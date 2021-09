Empanadería de sanfelipeña elegida la mejor de toda la Región Metropolitana

Receta de su madre fue perfeccionada, superando a todas las demás:

Hoy en Diario El Trabajo queremos compartir con nuestros fieles lectores la historia de Ana María Henríquez Palominos, nacida y criada en San Felipe, quien supo sacar provecho de las enseñanzas culinarias que su madre Marcolfa Palominos Valenzuela le dio desde niña, llegando a perfeccionarse hasta el punto de tener hoy en Ñuñoa su propio emprendimiento.

HONRA A SU PADRE

Importante explicar que la maestra, la virtuosa madre de Ana María, ha sido por muchos años una destacada voluntaria de Damas de Lila, y su papá don Luis Henríquez, falleció el 30 de enero de 2017, desgarradora partida que llevó a nuestra emprendedora a trabajar con más ahínco en su proyecto, pues cuando ella instaló este local su papá estaba vivo, honrando así a su papá en vida y después de su partida.

«Yo nací, estudié y me crié en San Felipe, pero por motivos de estudios universitarios tuve que irme a vivir a Valparaíso, ahí me titulé de profesora de Educación Física de la Universidad de Playa Ancha, estuve ejerciendo durante seis años la profesión en distintos establecimientos de Viña del Mar, pero yo tenía una inquietud, algo que mi profesión no me satisfacía, y fue ahí donde nació mi idea de emprender, pero para lograrlo y no fracasar tenía que ofrecer un nuevo producto. Y ahí fue donde recordé que mi papá, Luis Henríquez Leiva (exgobernador de Los Andes), le sugería siempre a mi mamá vender sus empanadas de pino, porque a su gusto eran las mejores, así que me aproveché de esa idea y le pedí a mi mamá, que es conocida por su labor en Damas de Lila de San Felipe, que me enseñara su tradicional receta, así, mi mamá y yo estuvimos un año entero en San Felipe preparando empanadas juntas, hasta que llegó el momento en que por circunstancias de la vida tuve que venirme a vivir a Santiago, así que fue el momento en que dije ‘ya ahora monto mi empanadería’», recordó emocionada Ana María Henríquez.

– ¿Cómo has logrado instalarte entre las mejores empanadas de la capital?

– Perfeccionándonos mucho y compitiendo, nos ha ido muy bien, en septiembre de 2016 obtuvimos el tercer lugar en la cata de empanadas que realizan conocidos chefs de Santiago, y desde ahí todos los años 2017, 2018, 2019, 2020, hemos logrado estar dentro de las diez mejores empanadas de Santiago, lo que ha hecho que el negocio vaya creciendo año a año.

– ¿Cuándo instalaste tu local?

– Fue en junio de 2015 cuando logré inaugurar la empanadería y desde ahí rápidamente se fue haciendo conocida. Primero por tener un estilo al emporio con una muy buena atención, donde en ese tiempo mi hermano Luis Matías, quien estaba encargado de las ventas, conocía el nombre de todos los clientes, y esto fue reconocido en una revista de un diario.

– ¿Se especializan en una sola receta o trabajan con varios tipos de empanadas?

– Nosotros elaboramos diez tipos de empanadas, entre las cuales tenemos empanadas fritas que cuesta encontrar en Santiago, lo que nos destaca a diferencia de otros lugares. Trabajamos también con la modalidad ‘Take out’, que es para llevar, y trabajamos con las aplicaciones de Delivery, además, abastecemos algunos minimarket y cafeterías de varias comunas de Santiago.

– ¿Cómo vamos este año pese a la pandemia, cuál es el panorama para 2022?

– Este 2021 es más especial, porque logramos el primer lugar en este concurso que organiza la Revista Wiken de El Mercurio, el que se realiza todos los años durante septiembre, no es un concurso, viene un cliente incógnito y luego hace la descripción de cada empanada.

– ¿Qué les calificaron para ganar el primer lugar?

– Ahí se nos destacó que la masa es delgada, crujiente y muy sabrosa, que se complementa perfectamente con el pino, que está muy equilibrado entre la cebolla y la carne picada. Esta carne nosotros la picamos a mano y la dejamos sin ninguna dureza, además, se nos destacó el equilibrio de los condimentos y la excelente preparación de la cebolla, ya que a esto nosotros le damos mucho énfasis, la cocción de la cebolla lleva más de dos horas de preparación, además de todo esto nos destacaron a los chefs, nosotros somos un equipo de trabajo compuesto por once personas, nos preocupamos día a día de cada detalle, porque todo es importante desde el sabor, la cantidad del relleno y la presentación. Los puntos de cocción también son muy importantes, todos estos reconocimientos nos han ayudado para llevar seis años en el mundo de la elaboración de empanadas.

– ¿Qué sigue ahora, ya tocaron el Cielo, abrir sucursales en la capital o provincias?

– Ahora nos queda seguir perfeccionando para volver a demostrar que somos los número uno de Santiago y para que podamos llegar a más clientes, ya sea de aquí, de Santiago, o quizás algún día poder volver a mi ciudad San Felipe y poder también presentarles nuestro sabor.

Roberto González Short