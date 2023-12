Complicado estado de menor impactado por fuego artificial en acto de ‘Standly’

Evalúan intervención quirúrgica:

Su abuela comentó a Diario El Trabajo el delicado estado en el que se encuentra el niño, las explicaciones que aún debe el cantante urbano, además de realizar un llamado de concientización por el uso de pirotecnia.-

Un lamentable hecho se produjo este viernes 23 de diciembre en la Villa El Canelo de nuestra comuna, cuando ad portas de una nueva edición de Navidad y en una actividad organizada por el conocido cantante urbano sanfelipeño ‘Standly’, se hizo uso de fuegos artificiales, donde uno de éstos impactó directamente en el rostro de un menor de 13 años de edad.

El contexto de esta situación fue la entrega de dulces y regalos a los niños por parte del cantante urbano, que congregó a gran cantidad de vecinos en las distintas poblaciones y villas por las que transitó. El menor de edad afectado estuvo en el momento en que se disparó la pirotecnia y que hoy lo tienen con serias complicaciones en su ojo izquierdo, una ceja quemada y diferentes ampollas en su cara.

La familia del niño no denunció los hechos, a pesar de que el expendio y uso de fuegos artificiales está totalmente prohibido, pero sí aseguran que existe una denuncia que no saben quién la realizó. En conversación con Diario El Trabajo, su abuela realizó un llamado para evitar el uso de pirotecnia, además de esperar una respuesta del cantante, ya que su equipo se comunicó con la familia, pero él directamente no ha dado explicaciones de lo sucedido.

En este sentido, Alejandra, abuela del menor de edad afectado, explicó el contexto de esta situación. «Andaba este joven (Standly) en el camión repartiendo dulces y juguetes, creo que fue así, y mi nieto andaba en bicicleta, donde siguieron al camión, no supuestamente por los dulces y los regalos, sino que para ver al cantante, eso fue lo que los motivó a seguir el camión. Después de eso en El Canelo, llegaron al lugar donde estaba el cantante, tiraron fuegos artificiales donde le cae uno de ellos a mi nieto, le cayó directo a la frente y esto fue lo que le complicó a él su ojo y las ampollas que tiene en su carita.

«No sabríamos decirle nosotros de qué manera cayó el fuego, porque yo por lo menos no estaba en ese lugar y en vista de que mi nieto vio que le había llegado algo, él pensaba que había sido un piedrazo, algo así, y el tomó su bicicleta, le dijo a mi hijo y otro nieto que vinieran donde mí, porque la mamá lo iba a retar, porque la mamá le había advertido que no fuera detrás del cantante, porque iba a haber mucha gente y todo eso».

También detalló el momento en el que el niño llega herido hasta donde ella, explicando que «llega donde mí y lo único que siento es ‘ayuda, ayuda, ayuda’, donde yo pensé que estaban bromeando, porque siempre ellos son bromistas y después escucho a mi otro nieto que dice ‘mami, por favor, ayuda’. Llamé a mi hija, ella llegó altiro, no se demoró ni cinco minutos y lo llevamos altiro al hospital, donde mi nieto quedó hospitalizado ese día. Después al otro día, a las 06:00 horas lo pasaron a pabellón y a él le inyectaron hasta Morfina para el dolor», comentó a Diario El Trabajo.

Respecto al estado de salud actual y las lesiones que mantiene, su abuela señaló que «el estado de salud de mi nieto sigue siendo el mismo (ojo comprometido y en evaluación), porque resulta que el día de Noche Buena él estaba hospitalizado, empezó con que no quería pasar la Navidad en el hospital y todo eso, entonces la doctora, en vista de que él estaba muy ofuscado y bajo medicamentos, la doctora le dio permiso para que viniera (por Navidad) y después se hospitalizara de nuevo, porque hoy (ayer) había que llevarlo nuevamente a Santiago.

«Él tiene su ojito totalmente comprometido, porque tiene su ceja quemada, tiene una herida en la frente, tiene su ojito vendado y tiene hartas ampollas que le provocó el daño. Hoy (ayer) se sabría si lo sometían a una operación, pero está en evaluación, porque hoy (ayer) mi hija no pudo llevarlo, porque tiene que conseguirse la dirección exacta del hospital donde lo llevaron, porque ese día lo llevaron en ambulancia y ella con los nervios no se dio cuenta dónde era», precisó.

Además, realizó una fuerte crítica por el uso de fuegos artificiales por parte del exponente del género urbano y a que él no se ha comunicado directamente con la familia. «Es un artista urbano, pero eso no le da el derecho a tirar pirotecnia, porque eso está totalmente prohibido y nosotros no fuimos los que pusimos la denuncia, todavía no podemos saber de dónde hicieron la denuncia, a lo mejor del hospital, porque del hospital sabían todos que había sido por este cantante. Hacer un llamado de que tomen conciencia del daño que provocan y provocaron, donde ahora viene el Año Nuevo y está prohibido para todos. La molestia de nosotros es que se contactó el manager de este joven (Standly) con mi hija, se contactó el abogado con mi hija, que se iban a comunicar con ella y hartas cosas, diciendo que él (Standly) no había tirado los fuegos artificiales, pero nosotros tenemos videos y fotos», dijo.

Estableció que no esperan ayuda monetaria, pero sí una explicación de lo sucedido «¿Por qué el artista no se comunicó con mi hija? Ella solamente le pide al cantante un gorro para el niño, porque a él le cortaron todo su pelito y le mande para hacerle curaciones. Mi hija tiene seis hijos, imagínese el gasto que le ha provocado a ella, a eso vamos nosotros, entonces, a eso va nuestra molestia, de por qué el artista no ha sido capaz de llamar a mi hija para por lo menos hablar un poco con ella, sino que por qué fue el manager y el abogado.

«Le hago un llamado al cantante y por lo menos, por decirlo vulgarmente, ‘que dé cara’. Yo no digo que fue intencional, porque esas cosas vuelan y mi nieto no estaba ni cerca de los fuegos, yo creo que esto saltó arriba y lamentablemente le cayó a él, y para la Navidad fue mi nieto, quién dice que para Año Nuevo no puede ser otro niño y más grave, por eso hago un llamado para concientizar a la gente de que no lo usen (pirotecnia), porque fue muy fuerte para nosotros como familia», cerró la abuela del menor de 13 años.

