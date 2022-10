Con pruebas científicas liberan a guardia acusado de violar a una subalterna

Juzgado de Garantía de San Felipe:

Exámenes toxicológicos y alcoholemia muestran categóricamente que mujer nunca fue drogada y que, contrario a su declaración de que no había bebido alcohol, se encontraba en estado de ebriedad. Abogados esperan que su representado sea próximamente exculpado y la causa sobreseída definitivamente.-

El Juzgado de Garantía de San Felipe otorgó la libertad a Jorge Muñoz Tapia, guardia acusado de violar a una compañera de trabajo el día 15 de mayo de este año en una vivienda ubicada en calle Pablo Silva de la Población Pedro Aguirre Cerda, hasta donde llegaron para consumir una botella de whisky luego de haber trabajado en la fiesta de la vendimia en San Esteban.

Esto porque la defensa del acusado logró comprobar científicamente que la afectada nunca fue drogada, como lo había sostenido en su acusación, ya que solamente se encontraba en estado de ebriedad, según los exámenes de toxicología y alcoholemia.

Según explica la abogada del acusado, Patricia Martínez Márquez, el hecho ocurre el 15 de mayo, cuando su representado «fue formalizado por violación de mayor de 18 años, porque la ‘supuesta víctima’ tenía 22 años, y en ese contexto habría utilizado la fuerza y aprovechándose de su supuesta incapacidad. ¿Por qué la fiscalía lo formaliza por este hecho de esa manera?, es porque la propia víctima en su primera declaración da cuenta que compra una energética en un servicentro Copec, y en esa oportunidad se sube al vehículo, abre la energética y se baja a comprar unas galletas, cuestión que fue corroborado por las cámaras de seguridad, lo cual efectivamente nunca compró las galletas, porque la SIP de Carabineros fue y revisó todas las cámaras de seguridad, y ella nunca las compró, por lo tanto ella dice que se sube al vehículo y en el automóvil siente un sabor amargo de la energética, entonces de esto concluye en el fondo el fiscal que ella fue drogada, por lo cual evidentemente ya mi representado se había aprovechado de la fragilidad que supuestamente tenía la ‘supuesta víctima’, como insisto. Luego de esto dice que van rumbo a la casa de otro guardia de seguridad, de nombre Carlos. Va, se baja, y como ya se había sentido un poquito mal con el tema de la energética, le solicita el baño a Carlos que es el dueño de la casa, se baja y ahí dice que mi representado va detrás de ella y la viola, en realidad la penetra vaginalmente. Lo cual ella da cuenta solamente de este hecho», indica.

CÁMARAS DE SEGURIDAD BOTILLERÍA PACÍFICO

La abogada comenta que se revisaron la cámaras de seguridad de una botillería de nombre Pacífico; «ella no da cuenta en ese momento que había un segundo acto que realizaron ellos, fueron a comprar a la botillería dos botellas de whisky más. Dos botellas de whisky que ella canceló con su propia tarjeta de cuenta RUT, lo que queda en evidencia en las cámaras de seguridad. Vuelven nuevamente al lugar y como refiere el testigo presencial, don Carlos, ella ya partiendo a tomar les llevaba dos vasos de diferencia con respecto a lo que tomaban ellos, por lo tanto ahí ya había divergencias. El fiscal entendía que las había, de acuerdo a las conversaciones, pero nosotros solicitamos el toxicológico porque se entendía que ella había sido drogada, y además de eso solicitamos le sacaran un examen de alcoholemia, que no le habían hecho, y hace tres semanas atrás el fiscal me comenta que la alcoholemia arroja 1,75 MG/ por litro de sangre, lo cual la víctima del primer momento dice que nunca tomó nada, nunca bebió, sólo fue esta energética, por lo tanto ya teníamos un antecedente para solicitar la revisión de la prisión preventiva. Pero faltaba el toxicológico, porque como ella había evidenciado que la habían drogado, estábamos a la espera de eso, el cual llegó la semana pasada, el 5 de octubre, el que arroja como resultado negativo, por lo tanto ella no había consumido ningún tipo de sustancia sicotrópicas de ningún tipo, y en función de eso nosotros solicitamos evidentemente la modificación de la prisión preventiva de mi representado, porque claramente es una persona inocente que se le dañó la imagen», señala la abogada.

SIN TRABAJO

Cuenta que su representado hoy en día no tiene trabajo, «porque le despidieron, él es guardia de seguridad y probablemente no va a poder tener trabajo en su área. Él había ascendido a supervisor de guardia de seguridad dos semanas atrás antes que pasara este hecho, y perdió todo lo que es su trayectoria producto de esta imputación falsa».

– ¿Hoy día se revisaron las medidas cautelares, la prisión preventiva, él quedó en libertad?

– Exactamente.

– ¿Él violó o no a la víctima?

– Mi representado no violó a la víctima.

– ¿Eso está comprobado científicamente?

– Eso está comprobado científicamente y además el toxicológico que arroja que la supuesta víctima siempre mintió; ya en su declaración que fue drogada, no, ella fue a consumir alcohol.

– ¿Y los exámenes médicos del momento que se le hicieron?

– Es que los exámenes médicos no arrojan nada con respecto a él, no había huellas, no había nada con respecto a huellas.

– ¿Quedó en libertad hoy?

– Hoy día (ayer) quedó en libertad mi representado y a la espera que obviamente se dicte una audiencia de sobreseimiento definitivo con respecto a la presente causa.

– Redondeando entonces, abogada, ¿su representado es inocente de lo que se le acusó que fue violación?

– Exactamente, mi representado es inocente de lo que se le acusó de violación, nunca violó a la supuesta víctima, nunca la forzó como ella dijo… nunca la drogó.

– ¿Pero hubo relaciones sexuales o no?

– Consentidas tiene que haber habido relaciones sexuales.-

– ¿Hubo o no hubo?

– Así dicen, que hubo relaciones sexuales, dice uno de los testigos que sí hubo relaciones sexuales, pero consentidas, en ningún momento por la fuerza como dice ella, ni menos tampoco haberla drogado.

– ¿Hoy (ayer) a qué hora sale?

– Debería haber salido ya porque ya el juez había firmado la orden, el oficio para que él saliera, entonces en estos momentos debería ir rumbo a su casa.

Por su parte el abogado Hugo Pirtzl Saldívar destacó la petición hecha al Ministerio Público de oficiar al SML para realizar los exámenes toxicológicos y de alcoholemia que resultaron claves para lograr la libertad de su representado. «Estamos a la espera en el futuro próximo de una audiencia de sobreseimiento en la causa y en definitiva de exculpar de toda responsabilidad a nuestro representado», concluyó.

Cabe destacar que el imputado quedó con la prohibición de acercarse a la víctima.