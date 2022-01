Denuncian desastre ecológico en Punto Limpio del Estadio Municipal

Un verdadero desastre ecológico -según denuncia un vecino de San Felipe, David Salinas-, es el que se está viviendo en el Punto Limpio ubicado en el Estadio Municipal ‘Javier Muñoz Delgado’. Esto porque una idea generada por allá a comienzos del mes de noviembre de 2017 en la administración del exalcalde Patricio Freire Canto, hoy durante el mandato de la alcaldesa Carmen Castillo está literalmente botado, sin ningún tipo de cuidado o preocupación, pese a que lleva varios meses en su puesto.

– Don David Salinas, ¿cuál es el reclamo que usted quiere hacer público?

– Sí, mira lo que pasa que ayer (lunes) fui con mi reciclaje como siempre y el punto verde que tenemos acá adosado al costado del Estadio Municipal, es un verdadero basural, o sea de la noche a la mañana es como que no sé si se fueron de vacaciones o si la municipalidad puso término al contrato con esa gente, pero es un verdadero basural. O sea en el tiempo nos han enseñado una cultura de reciclaje y de la noche a la mañana encontrarnos con un basural creo que habla mal de las autoridades que tenemos en este momento en la ciudad. Porque está en pleno centro el Punto Verde y hay mucha gente que recicla. Mira yo ayer (lunes) abrí el portón, porque estaba amarrado con un alambre, y resulta que los contenedores de… ya sea de botellas, latas, de todo lo que se recicla ahí están semivacíos, pero la gente dónde ve que está cerrado empezó a acopiar todo su reciclaje afuera.

Cómo te digo no sé si es un problema de autoridad local, municipal o de los que administran el Punto Verde. No es un reclamo solamente mío, yo ayer me topé con muchos vecinos y opinan totalmente lo mismo, o sea están dejando ahí todo amontonado, arrumbado, cosa que el día de mañana la autoridad tome conciencia, mande una de estas bateas, tiren todo y partan al vertedero; o sea, ¿cuál es la gracia de reciclar entonces?, no habría ni una gracia de que nosotros como personas adultas les enseñemos a nuestros hijos el tema del reciclaje y pasa esto, te llaman a concientizar el tema del reciclaje y te encuentras con esta cosa. Y por ahí averiguando un poco, no es esta semana nomás, ya van un par de semanas, antes de navidad que está el tema de que no hay nadie en ese punto verde.

– Está como abandonado en el fondo.

– Está abandonado, o sea cuando partió este tema del punto verde también limpiecito, todo ordenado, uno veía a la gente que estaba ahí detrás de estos agujeros donde uno deposita las botellas, uno les preguntaba ¿en qué lado va esto u otro?, y ahora nada. Como te digo… nada.

Fue enfático en señalar el vecino David, que la basura acumulada es desecho de reciclaje: «Cartones, papeles, botellas, latas, o sea hay de todo un poco», dijo David.

INAUGURACIÓN PUNTO LIMPIO

Cabe recordar que este Punto Limpio fue inaugurado a comienzos del mes de noviembre de 2017.

El proyecto contempló una inversión total superior a los 132 millones de pesos, siendo casi 80 millones aportados por la Subdere, mientras que el aporte municipal superó los 52 millones de pesos, recursos que se tradujeron en costos anuales de operación y mantención del proyecto.

El alcalde Patricio Freire, en su momento, destacó la ejecución de este proyecto, que va en beneficio del medio ambiente y la comunidad.

«Ser pionero en la comuna de San Felipe y en la región es muy importante, nos propusimos hacer de San Felipe más saludable, con un ambiente saludable para todos y por ello comenzamos a trabajar en este tema, que es la separación de la basura, lo que nos permite ir avanzando en una comuna más sustentable», dijo el entonces jefe comunal.

También destacó el exalcalde Patricio Freire el día de la inauguración, el aporte de la empresa privada, señalando que la empresa a cargo de la operación del proyecto es Sustenta Ltda., mientras que tanto Codelco como Anglo American apoyaron la iniciativa con recursos para la ejecución.