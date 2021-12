Denuncian jauría de perros que han mordido a vecinos y matado a mascotas

Dirigentes vecinales de ‘Inca Verde’ no encuentran respuesta en el municipio:

Jéssica Funes es presidenta de la Junta de Vecinos Inca Verde de San Felipe, que está ubicada en el sector oriente de la ciudad. Son alrededor de 50 familias que en estos momentos lo están pasando mal porque hay una jauría de perros que lamentablemente han atacado a vecinos e incluso, aunque duela decirlo, han dado muerte a mascotas, en este caso un gato de un niñito que su madre tuvo que hacer todo lo humanamente posible para poder consolarlo por la violenta y cruel pérdida.

La entrevistamos en la Plaza de Armas de la ciudad, venía en su bicicleta desde la oficina de organizaciones comunitarias de la Municipalidad de San Felipe, donde no le dieron ni una solución. Sólo atinaron a decirle que fuera a la Seremi de Salud o a la Dirección de Protección del Medio Ambiente.

– Señora Jéssica, cuéntenos los problemas que tienen ahí donde vive usted junto a otros vecinos.

– En el sector del Conjunto El Almendral hay muchos perros callejeros que matan a los gatos y anoche (lunes) mordieron en la pierna a un vecino, y ahí está el vecino con su pierna toda herida y lamentablemente no sabemos qué hacer con el tema de los perros, ya es una situación insostenible, sobre todo ahí en el sector El Almendral. Hay muchos y nos da miedo por los niños, por las mismas mascotas que uno tiene y que las terminan matando.

– ¿Atacando en el fondo?

– Exactamente, son bien agresivos los perros, me mandaron videos.

– O sea no es que estemos contra los animales, pero es una situación que lamentablemente se ha escapado de las manos en el fondo.

– Exactamente, se ha escapado de las manos.

– ¿Cuantos perros son aproximadamente? ¿Andan en jauría?

– Sí, son como tres, cuatro perros, y lo peor de todo es que hay un vecino que le da de comer al perro, pero no se hace cargo de ellos sino que solamente darle de comer, entonces los perros siguen dando vueltas en ese sector.

– ¿Son muy agresivos?

– Son agresivos, sí, yo tengo un video que me pasaron ahí del perro que es bastante agresivo, e incluso yo tengo una vecina también que me dijo que tiene que estar esquivando al perro porque si no la muerde.

– ¿Han conversado en la Municipalidad de San Felipe sobre algún programa o algo para ver alguna medida de mitigación, en ese sentido?

– Acabo de venir de organizaciones comunitarias, me dijeron que en este momento no hay ninguna oficina que se haga cargo del tema de los perros callejeros. O sea, yo creo que eso está a la deriva, no se sabe qué hacer. Lo único que me dieron como información que llamara a Seremi o hablara con Dipma (Dirección de Protección del Medio Ambiente) que son los que podrían llegar a asesorarme cómo hacerlo en estos temas.

– ¿Pero sacarlos de ahí?

– Es que lo ideal sería sacarlos de ahí, hay muchos niños en ese sector y es lamentable que si llegara a pasarle algo a un niño, ¿cómo responde uno a eso?. Anoche tarde el vecino… no sabíamos qué hacer, no sé si llamar a Carabineros o ir al hospital, no se sabe qué hacer en ese tema, entonces sería bueno tener un área así que pudiera atender ese tema.

– Porque es preocupante el problema en el sector.

– Exactamente.

– ¿De qué sector estamos hablando específicamente?

– Del sector el conjunto de El Almendral, sí, el conjunto El Almendral 2 que está ubicado por ahí por Portones del Inca.

– ¿Cuántos vecinos viven por ese sector?

– Aproximadamente unos 50 vecinos de ese sector.

– Este problema se viene produciendo desde cuándo.

– Ya hace bastante, muchos problemas con los perros, con vecinos ruidosos, con vecinos que tiran basura. Hay bastantes conflictos que hay que ver, pero el de los perros es un tema que es bastante preocupante porque también corren riesgos los niños.

– Las demás mascotas también, los gatos me decía usted.

– Las demás mascotas obviamente, hay un niño que le mataron su mascotita y a quién le va a reclamar uno, si el vecino además de darle de comer no se responsabiliza por los perros, entonces.

– ¿Él hace un gesto humanitario en el fondo?

– Exacto, y el niño quedó llorando y todo eso. La mamá no sabía cómo consolarlo porque los perros matan a los gatos. Gatito que ven en la calle… lo matan.

– Emplace a la autoridad, pida públicamente ayuda, si para eso están.

– Sería bueno que pudiese haber una oficina encargada de esto o ver la posibilidad de que atiendan esos temas o nos den alguna referencia de cómo hacer en estos casos, porque nosotros como Junta de Vecinos muy nuevita, recién conformada, la verdad que estamos a la deriva con todo esto y yo parezco ‘pelotita’ de pimpón, porque voy de acá para allá, no sé dónde me van a dar la información certera para poder atender este tema, entonces sería bueno que nos pudieran asesorar, dar información, que hubiera una oficina correspondiente para atender este tema.

– Cuando usted dice ‘somos una junta de vecinos nuevita’, ¿a qué se refiere?

– Que estamos recién conformados, nos constituimos el 31 de agosto, estamos en todos los trámites de conocer como se mueve todo este ambiente municipal.

– ¿Hicieron las votaciones?

– Sí, hicimos todo, ya conformó la directiva, ya estamos con directiva definitiva, acabo de venir de la municipalidad donde me entregaron los papeles del registro. O sea ya estamos habilitados para hacer todo tipo de trámite, pero también hay cosas que nos vamos enterando en el camino de cómo movernos en estos ámbitos, sobre todo con problemas vecinales y domésticos.

– ¿Como se llama la junta de vecinos?

– Junta de Vecinos Inca Verde.

Ojala alguna autoridad local considerara la posibilidad de contar con un canil municipal, pero al parecer esas son palabras mayores o estamos a años luz de poder concretar una idea así.

Sólo indicar que Municipalidad de San Felipe se adjudicó un proyecto millonario para esterilización.

En tanto en Llay Llay, la municipalidad con recursos propios llevó a cabo operaciones de esterilización.

Mientras que en San Felipe no tenemos idea de lo que se está haciendo respecto a programa de tenencia responsable de mascotas.

En la administración de Patricio Freire Canto hubo programación de esterilización.