Denuncian que SAMU niega servicio de ambulancia a bebé de cinco meses

Denunciante encontró tres ambulancias disponibles en el San Camilo:

Director del SAMU guarda silencio. Madre positiva con Covid-19 y su bebé posiblemente contagiado.

Desde hace varios días los pacientes del Hospital San Camilo vienen denunciando el aparente caos o tortuguismo que impera en distintos servicios de dicha casa de salud, sin embargo una nueva situación sale a la luz pública sobre un insólito hecho vivido por una familia, sólo que esta vez relacionado con los funcionarios del SAMU, quienes aparentemente negaron el despacho de una ambulancia para trasladar a un bebé de cinco meses de vida desde Villa El Canelo hasta el centro médico, peor aún, porque este lactante presentaba los síntomas del Coronavirus, pues su madre es positiva al Covid-19.

Para dejarlo más claro, la situación es ésta: El Servicio de Salud recomienda o establece que personas contagiadas no pueden hacer uso de colectivos ni micro, para eso están las ambulancias del SAMU, que tienen equipo, protocolos y personal idóneo, sin embargo, si un particular sea familiar o no del enfermo traslada al hospital en su vehículo a la persona infectada, más allá de recibir los regaños en el Hospital, debe también guardar cuarentena, por ser contacto estrecho.

TENÍAN AMBULANCIAS

Lo que nos relata Andrea Ibarra Carvallo, abuela del bebé Emiliano Tapia, ocurrió la noche de este viernes.

«Yo me quejo directamente contra los funcionarios del SAMU, este viernes se pidió ambulancia para poder trasladar un paciente Covid por la noche, a las 8,51 exactamente, se pidió ambulancia para trasladar un paciente Covid. Ese paciente Covid es mi nuera, ella está haciendo cuarentena con su bebé de cinco meses, pues el Emiliano (el bebé) empezó a presentar síntomas de fiebre de 38 de temperatura, él llevaba toda la tarde así, y del Seremi de Salud la única respuesta que nos daba ya hay que llamar al 131. Llamamos al 131, le explicamos la situación, mi nuera también llama y le dicen a mi nuera primeramente que tiene que buscar la forma de movilizarse ella. Ella les dice que ella no tiene vehículo para movilizarse, que solamente nos tiene a nosotros, que tendría que llamarnos a nosotros los abuelos para ver la forma de movilizarse. Llamo yo después diciendo lo mismo, que cómo están pidiendo que nosotros traslademos un paciente, como diciendo que si nosotros, si trasladamos al paciente Covid, íbamos a tener que entrar en cuarentena. A ella le dicen que no hay ambulancias, que no hay ambulancias, yo pregunté ¿en cuánto rato más podíamos requerir de una ambulancia?, entre una hora a dos horas máximo. Por eso dicen ‘véngase por sus propios medios’, entonces, entonces yo le hago la pregunta a ellos si yo me voy por mi propio medio, yo tengo que hacer cuarentena, necesito que usted me responda eso ahora. Y él me dijo es que no le puedo responder», comenta Andrea, abuela de Emiliano.

– ¿Cómo logró su nuera llegar al San Camilo entonces?

– Nosotros la fuimos a recoger, tomamos los protocolos, la retiramos, nos cubrimos con guantes, mascarilla, y los subimos en la parte de detrás del vehículo con mi nieto. Mi nieto iba llorando todo el camino por la fiebre, fiebre alta, no paraba de llorar. Nos demoramos desde Avenida Chile al hospital no más de seis minutos, llegamos súper rápido, avisé que traigo un paciente Covid, notamos al llegar que estacionadas ahí había tres ambulancias, ¡tres ambulancias!. Pero en ese lapso me fui primero a ingresar al niño, que era lo importante. La salud de mi nieto estaba mal, el personal del hospital nos atendió muy bien, no tengo reclamo, pero el hecho es que ahí tenían las ambulancias estacionadas y nos negaron la atención a mi nieto.

– ¿Reclamaste al ver esas ambulancias disponibles?

– Sí, dije al personal del San Camilo ‘oiga, el personal del SAMU nos negaron ambulancia cuando habían tres ambulancias cuando llegamos’, y me dijo ‘lamentablemente nosotros no manejamos eso’, dijo, ‘el protocolo que ellos aplicaron es súper malo’, me dijo, ‘porque probablemente ustedes van a tener que irse a cuarentena’. Yo me fui al otro lado, donde está el sistema de donde llaman las ambulancias. Fui a sacar fotos para tomar registro, a grabar un video que mostrara las tres ambulancias más cerca al mesón, pidiéndole explicación, y para mi sorpresa sale la misma persona que me atendió por teléfono, porque me daba la misma explicación que me dio por teléfono, él claramente me dice ‘no es mi problema’, que no era culpa de él. Yo le digo cómo no va a ser su culpa si ahora estoy pidiendo una ambulancia para trasladar un paciente Covid, porque es el protocolo que nos dice el Seremi de Salud que tenemos que seguir. ¿Tiene tres ambulancias fuera y no pueden ir a buscarlo?

SAMU EN SILENCIO

Diario El Trabajo contactó al director del SAMU, Pablo Yáñez, quien tras escuchar nuestras consultas y denuncia de doña Andrea, declinó brindar alguna respuesta.

Hasta el cierre de nuestra edición supimos que la salud de la madre del niño mejora, y hasta la tarde de este domingo se conocerían los exámenes al bebé respecto a su posible contagio de Covid-19.

Roberto González Short