Continúan reclamos contra personal de Urgencias del Hospital San Camilo

Papá de bebé reclama que la atendieron en un Box con pacientes Covid:

Un nuevo reclamo contra Urgencias del Hospital San Camilo llegó a nuestra Sala de Redacción la tarde de este jueves. Un usuario, padre de una bebé de apenas un año de vida, nos visitó para exponer su situación, él asegura que este miércoles debió esperar junto a su pareja unas cinco horas para que atendieran los vómitos, dolores y fiebre de su hija; también denuncia que le parece inadecuado que los niños que son ingresados a Urgencias, sean atendidos en el mismo Box en donde están pacientes adultos con Coronavirus.

QUEJAS AUMENTAN

Por temor a posibles represalias este padre de familia solicitó no revelar su identidad, pero sí nos permitió el documento que demuestra que él ya interpuso un reclamo por escrito en esa casa hospitalaria.

«Primero que nada, este día miércoles asistí a Urgencias con mi hija con fiebre a las 12:30 horas, con fiebre. Lo que pasa es que cuando uno llega con niños con síntomas de posible contagio (Covid) te derivan a Urgencias en el sector de Maternidad y ahí caen todas las personas con posible Coronavirus, adultos y niños. Ayer de las doce y media a las tres, seguíamos esperando. En reiteradas ocasiones exigimos que la pediatra se hiciera presente, pero no sabíamos qué era lo que pasaba realmente, en algún momento la asistencia se llenó (…) y la doctora no aparecía y los papás exigiendo que apareciera, entonces igual se desordenó un poco el tema. El punto acá es que a la niña la tienen en el mismo sector donde van los adultos con posible contagio con el virus. Ayer con mi señora estábamos solamente separados por un biombo con una persona que estaba positiva de Coronavirus (…) En algún momento ya empezamos a exigir la presencia de la doctora, la misma técnico paramédico nos decía que se le avisaba en reiteradas oportunidades a la pediatra, pero ella no atendía. Yo no pongo en tela de juicio su trabajo ni lo que ella está haciendo, pero el tema es que hay niños, hay bebés, niños con fiebre, se supone que los niños son prioridad en la salud, no puede ser que quede la niña con el adulto, al fin de cuentas no es posible que sea un biombo, son cosas que no deben ser. No sé si los protocolos están mal establecidos o no se están cumpliendo», comentó el padre de la bebé.

HOSPITAL RESPONDE

Diario El Trabajo solicitó al Hospital San Camilo una respuesta sobre esta situación, misma que cada día genera que nos lleguen docenas de fotografías y quejas de ciudadanos en las que denuncian desaseo, cartones en los pasillos, excremento en los servicios higiénicos de Urgencias, entre otras cosas.

«El Hospital San Camilo reitera la necesidad de que los usuarios utilicen de la mejor manera los diversos dispositivos sanitarios que entrega la red, como Cesfam o SAPU para las atenciones que no son de Urgencias, ya que estas últimas en los hospitales, están pensadas para resolver los casos más graves, que requieren especialistas y tratamientos más prolongados, dejando en consecuencia, en espera a quienes no cuentan con un cuadro que no requiera atención inmediata. Como de igual manera las consultas menos graves son la mayoría, en ocasiones se producen tiempos de espera que se transforman en molestia para los usuarios. En relación a las atenciones Covid y no Covid, es necesario destacar que la Urgencia desde el inicio de la pandemia, fue dividida en dos partes con zonas independientes cada una para separar a los usuarios, tanto en la sala de espera, como en admisión-recaudación y los box de atención. Estas separaciones se mantienen hasta la fecha entre los pacientes Covid o con sospecha y los que buscan otro tipo de atención», indica el comunicado.

Roberto González Short