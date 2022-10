Desmienten clima hostil hacia directora ‘Conejitos Saltarines’ de Curimón

Asociación de Jardines Infantiles VTF San Felipe:

La Asociación de Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de San Felipe, a través de su directiva presidida por Loreto Núñez Olivares, entregó una declaración pública referente a una nota aparecida en nuestro medio de comunicación el día 07 de octubre, donde se informa la intervención al jardín infantil ‘Conejitos Saltarines’ de Curimón por parte de la DAEM, donde se señala un ‘clima hostil’ hacia la directora titular por parte de funcionarias de dicho establecimiento que pertenecen a su gremio.

Esta situación fue descartada de plano por la directiva, señalando que hay un sumario administrativo en contra de la directora titular del establecimiento.

Cabe señalar que actualmente el jardín infantil está siendo dirigido en forma interina por la educadora Patricia Peña.

A continuación la declaración de la Asociación de Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de San Felipe:

«Nos acercamos al diario con la intención de esclarecer la información entregada en la edición del 07 de octubre, la que hace referencia a un acoso por parte de las funcionarias del Jardín Infantil a la Dirección de este dicho establecimiento ‘Conejitos Saltarines’. Esta información está lejos de la realidad. La dirección de dicho establecimiento fue removida a otro jardín puesto que la directora se encuentra bajo un sumario administrativo por maltrato laboral. Detalles de este sumario no podemos entregar ya que está dentro de una línea investigativa de carácter privado, y una vez que se entregue la resolución de dicho sumario, toda la información de esto se hará pública. Bajo la anterior administración DAEM quisiéramos mencionar que ya se habían realizado dos intervenciones a la directora del jardín infantil bajo las mismas prácticas negativas realizadas que hoy también se repiten. La diferencia que marca esta nueva intervención, que el artículo que se articuló con todas las entidades correspondientes; Mutual de Seguridad realizando un diagnóstico a cada funcionaria, entrevistas con dirección DAEM junto a las funcionarias también involucradas, reunión con la alcaldesa informando lo que una vez más sucede en el jardín infantil Conejitos Saltarines. Dirección DAEM gestiona sumario administrativo destinando un director fiscalizador, desarrollando una línea investigativa hacia dicha dirección. Nos hubiese gustado en realidad tener aquí a nuestras compañeras presentes, pero lo decidimos como gremio entregar esta declaración a través de la Asociación de Jardines Infantiles y no exponer más a nuestras compañeras. El detalle que nosotras queremos enfatizar hoy es esclarecer lo redactado en la noticia anterior a que no existe hostigamiento a la dirección en ningún caso por parte de las funcionarias. Lo que tenemos activo en este minuto es un sumario hacia la dirección, eso es lo que nosotras queremos esclarecer», señala el comunicado.

– ¿Algo más que agregar de esto?

– Nosotros vamos a estar pendientes y estamos atentas a todo lo que pueda acontecer. No queremos entrar en una discusión con otros personajes. Lo nuestro es estar pendientes y que este sumario se lleve en las mejores condiciones, nada más.

– ¿Cómo están sus asociadas?

– Mmmm, ha sido difícil el retorno de las niñas al jardín, sabíamos que también no iba a ser fácil, cuando se articula un sumario y más por maltrato laboral, la cosa no iba a ser fácil y las niñas lo sabían, pero para esto tenemos todos los organismos que debiésemos haber articulado. Aquí no hubo compra de licencias médicas, no hubo nada por el estilo. Aquí lo que se articuló fue con Mutual de Seguridad y es ella la que entrega los diagnósticos pertinentes, los que están en manos del sumario en este minuto.

– ¿Cuántas son las funcionarias?

– Seis funcionarias.

