Devastados con sumario que no arroja responsables ni causas del siniestro

Familias de fallecidos en accidente aéreo del Mar de Drake:

Devastadas se encuentran las familias de los fallecidos en el accidente aéreo del Hércules C-130, luego que FACH les informara este día viernes que terminado el sumario no arrojó responsables ni las causas del siniestro.

Carolina Carvacho, viuda del cabo Luis Moyano, en conversación con nuestro medio calificó como una mala noticia por parte de la institución el sumario del cual «fuimos notificados el día viernes a las 3 de la tarde. A todas las familias se nos informó a la misma hora, esta estrategia que utilizó una vez más la Fuerza Aérea para no dar la cara y de verdad que estamos bastante molestos por la forma y sobretodo la resolución que se determinó en el sumario por parte de la Fuerza Aérea de Chile. Consideramos que no es posible, a casi dos años de haber dado término a este sumario, no hayan causas ni responsables que estén involucrados en el accidente de ese día», dijo.

– ¿Cómo están las demás familias, devastadas, molestas?

– Estamos todas las familias devastadas, tristes, desilusionadas con un grado de impotencia tremendo porque no es posible que una institución del Estado como es la Fuerza Aérea de Chile, no sepa por qué se le cayó ese avión, o sea eso es bastante preocupante. Están atentando contra la seguridad del Estado al volar de una manera totalmente insegura, con aviones que están incumpliendo reglas, normativas y con un mal mantenimiento que llevan en el fondo a caer en una tragedia de esta magnitud. Como familia nos preocupa porque no queremos que esto vuelva a ocurrir, encontramos impresentable, por respeto a nuestros familiares que fallecieron en la tragedia del Hércules C-130, que ellos no sepan por qué se les caen los aviones, de verdad es preocupante, es triste, lamentable. Afortunadamente la investigación sigue en pie y ha ido dando cuenta de una serie de irregularidades, entonces es bastante contradictorio toda la información que se tiene y ellos no puedan resolver lo contrario.

– ¿Este sumario judicialmente puede ser tomado en cuenta o no?

– Esperamos que no, en realidad hay pruebas fehacientes que dan cuenta totalmente de lo contrario. Este es un antecedente más que como Fuerza Aérea de Chile, al igual que DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) deben hacer sus procesos internos administrativos para determinar y sería un aporte para la investigación, pero ellos acá han demostrado que no están dispuestos a colaborar, esa es la preocupación fundamental. Porque no es posible, como le comentaba recientemente, que se caiga un avión y no se sepa por qué. Entonces hoy en día nosotros nos movilizamos como familia, nos hicimos presente acá al Ministerio de Defensa, logramos hablar con el Subsecretario de las FFAA, y nos convocó a una reunión con el ministro para el próximo martes, y también la solicitud de que la Fuerza Aérea de Chile nos reciba el comandante en jefe y les dé la cara a las familias explicando el contenido de este sumario, es lo mínimo que podrían hacer porque fue demasiado impresentable como lo realizaron, a través de una carta totalmente escueta, por así decirlo, sin mayores fundamentos ni explicaciones.

– ¿Qué sensación tienen de todo esto cuando hablan con las autoridades, que se está ocultando algo, que no se quiere decir la verdad, que se están poniendo obstáculos? ¿Qué opinión tienen ustedes?

– Es eso, que de alguna manera ellos están encubriendo las responsabilidades a los altos mandos de la Fuerza Aérea de Chile, para que ellos salgan dignos y con sus honores reconocidos. No es ajeno que la institución y el mismo gobierno autorizó el retiro de altos mandos que están involucrados directamente en la investigación, que se acogieron a retiro y que fueron aceptadas por este gobierno y por el ministro de Defensa, fue entonces un compromiso que nosotros adquirimos con el ministro Espina que estaba a cargo en el momento del accidente, que no se fueran a retiro personas que estuvieran involucradas directamente en la investigación y eso no se cumplió. Así y todo, se acogieron a retiro, ellos están dignos en sus casas con sus honores, con sus familias y nosotros estamos sin nuestros seres queridos. Ellos despojaron a nuestros familiares de sus uniformes y nos han tratado de una manera indigna, y por eso como familia estamos acá luchando por el honor de ellos y por hacer justicia frente a este accidente.

– ¿Qué esperan ustedes de la reunión con el Ministro de Defensa?

– Que se comprometa a dar una respuesta fehaciente, no es posible que la autoridad a cargo de la Fuerza Aérea de Chile no esté en conocimiento del sumario que se llevó a efecto, o sea no es posible que ellos acepten de alguna manera que este sumario no tenga responsabilidades y mucho menos poder determinar las causas que conllevó a esta tragedia.

– Cuando conversan entre las familias de los demás fallecidos, ¿cuál es la hipótesis que tienen ustedes, que en esto hubo falla humana, que este avión no debía volar o que estamos frente a un nuevo caso similar a la Isla Juan Fernández?

– O sea aquí efectivamente hay un nuevo caso muy similar a lo que pasó en Juan Fernández. Aquí hubo una cadena de errores que conllevó a que esta tragedia sucediera y esa cadena de errores tiene que ver netamente con incumplimientos de deberes militares, por atentar contra la seguridad de la aeronave llevando carga peligrosa, y además que no cumplieron protocolos que tenían que resolverse para iniciar un vuelo de esas características; o sea, hay un incumplimiento por donde se le mire. Aquí efectivamente lo hemos dicho desde un principio, hay una responsabilidad de la institución, porque son ellos los que tienen que velar, hacer un vuelo, planificarlo con las óptimas condiciones, y sobre todo con la seguridad que amerita en hacer un vuelo hacia la Antártida.

OTRA SITUACIONES

Carolina Carvacho señaló que a parte de este sumario que no resuelve nada, también hay otras que no han sido cumplidas; «no han estado a la altura de la institución, hemos tenido que pelear cada día por los derechos de nuestros niños, de nuestras familias. Derechos que son legales, que no se han cancelado, no se han hecho efectivos, entonces es triste poder avanzar de esta manera cuando todo ha sido obstáculo, obstáculos que ellos mismos han presentado. Nosotros como familia siempre hemos canalizado todas las gestiones de manera muy respetuosa por los canales que corresponde, pero tampoco da a lugar no acusan recibo de aquello, siguen haciendo y actuando con la misma soberbia y la falta de empatía que han llevado todo este tiempo. De la misma manera se comportaron con el accidente de Juan Fernández, entonces es una práctica recurrente que realiza la institución frente a cualquiera situación de esta magnitud», señaló.

Al finalizar manifestó que ellos siguen con su abogado en la parte judicial.

El accidente ocurrió el día 9 de diciembre del año 2019, dejando como saldo 38 personas fallecidas.