Extrabajadores de parquímetros:

Un grupo de extrabajadores parquímetros ya no sabe qué hacer para que la Municipalidad de San Felipe, de una vez por todas, les pague un dinero que por dictamen de la justicia les pertenece. Ganaron en todas las instancias judiciales, pero aún no consiguen que la municipalidad les pague. Hay personas que están enfermas, no pueden encontrar trabajo y necesitan ese dinero que se les debe. Ayer se reunieron en la Plaza Cívica para presionar y obtener algo que les corresponde. Pero, nada.

Nuestro medio conversó en forma telefónica con la que fuera la presidente Rosa Olivares, señalando que la situación que están viviendo es dramática.

– ¿Cuál es la situación de ustedes hoy día?

– Lo que pasa que es demasiado tiempo esperando que nos paguen y el abogado no llega a ningún término, no nos contesta el teléfono y queremos ver si los chiquillos llegan a algún acuerdo con la municipalidad de cómo nos van a cancelar las platas.

– ¿Directamente?

– Claro. Porque al final vamos a llevar dos años esperando y no tenemos respuesta. Porque al final nosotros quedamos cruzados de brazos. Nadie ha llegado de la municipalidad a darnos trabajo y ver nada. Entonces ahora lo único que quieren los chiquillos que paguen las platas y el caso está ganado.

– ¿En todas las instancias?

– Claro.

– ¿Cuánto es la suma que se les debe actualmente hoy día?

– Actualmente son como 500 y tantos millones de pesos. Lo que yo escuché del abogado, pero eso va subiendo cada día mientras ellos no paguen se les va subiendo. Hasta el momento no sé cuánto será.

– ¿Pero sobre 500 millones?

– Sí, sobre 500 millones de pesos.

– ¿Han tenido conversaciones con la municipalidad como para llegar a acuerdo o no como para bajarse un poco?

– No, nosotros la otra vez tuvimos una reunión con la municipalidad, con el administrador, pero lo que pasa es que en ese instante teníamos que ponernos de acuerdo con el abogado para ver si había posibilidad de rebajar, pero lo que pasa es que nosotros llevamos mucho tiempo y aparte que si nosotros nos rebajamos, ellos no están dispuestos a pagar así de una cuota, igual quieren que le rebajen en cuotas. Se supone que uno se rebaja en un millón de pesos y después salen con que van a pagar en cuotas. Se supone que uno se rebaja es para que le cancelen todo de uno, entonces no llegamos a acuerdo.

– ¿Qué van a hacer ahora?, porque hay desesperación, hay gente enferma.

– Claro, lo que pasa igual que hay compañeros enfermos que no tienen trabajo, él arrienda, entonces es difícil que le den trabajo, él está enfermo, un caballero de edad. Nosotros como hemos podido lo hemos podido ayudar, pero no es el caso porque él tiene su plata y él ganaba. La municipalidad debiera hacer algo y ponerse la mano en el corazón por esa gente que no tiene trabajo. Porque igual hay mucha gente sin trabajo de los parquímetros. Hay algunos que estamos trabajando y otros sin trabajo y tambien necesitan su dinero. Todos lo necesitamos.

– ¿Ha pasado mucho tiempo sin respuesta?

– La municipalidad se tira la pelota y el abogado tiene que llegar a acuerdo con ellos, y después dice que la municipalidad no le contesta cuando él los llama o pide reunirse, entonces no sé cuál es el paso, y ahora están ahí presionando para que le den una solución luego. Porque ha pasado mucho tiempo y de alguna manera van a tener que cancelar, igual hay gente como le digo que necesita la plata. Necesitamos todos, pero como le digo, hay gente que está sin trabajo, que paga arriendo. Igual tienen familia. Sí aquí hay familias detrás, eso es lo que ellos no piensan.

– ¿Cuál es el promedio que toca cada uno de los trabajadores?

– Es que son diferentes los montos, pero él que tenía menos monto tenía 9 millones de pesos por lo que yo sé. Los otros son arriba de 13, 14, 15, 16 millones de pesos, pero eso es más menos la cantidad.

En total son 32 trabajadores los que debieran recibir este pago ordenado por la justicia, pero que la Municipalidad aún no concreta.