Dueño de barbería sorprendido al tener que pagar cuota mensual a la SCD

Por poner música en su local:

Antonio Geve es dueño de la barbería ‘Bárbaros’ ubicada en el Strip Center Colonial San Felipe (al lado donde funcionó la Prefectura de Carabineros un tiempo) y reconoce que no tenía idea o más bien desconocía que para colocar música en su local debía cancelar una cantidad determinada a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. En su caso la suma de $ 15.000 mensual. Es por eso que al conversar con nuestro medio aprovecha para informar a los demás comerciantes que ignoran esta ley que viene desde el año 1970.

– Cuéntanos sobre una situación bastante llamativa y económica que les sucedió a ustedes.

– Exacto, mira yo estaba con día libre en mi casa, me llama mi señora, me informa que en la barbería estaba un representante de la SCD, el cual estaba solicitando datos de la empresa para firmar un contrato, a lo cual mi señora me llamó por teléfono.

Nos cuenta que tiene un amigo que es dueño de un restaurante a quien llamó por teléfono porque le indicaron que él ya había firmado el contrato; «lo llamo y efectivamente me dice que firme el contrato pa’ ahorrarme cualquier tipo de pena. Me comentó que a él le había pasado en un restaurante que él tenía en Santiago y lo mismo, llegó un representante de la SCD, dejó un documento a uno de sus trabajadores, el trabajador dejó el documento encima, se celebró un juicio contra él y se dictaminó una sentencia que él tenía que pagar el retroactivo por lo que llevaba abierto el restaurante, más abogados, costos judiciales, por $ 4.800.000, entonces me dijo: ‘Para ahorrarte este tema de estos $ 4.8 millones que me pasó’, él tuvo que quebrar como empresa para poder salir de esto, las que somos Pymes, firma el contrato. Yo llegué acá en este caso, hablé con el tipo de la SCD y me comentó que ellos son los representantes de toda la música del mundo, sin tener ninguna acreditación para mostrarme que ellos son representantes de los derechos de autor de Led Zepellin, Pearl Jam, etc.».

– ¿Igual ellos te mostraron alguna credencial de la SCD?

– No, llegan con una carpeta; o sea, llegan con una credencial y una carpeta que dice SCD con el contrato encima, viene listo.

– ¿Cómo piensas tú que llegan a esa parte o sea vinieron acá?

– Me dijo que había llegado a San Felipe, seguramente andan por sectores, se dieron cuenta que había un strip center que son 13, 14 locales, que todos tenemos música puesta, y claro, pasaron por los 14 locales. A mi vecino, en este caso yo por los metros cuadrados y dado que soy una barbería tengo que pagar un costo mensual de $ 15.000, mi vecino de al lado, que es un Sushi que tiene ya dos locales comerciales, tiene que pagar alrededor de $ 80.000, y la fuente San Felipe tiene que pagar alrededor de $ 180.000 a $ 200.000 mensuales.

– ¿Esto era desconocido para ustedes?

– Absolutamente desconocido, esta es una ley del año ‘70 que le da toda la autoría e incluso la SCD son ministros de fe, por ende si tú te niegas a firmar el contrato, y tú dices: ‘Sabes, voy a sacar la música, no voy a escuchar música’, para ahorrarte el costo asociado, pero si viene nuevamente el ‘chico’ de la SCD y te ve escuchando música, ya va un juicio directamente en tu contra porque te negaste a firmar el contrato, por ende ahí lo mejor es firmarlo y pagar los $ 15.000 y olvidarte del tema.

– Eso mismo Antonio, esta nota la estamos haciendo como para que otros comerciantes no repitan la historia de ustedes.

– Exacto, o sea la opción es pagar los $ 15.000 como si tuvieras un costo de luz asociado o también buscar las listas que son libres de Derecho de Autor, que también existen, pero entenderás que ese tipo de música, es música tal vez no ad-hoc a, o que tú quieras escuchar o al público objetivo que tú tienes cautivo.

– ¿Los quince mil pesos mensuales se comienzan a pagar de inmediato?

– No, como les dije que iba a firmar el contrato, como que fueron ‘buena onda’ y me van a comenzar a cobrar a partir de septiembre.

– ¿Qué le dices a los demás comerciantes qué quizás ignoran esta parte?

– Que tengan cuidado porque esto va asociado al tema de los metros cuadrados de sus locales, en el caso de un pub o restorán o una discoteca es el 3% de las utilidades, por ende la SCD hace una auditoría en contra tuya y te va a cobrar el 3% de tus ganancias brutas mensuales, eso quiere decir que si ganas $ 30.000.000 mensuales o $ 300.000.000 imagínate cuánto vas a tener que estar pagando.

– ¿Algo más que agregar sobre esto?

– Informarse y creo pegar una actualización a la ley porque esta es una ley del año ’70. Hoy en día existen plataformas digitales, por ejemplo nosotros tenemos contratados Spotify Premium, desde mi perspectiva si yo pago un Spotify Premium, los que deberían cobrar los derechos de autor o pagar los derechos de autor por reproducción debería ser Spotify, que también es una empresa multinacional y que no tendría problemas en pagar las 15 lucas.