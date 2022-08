Piden a Delegada ‘ponerse las pilas’ y coordinar fiscalización a comercio ilegal

Violencia en Feria Diego de Almagro:

Llaman a la representante del gobierno a que y coordine a las policías y Autoridad Sanitaria.-

Siguen las repercusiones por el hecho de violencia registrado este domingo en la Feria Diego de Almagro, específicamente en el sector de bazar y paquetería. Nuestro medio conversó con Janeth Carrasco Valencia, presidenta de los chacareros, frutas y verduras, quien llama públicamente a la delegada provincial a coordinar entidades como la PDI y Seremi de Salud para que vayan a fiscalizar. Ello porque hasta el momento no lo están haciendo y la feria, según la dirigente, se está transformando en un ‘pueblo sin ley’.

– ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que pasó el domingo?

– Bueno, la perspectiva que tenemos desde hace mucho tiempo es que está descontrolado el comercio ambulante, informal, no hay fiscalización y eso ocurre en todas las comunas del país. Sí lo tenemos claro que Carabineros no da abasto, pero nosotros pretendemos que también se hagan partícipes otras entidades porque esto no es solamente lo que pasó el domingo, como mencioné, pasa generalmente porque falta fiscalización de parte de la Seremi (Salud), hay comercio de comidas en las calles, la misma PDI que nunca se ha hecho presente en la feria; tal vez en pandemia fue una vez, pero hay que controlar el tema de los extranjeros que están indocumentados, que también desde ahí comienzan los problemas.

– ¿Servicios de Impuestos Internos también debiera fiscalizar?

– También debería, pero hace muchos años que no los fiscaliza y cuando ha sido, han fiscalizado a nosotros, a la gente que trabaja con documentos, la gente que pagamos impuestos y no a la gente informal; obviamente se van a la persona con nombre y apellido. Nosotros lo que queremos es erradicar los ‘coleros’ y son bandas. Sabemos que todos tenemos derecho a trabajar, estamos claros que nos ha afectado bastante, pero detrás de este comercio informal hay bandas, delincuencia, hay organizaciones, entonces no podemos solos contra eso, necesitamos a la autoridad para poder controlarlos.

– ¿Cómo es el día domingo para ustedes que trabajan ahí?

– Nosotros somos fundadores de esta feria en el año ’76, ’78 más menos, pagamos una patente comercial Bazar y Paquetería y nosotros Frutas y Verduras. Tenemos un conteo de nuestros locatarios y los otros sindicatos son la Feria 1, Feria de Antigüedades, que son los que tienen un permiso y que también deberían tener un conteo de sus socios y no permitir que la municipalidad otorgue más permisos porque estamos colapsados. La feria 1 se instala afuera de las casas, en la vereda y eso también provoca el desorden, entonces nosotros pretendemos que también la municipalidad no otorgue más permisos, porque ya no cabe más gente, entonces por eso se suscita el comercio informal. Yo creo que en verdad hay que hacer un estudio, hay que trabajar en una mesa técnica, pero que no quede sólo ahí en el papel, porque hemos hecho muchas mesas de trabajo y no hemos sacado nada en concreto.

– Eso mismo, antes estaba el señor Quijanes, ahora está usted, y es como siempre el mismo discurso en el fondo.

– Así es lamentablemente como dije, esto no es de ahora, viene hace mucho tiempo; tal vez antes era con menos frecuencia y menos intensidad, ahora es incontrolable. Nosotros como ‘Chacareros’ igual tenemos un grupo de personas que trabajan con nosotros, que no son guardias de seguridad sino que les denominamos ‘Monitores Covid’, que nos ayudan con respecto a eso, al uso de la mascarilla precisamente, tratar que salgan las personas que no son de nuestro sindicato. Eso pasa en nuestra feria en particular de frutas y verduras, en las otras ferias, bueno las dirigentes han tenido que exponerse a agresiones; agresiones verbales y físicas, eso tampoco debería ocurrir porque la autoridad también tiene que ayudarlos en ese sentido, porque nosotros ya en verdad no los queremos tampoco porque tenemos miedo a nuestra integridad física.

– Presidenta, ¿la feria se están transformando como en un pueblo sin ley o no?

– Así es, esa es la verdad, es verdad que así es, en un pueblo sin ley, porque la autoridad no se hace partícipe y yo no hablo específicamente de Carabineros y el municipio, también quiero hacer un llamado a la Delegada Presidencial, ya que ella asumió hace poquito, pero me imagino que la Delegada tengo entendido yo que ella puede coordinar con las otras entidades, con la PDI, con Carabineros, nosotros no tenemos… ellos tienen las puertas abiertas para nosotros, pero las otras entidades como la PDI, la Seremi (Salud) en verdad no llegan, no nos acogen, no van a hacer su pega.

La feria de ‘Chacarería’ agrupa a unos 130 locatarios constituidos formalmente.