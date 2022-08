En $160.000 fue estafada comerciante por falso inspector de Tránsito

Ofreció agilizar hora para licencia de conducir:

Una suma total de 160 mil pesos fue lo que alcanzó a depositar una comerciante del Paseo Yungay, que fue víctima del sujeto que fue golpeado este martes en la tarde en el terminal de buses de San Felipe. Lamentablemente como dijo en nuestra edición de ayer el capitán Rafael Ramírez Vallejos, este delito ocurrió el día 17 de agosto, por eso no pudieron detenerlo, porque la flagrancia ya había pasado.

La víctima, de quien resguardamos su identidad por seguridad, confirma que fue ese día. De todas maneras hace un mea culpa y recomienda hacerlo en los lugares donde debe ser. En este acaso departamento de Tránsito de la Municipalidad de San Felipe.

«La verdad es que el día 17 (de agosto) llega un tipo con una credencial de la municipalidad, donde él decía que era perito en tránsito. Nos mostró la credencial, nos fue ofreciendo algunas cosas como justo mi hija estaba con problemas con la licencia, él dijo que me podía conseguir algunas horas, no para darme la licencia, sino para conseguirme los cupos para que pudiera dar la licencia y después de eso me empezó a escribir, me mandó su credencial, empezamos a confiar y la verdad que le empezamos a transferir, a transferir, transferir, y llegó un punto donde me siguió pidiendo plata y le dije que yo ya no tenía más plata, que tenía en efectivo, si quería pasaba por acá por la tienda y nosotros le pasábamos la plata en efectivo, porque en la cuenta ya no tenía más plata. Y de ahí el tipo empezó a ponerse como soberbio y antes de terminar bloqueándolo, le dije que me devolviera la plata, no quiso devolverla y terminó con la frase: ‘Cagaste con la plata, ya te cagué’, y todo lo demás. No quise poner de inmediato la denuncia porque dije la verdad que no me van a tomar mucho en cuenta y ya ayer (martes), cuando pasó lo que creo que le pegaron en el terminal, me mostraban la foto y si efectivamente era el mismo que teníamos nosotros acá en las cámaras del centro comercial, y eso fue lo que nos pasó, la verdad es que caímos confiando en una credencial, si esa es la verdad, porque no se identificó con un carné sino que con una credencial que era de la municipalidad».

– ¿Ustedes confiaron en esa credencial?

– Nosotros confiamos en la credencial, eso fue lo que nos sucedió.

– ¿Podemos hablar de cantidad de dinero?

– Sí, la verdad que no es un alto monto, pero son 160 mil pesos, quizás a lo mejor es poco, pero para nosotros que somos emprendedores, somos Pyme, la verdad que es harta plata. Igual yo quise subir fotos, no quise decir nada porque igual el miedo a que vuelva, mande a alguien y de repente es cierto que en mi local quedan mis hijas, entonces que vuelva y haga daño o que nosotros estamos… ¡somos mujeres!, nos puede pasar algo por eso no quise subir, no quise hacer nada de lo que realmente corresponde que es poner una denuncia.

– ¿Pero puso una denuncia al final?

– Sí, finalmente ayer (martes) pusimos la denuncia después que lograron atrapar al caballero. De hecho Carabineros nos mostró las fotos y si efectivamente es el mismo que nosotros teníamos por cámara, pero él cuando me dijo Carabineros, él tenía otro carné, creo que se llamaba William, y la persona a quien yo le deposité la plata y como se presentó era Juan Carlos Varas Pérez, ese es el nombre que él se identificó, no se identificó como William, y de hecho a las otras vecinas también les mostró otra credencial que era de transporte. Nosotros también estamos en la feria de la plaza y otros vecinos también nos comentaron que andaba este caballero ofreciendo este tema de licencia, y ellos también iban a transferir plata, de hecho les alcancé a avisar.

– Recomendaciones, independiente que ya le pasó y alguien puede decir que uno busca otra alternativa.

– No irse por el camino fácil y no confiar en todo el mundo, por mucho que sea, yo creo que hay que evitar y dirigirse a los lugares donde debe ser, esa es la verdad, no confiar, y a uno le pasa porque uno siendo Pyme, no tiene los tiempos, no tiene el tiempo de ir, y cuando llega alguien que se ve como una persona decente, te muestra una credencial, tú crees en lo que está pasando, entonces recomendación para todas las Pymes, no le crean a nadie para todo en general no le crean a nadie cerciórense que las cosas no son así. De hecho nosotros fuimos a la municipalidad a preguntar por este caballero y la municipalidad también me comentó que había llegado mucha gente buscando a este señor que se hacía pasar por personal de Tránsito. La verdad creo que no soy la única, hay más gente a la que le está pasando y lo otro es denunciar no más. Uno se equivoca, pero ya, perfecto, hay que asumir las consecuencias, pero sí hay que denunciar para que a las demás personas no les pase.

– Para cerrar y agradecer la confianza en conversar con nosotros, principales datos de esta persona.

– Principales datos, se llama Juan Carlos Varas Pérez, sí me atrevo a darles el RUT porque lo tengo… tengo todo identificado es 11.758.936-6 es a quien yo le transferí la plata y la persona dice que trabaja en Tránsito.