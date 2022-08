Vecinos de sector El Asiento sólo aspiran a tener calles y caminos dignos

Esperan que alguna autoridad los tome en cuenta y presente proyectos para arreglar el sector.-

Muchas veces criticamos que como sanfelipeños nos sentimos el patio trasero de la Quinta Región. Que pese al inmenso aporte que realizamos al país por la actividad frutícola y minera, no recibimos lo que nos corresponde, algo de lo que las autoridades todo el tiempo se quejan. Pero son esas mismas autoridades las que hacen sentir al sector rural de San Felipe como nuestro patio trasero.

Decimos esto porque desde hace unos cuatro años que calles y caminos en el sector El Asiento, están en paupérrimas condiciones y así y todo no tienen para cuando que alguna autoridad provincial o municipal se apiade ellos y presente un proyecto.

Nuestro medio estuvo en el sector recorriéndolo y conversamos con un conocido vecino del lugar, específicamente de calle Los Guindos donde hay una gran cantidad de hoyos; es cosa de ver las imágenes nada más. Se trata de Baltazar Reyes Basualdo.

«El mal estado del camino, hace como cuatro años que está malo y cada día se pone más malo con los camiones grandes que pasan por acá, y a veces cargados, entonces cada día es peor y se van armando hoyos y hoyos. Ya yo fui a hablar con el presidente de la junta de vecinos, que presentara un proyecto para arreglarlo, me parece que no ha hecho nada, no estoy seguro porque no ha llegado nadie por acá», dice.

– Como consecuencia de esto, ¿daños a los vehículos? Las veces que ha llovido, ¿qué pasa ahí?

– Cuando ha llovido es peor porque algunas personas de buena voluntad le echan tierra con un poco de arena, llueve y se hace el hoyo y los vehículos pegan chancacazo y se puede romper algún amortiguador.

– ¿Tener un accidente?

– Claro, también, si está complicado la calle Los Guindos, allí en la esquina de 18 de Septiembre también, hay varios hoyos grandes, grandes, grandes, peligroso hasta para un choque, para un accidente, donde uno le hace el quite a los hoyos, es complicado.

– ¿Qué se podría hacer acá don Baltazar?

– Mire, yo no sé si la municipalidad tiene que ver con esto, Vialidad, no sé cómo es el asunto, a lo mejor se puede hacer un pavimento compartido yo creo que todos los que pasamos por aquí no tendríamos problemas en eso, así alguna ayuda, nosotros mismos podemos dar todo, o sea todo no, pero ayuda para arreglar este camino porque está muy malo.

– ¿O sea colocar ustedes un poco de dinero y otro que coloque el Estado o la municipalidad postule a los pavimentos participativos?

– Exacto, esa cosa yo creo que sería la solución.

– ¿Cuánta distancia tiene la calle Los Guindos?

– Como 2 kilómetros.

– ¿Casas?

– Deben ser unas 20 casas.

– ¿La mayoría tiene su vehículo?

– Casi todos, en la mayor parte de las casas tienen dos o tres vehículos, incluso aquí llegan unos camiones grandes cargados con 20 mil kilos. Yo no le estoy echando la culpa a los camiones, pero el camino es malo.