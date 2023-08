Entrevista en profundidad a alcaldesa Castillo a más de dos años de gestión

A un día de comenzar el mes aniversario de San Felipe:

Salud, vivienda, educación, deportes y seguridad, fueron parte de los temas conversados con la edil.-

A pocas horas de comenzar un nuevo mes de aniversario de nuestra ciudad de San Felipe, el 283 desde su fundación, la alcaldesa Carmen Castillo habló sobre los desafíos que se vienen a futuro, los logros obtenidos y todo lo que preocupa a la comunidad.

Desde su arribo en junio del 2021 a la fecha, poco más de dos años han pasado desde que jurara como alcaldesa de San Felipe; hoy la edil dialogó con Diario El Trabajo sobre lo gestión al mando de la ciudad.

– Poco más de dos años de gestión al mando del municipio, una labor difícil, ¿qué encontró desde que arribó al municipio?

– Llegamos el 28 de junio del año 2021, nuestra primera misión fue mirarnos hacia adentro, hacia el municipio, buscar todas las formas de poder evaluar y ordenar mucha de la información, es que había muchos temas que había que resolver urgentemente para poder funcionar en forma adecuada y darle la atención a la comunidad desde una entidad tan importante como un municipio, eso fue lo primero. Trabajando con lo que significaba recuperar la confianza de los funcionarios y promoviendo un trabajo en equipo que fuera serio y responsable, y que también pudieran ir ellos poco a poco tener la seguridad de que lo que nosotros queremos trabajar con ellos era la mejor oportunidad para que ellos pudieran recuperar la confianza interna y recuperar la confianza de la comunidad.

– ¿Costó generar la confianza?

– Siempre cuando uno ella a un lugar y es una nueva organización que llega por una elección popular, es importante también que hay gente que lleva años en una entidad municipal y que este complemento tiene que ser un trabajo de mucho respeto mutuo y escucharse, y de ahí tomar decisiones para el trabajo interno que era tan importante y necesario. También responder a muchos temas que consideramos que no estaban en forma adecuada, que eran despidos injustificados, que tenía que ver con temas que requerían sumarios, y eso también se hizo, y lo trabajamos con una mirada objetiva y tranquilidad porque necesitábamos tener un terreno en el que todo nos sintiéramos cómodos.

– ¿Ha costado ordenar la casa?

– Una de las fortalezas que tengo yo personalmente y que mi equipo lo ha suscrito, es la experiencia que tengo en labores del ámbito administrativo y gestión, y eso fue una de las situaciones que nosotros pudimos tener la tranquilidad, de que cuando trabajamos lo hacemos con conocimiento, no es una experiencia nueva en una entidad en donde hay que responder con fondos públicos y que requiere toda una metodología que se tiene que aplicar a la ley.

– Hay una percepción de un San Felipe estancado, de un San Felipe que no crece, desde hace varios años, ¿ha costado un poco sacarse ese ‘estigma’ de un San Felipe estancado? ¿Qué se proyecta y qué se ha logrado en estos años?

– Yo siento que hemos ido respondiendo con los pasos firmes en inversiones que en estos momentos, al día de hoy, estamos gestionando más de 5 mil millones en distintas inversiones y que eso nos asegura de que muchos de los elementos que estaban estacados, hoy están reviviendo, que tiene que ver con deportes, con luminarias, con juegos infantiles, que vemos que eran una necesidad imperiosa de ojalá darles la oportunidad a los vecinos y vecinas que necesitaban estos lugares de esparcimiento, y hoy eso es una realidad. En ese momento cuando llegamos era difícil visualizarlo, ya que había muchas situaciones que había que reactualizar datos para poder continuar, algunos con su tramitación de proyectos, y lo tuvimos que trabajar; y lo otro que revivimos fuerte fue la vida en familia, la vida más bien del arte y la cultura en un contexto de sociedad que necesita ávidamente recuperar esta vida más de compartir experiencia con alegría.

– ¿Se encontró con muchos proyectos parados?

– Nosotros a los 6 meses de haber llegado hicimos un informe de lo que encontramos en el municipio, y uno de esos era la reactivación de proyectos que estaban estancados y que se necesitaban hacer más ejecutivos por el hecho de que las tramitaciones se habían dejado de hacer y necesitábamos que rápidamente salieran adelante.

– En materia de salud está impulsado el Cesfam de Curimón y el SAR de Curimón, ¿eje importante de su gestión el materializar estos proyectos?

– Precisamente es uno de los temas que hemos dado a conocer como algo prioritario, por el hecho que ha crecido mucho la población, está envejeciendo también la población, y tenemos que preocuparnos de darle más espacios para la atención preventiva y promocional, porque la atención primera lo ideal es que haga prevención y promoción, pero tiene que intervenir en lo que es el diagnóstico mismo, que también es un tema que hay que trabajar en atención primaria, por lo tanto, hay una insuficiencia de cobertura que por crecimiento poblacional no podemos estar brindando hoy día.

– Y en ese rol, se lo pregunto también como ex Ministra de Salud, ¿cómo se va abordando esto?

– Algo que también nuestro departamento de salud está trabajando es evitar que uno requiera una atención médica, que se tenga una alimentación sana, haga ejercicios, deporte, y todos son elementos que se trabajan junto con el equipo de las Atenciones Territoriales en Salud (ATS), que hacen actividades preventivas y son muy agradecidas de parte de la comunidad. Nosotros también estamos atentos a recibir a las personas que por sobre todo en la pandemia no tuvieron la oportunidad de atenderse y muchos quedaron sin diagnóstico, con hipertensión y diabetes, principalmente.

– En materia de educación, cuando se publicaron los resultados del Simce, usted señaló que se iba a realizar un análisis más en detalle, ¿se hizo este?, ¿cómo se ha ido canalizando mejorar la calidad de la educación?

– Va por dos carriles, uno por el ámbito de la salud mental, por eso nuestros establecimientos cuentan con equipos psicosociales para el manejo emocional, porque el hecho de haber estado tanto tiempo sin esta relación de compañerismo o con profesor alumno, lamentablemente, hizo que muchos se hayan vuelto más retraídos en la personalidad, más temerosos de la vida y tienen que enfrentar una vida nueva después de dos años de pandemia, eso por un lado. Pero también en lo formativo es importante ir buscando todas las estrategias, porque en este caso los lineamientos que da el Ministerio de Educación son para recuperar situaciones tan frágiles y débiles como lo son la no lectura o la no escritura, que son temas que uno dice que un niño en cuarto básico debería ya tenerlo. Pero son temas que se están trabajando con estrategias novedosas y que las suscribimos a través de la DAEM.

– Alcaldesa, uno de los temas más importantes a nivel nacional es la seguridad. Hemos visto algunos hechos incluso con niveles de violencia que uno no estaba acostumbrado a presenciar, ¿tema que preocupa?, ¿cómo aporta el municipio en esta temática?

– Nosotros durante este año hemos trabajado en potenciar la seguridad pública, estamos ya con una dirección de seguridad pública aprobada, que valida todo lo que hemos trabajado anteriormente. Esto tiene que ser coordinado con la DPP, Carabineros y PDI, por lo tanto, esa conjunción la estamos trabajando, pero necesitábamos potenciarla, y con esta aprobación nos permite ir fortaleciendo más esta relación de trabajo.

– El tema habitacional, el proyecto de 33 hectáreas, ¿siente que fue uno de los grandes triunfos de su gestión?

– Estamos muy agradecidos del Ministerio de Vivienda, ya que este nos permite dar una solución al 100% de la necesidad habitacional de la ciudad; esto, independiente de que existen cada vez más personas que se incorporan al listado de quienes requieren una vivienda, por lo tanto, sabemos que puede que uno se lo imagine que es ilimitada la cantidad que pueden establecerse, pero no son sólo 33 hectáreas de viviendas, estamos hablando con equipamientos, áreas verdes, instalación de un dispositivo de salud, educacional, deportivo, que no sea un espacio de viviendas, que sea un espacio integral con lo que la comunidad necesita en general de la vida diaria. Tenemos que tener una consideración social y ambiental mucho más integral.

– Alcaldesa, ¿qué le puede decir a esos vecinos a que en estos poco más de dos años se ha avanzado, pero no a la velocidad que se esperaba?

– Nosotros estamos trabajando, pero sin hacer aspavientos, en el fondo, estamos trabajando e informando cuando ya tenemos la certeza de cuando ya se están realizando acciones concretas para favorecer a los vecinos y vecinas. Tenemos muchas ideas y sueños, pero mientras no los veamos en tramitación efectiva preferimos ir anunciándolos paso a paso, tenemos un trabajo muy responsable y respetuoso hacia la comunidad porque las personas lo que quieren es que uno hable con certeza y es uno de los elementos que damos a conocer. No hacemos un entorno comunicacional que puede traer muchos réditos para la persona que dirige la alcaldía, pero yo creo que en esto tenemos que ser respetuoso, porque la comunidad lo que necesita es realidades y no información que queda en el aire y no termina siendo realidad.

– Como se dice más coloquialmente, ¿una administración en la que está plasmado el ‘no vender humo’?

– Eso es lo que siempre se criticó y nosotros no queremos repetir esa historia, que lamentablemente cuando uno, tal como dices, vende humo, uno termina calzado con las situaciones que no cumplieron, y uno tiene que responder al mandato que le ha dado la comunidad, una confianza enorme para que uno ejecute acciones concretas y que sea con un equipo comprometido.

– A raíz de la pandemia este es un periodo más corto, ¿qué se proyecta para la ciudad en todas estas temáticas, casi en este segundo tiempo de su gestión?

– En este segundo tiempo lo que vamos a trabajar fuertemente es seguridad, ya desde lo más mínimo que era la iluminación de los lugares más oscuros, para nosotros es importante darle más fuerza a la inversión en seguridad para que los vecinos sientan una ciudad más segura. Fortalecer el área deportiva, darles facilidades para que puedan contar con espacios para poder jugar y hacer distintas disciplinas. También darle énfasis a la educación, que ojalá cuenten con los mejores lugares para tener una clase como corresponde, y si se va a traspasar a los Servicios Locales de Educación Pública, que sea en las mejores condiciones.

– ¿Se proyecta como alcaldesa para un próximo periodo?

– En eso estamos, estamos trabajando para eso, es lo que queremos.

– ¿Va a la reelección?

– Así es.

– Alcaldesa, lo último, hemos hablado en su rol como edil, pero existe una familia y una vida privada que se sacrifica, se pierden cumpleaños, fiestas familiares, etc. ¿Cómo es la vida de usted como alcaldesa desde un punto de vista más personal?

– Yo creo que ha ido cambiando esta mirada de alcalde o alcaldesa, al día de hoy es muy exigente, es 24/7, no tiene límites, y la familia tiene que estar apoyándolo a uno, de otra manera no podría seguir trabajando, es absolutamente necesario y yo cuento con el respaldo de mi familia.

– Y la de su equipo también.

– Sí, cada uno tiene una familia detrás que está con mucha intensidad de trabajo y que muchas veces dejan las familias de lado.

– Ad portas de un nuevo aniversario de la ciudad, ¿cuál es el mensaje alcaldesa a toda la comunidad?

– Se viene un aniversario muy bonito, esperamos que todos lo disfruten, el 283 año de nuestra ciudad, esperamos que puedan disfrutar de cada una de las actividades que tenemos pensadas y planificadas, y que disfruten de la ciudad por la que seguiremos trabajando incansablemente día a día.

