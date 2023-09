Este viernes se realiza I Torneo de Ajedrez ‘El Real’ en la Escuela Industrial

¡Atención ajedrecistas!:

Este día viernes 29 de septiembre se va a realizar el Primer Torneo de Ajedrez denominado ‘El Real’, a contar de las 14 horas, en dependencias de la Escuela Industrial ‘Guillermo Richard Cuevas’ de San Felipe.

La información la entregó Martín Rojas Céspedes, integrante del Club de Ajedrez, indicando que la inscripción tiene un valor de mil pesos y será en tres categorías de edad: de 6 a 9, 10 a 14 y de 15 a 18, con premios a los cuatro primeros lugares en cada categoría, quienes se llevarán galvanos y menciones honrosas.

– ¿Cuál es el objetivo de este torneo?

– Poder concretarnos como un Club de Ajedrez en toda regla.

– ¿Cuánto tiempo tienen ustedes?

– Nosotros como taller empezamos el año pasado, ahora estamos recién iniciando un club para poder ir a otros lugares y tener más alcance.

– ¿Se practica mucho ajedrez en San Felipe, cual es la visión tuya?

– No mucho, teniendo en cuenta la gran población que hay, casi nada. No hay mucha gente que juegue ajedrez

Conversamos con Álvaro, otro integrante del taller, quien nos dice que el problema del porqué la gente no practica este deporte, es debido a que las personas tienen «idealizado el ajedrez, creen que es un juego para reyes, algo así tremendamente complicado que no lo van a lograr entender, pero la verdad que no, es simplemente práctica. Con jugar mínimo 5 partidas con cualquier persona vas a entender la mecánica básica, no necesitas nada más, con 5 partidas se entiende perfectamente como es jugar ajedrez. Si tú quieres llegar más alto tienes que seguir practicando con más y más, el problema es que tienen miedo a equivocarse como todos, pero ¡no! Es un juego bastante simple si lo comparamos con la dama, es parecido con el matatenas, es igual de simple al principio, pero uno tiene miedo de equivocarse de pensar: ‘No, es muy difícil esto, no lo voy a poder hacer, no entiendo la pieza, me pierdo’. No, como todo en la vida es cosa de práctica».

– O sea, la persona que lea esta nota que se venga para acá un día viernes (al lado del Odeón de la Plaza de Armas de San Felipe), ¿ustedes les pueden enseñar?

– Sí, yo imparto clases de ajedrez, enseño los movimientos básicos, alguna apertura, todo eso es lo que yo hago.

– ¿Eso tiene algún costo?

– No, es totalmente gratis, solamente vienen y dicen: ‘No sé jugar ajedrez, quiero aprender un poco’. Yo les diré: ‘De inmediato, siéntate aquí, yo te enseño’. Totalmente gratis los movimientos básicos, si con saber el movimiento de 9 piezas tienen todo listo, con el movimiento de 4 ya tienen una apertura… que no le tengan miedo, no es tan difícil como creen.

Por su parte uno de los organizadores del torneo, Juan González Maldonado, agradeció a través de nuestro medio a quienes lo han apoyado, señalando que el origen de este torneo se debió a una idea que tuvieron en conjunto con unas apoderadas; «porque el ajedrez actual es efecto de la pandemia, muchos de estos niños empezaron a jugar online, entonces era la idea de armarles algo para que fueran a competir y abaratar costos, porque por ejemplo mi nieto ya lo he llevado a 3 torneos en la región Costa, y obviamente que sale muy oneroso, entonces si van 2-4 obviamente se van dividiendo los gastos y sale mucho mejor», dice.

Ahora por qué partir con un torneo, González Maldonado dice que la idea es formar un club «para poder ser federado y postularlos a los ranking. Ya hemos logrado algunos auspicios ayudas para la formación del club y premios para esto», señala.

– Bien, agradézcale a esa gente que confió en ustedes.

– Sí, por ejemplo Ricardo Carlos del Restorán La Ruca nos aportó las medallas. Taxis Renacer nos está aportando tableros; la tienda ‘Los Tres Hermanos’ también nos aportó tableros. Estamos en conversación con otras personas y la productora NOVACDC producciones de acá de San Felipe, nos está aportando con algunos galvanos y hay comprometidas otras cosas que van a estar llegando en el transcurso de estos días, pero como te digo, la idea final es lograr formar un club para que estén funcionando y puedan jugar, practicar y todo.

– A propósito que se está armando una nueva constitución, ¿sería bueno o podría haberse tomado en cuenta el ajedrez como una rama obligatoria en los establecimientos?, porque es desarrollar la mente.

– Bueno, ahí entramos a otro plano, tanto el ajedrez como la educación cívica y otras cosas más deberían estar consideradas como ramos obligatorios, porque el ajedrez te abre la mente como dices, te permite pensar, tener mejor raciocinio y saber improvisar, ya que es lo que mucho falta hoy en día a los muchachos, que es saber pensar porque es todo muy automático, computarizado, mecanizado, entonces hace falta que los niños piensen y que aprendan a pensar.

– O por último qué sea un ramo, algo así.

– O que el mismo municipio. Nosotros pedimos el Buen Pastor, mandamos correos a la encargada de Cultura, nunca nos respondió… nunca nos respondió. Pero sí estos días lo han prestado para una actividad política, entonces gracias a otras gestiones logramos conseguirnos la Escuela Industrial donde va a ser el torneo. Falta apoyo tanto de los colegios, a lo mejor del ministerio a nivel gubernamental, indistintamente el gobierno que sea, pero falta apoyo para este tipo de cosas, si no todo es fútbol.

Señalar que son aproximadamente unos 12 los integrantes del taller de ajedrez que se reúnen al costado del odeón de la Plaza de Armas, pero antes estaban en el subterráneo de la Municipalidad de San Felipe, «pero ahora, como estaba ocupado, nos vinimos acá a la Plaza para poder seguir con el tema», concluye.

